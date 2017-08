Ultima ora

14:14Uomo bruciato vicino Aosta, ucciso con arma da fuoco

(ANSA) - AOSTA, 22 AGO - E' stato ucciso da un colpo d'arma da fuoco sparato al collo il giovane uomo trovato bruciato sabato scorso a Fenis, vicino ad Aosta. La novità è emersa in mattinata nel corso dell'autopsia svoltasi all'ospedale Parini di Aosta. Il proiettile non è stato trovato e non ne sono stati rinvenuti frammenti. Le coltellate di cui è stata trovata traccia non sono state fatali, contrariamente a quanto ritenuto in un primo momento. I traumi rilevati sarebbero dunque successivi alla morte e potrebbero essere stati causati dal trasporto del cadavere. L'esame autoptico è stato condotto dal medico legale Roberto Testi. L'indagine dei carabinieri è coordinata dal pm Eugenia Menichetti. (ANSA).

14:10Calcio: Fassone, con Kalinic completiamo la rosa del Milan

(ANSA) - MILANO, 22 AGO - "Kalinic è il giocatore che volevamo, per esperienza e qualità. Abbiamo sempre parlato di mix e completiamo la spina dorsale che prevede anche Bonucci e Biglia. Lui completa la rosa, siamo contenti e orgogliosi che sia un nuovo giocatore del Milan". Così l'ad del Milan, Marco Fassone, nella diretta social dell'annuncio dell'arrivo di Nikola Kalinic. "Siamo arrivati a 11 acquisti quest'anno - aggiunge Fassone - la sua è stata una storia lunga e difficile. Ma se siamo qui a poterla raccontare è perché lui ha voluto fortemente diventare un rossonero. Ha un amore sconfinato e storico per la nostra maglia che ha permesso di sbloccare questa lunga contrattazione che io e Mirabelli abbiamo avuto con la Fiorentina".

13:55Uccide la convivente, arrestato

(ANSA) - BOLZANO, 22 AGO - I carabinieri hanno arrestato a Millan, una frazione di Bressanone, un uomo con l'accusa di avere ucciso la sua convivente. La donna è stata trovata ormai morta nella vasca da bagno. Secondo quanto si è appreso, sul corpo i segni di ferite inferte con un'arma da taglio. Il delitto è avvenuto in una casa dell'Istituto dell'edilizia popolare Ipes nella cittadina altoatesina.

13:51Terremoto Ischia: estratto vivo anche Ciro

(ANSA) - CASAMICCIOLA (NAPOLI), 22 AGO - Anche Ciro, 11 anni, è stato finalmente estratto dalle macerie. Un lungo applauso dei vicini di casa ha incoraggiato i vigili del fuoco che lo hanno tirato fuori dopo 16 ore di lavoro ininterrotto sulla palazzina crollata nella serata di ieri a Casamicciola.

13:47Russia: arrestato regista ‘oppositore’,’truffa da 1 mln di $

(ANSA) - MOSCA, 22 AGO - Il celebre regista teatrale Kirill Serebrennikov, noto per essere piuttosto critico nei confronti del governo russo, è stato arrestato con l'accusa di essersi appropriato indebitamente di 68 milioni di rubli (poco più di un milione di dollari) che lo Stato aveva stanziato per la produzione del teatro Gogol di Mosca, da lui diretto: lo riferisce il Comitato investigativo russo. Alcuni osservatori sospettano che dietro le imputazioni rivolte al regista vi siano in realtà motivi politici.

13:44Afghanistan: presidente Ghani loda strategia Usa

(ANSA) - KABUL, 22 AGO - Il presidente afghano Ashraf Ghani ha salutato positivamente oggi la decisione di Donald Trump che, ha detto, "mostra il duraturo impegno da parte del partner essenziale dell'Afghanistan in questo conflitto globale". Il capo dello Stato afghano sostiene si tratti di "un sostegno ai nostri sforzi per raggiungere l'autonomia e per la nostra lotta comune per liberare la regione dalla minaccia del terrorismo". "La cooperazione fra Afghanistan e Usa è più forte che mai per sconfiggere il terrorismo che ci minaccia tutti", conclude Ghani, per cui "la solidità delle nostre forze di sicurezza dovrebbe far capire ai talebani e ad altri che non possono ottenere una vittoria militare. L'obiettivo della pace è importantissimo. La pace resta la nostra priorità".

13:44Ischia: Gentiloni, Italia si unisce nel dolore vittime

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - "Italia si unisce nel dolore per le vittime e nella solidarietà. Siamo tutti a fianco delle forze impegnate nei soccorsi". Cosi' il premier Paolo Gentiloni, su twitter, dopo il sisma a Ischia.