15:54Calcio: Barbara Berlusconi aspetta il quarto figlio

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - Barbara Berlusconi aspetta il quarto figlio. Lo rivela il settimanale 'Chi', nel numero in edicola da domani. A otto mesi dalla nascita del primogenito Leone, Barbara e il compagno Lorenzo Guerrieri sono pronti al bis, che arriva al terzo anno di relazione sentimentale. Nelle fotografie del settimanale, la 33enne, presidentessa della onlus Fondazione Milan, si mostra con un costume intero e un pancione già evidente. Si tratta della quarta gravidanza per la figlia di Silvio Berlusconi e Veronica Lario, già madre di Alessandro ed Edoardo, avuti da Giorgio Valaguzza.

15:53Mo: Pizzaballa, spero Parolin a Mosca porti prospettive

(ANSA) - RIMINI, 22 AGO - "La Russia ha già un orientamento molto chiaro e deciso sulla situazione dei cristiani in Medio oriente e non solo in Siria. Mi auguro che la visita a Mosca del Segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, porti una prospettiva in più rispetto all'esistente". Lo dice al Meeting di Rimini monsignor Pierbattista Pizzaballa, amministratore apostolico del Patriarcato latino di Gerusalemme, riferendosi alla visita di Parolin a Mosca.

15:49Parolin, tra Papa e Kirill voglia di continuare cammino

(ANSA) - MOSCA, 22 AGO - "L'incontro fra Papa Francesco e il patriarca Kirill è stato importante ma anche il viaggio delle reliquie di San Nicola in Russia: hanno innescato una dinamica positiva che si vede, c'è la volontà da parte di tutti di continuare nel cammino e di porre altri segni e gesti che possano consolidare questo cammino". Così il Segretario di Stato vaticano, il card. Pietro Parolin, a proposito di un altro possibile incontro fra il pontefice e il patriarca. "Di questioni concrete non abbiamo parlato, né sulla visita del Papa né altre cose specifiche", ha sottolineato. "Si vedrà più avanti, lo Spirito del Signore suggerirà quali saranno passi migliori".

15:40Scuola: Fedeli, portare obbligo a 18 anni

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - "Io sarei per portare l'obbligo scolastico a 18 anni perché un'economia come la nostra, che vuole davvero puntare su crescita e benessere, deve puntare sull'economia e sulla società della conoscenza così come peraltro ci viene dall'ultima Agenda ONU 2030 sottoscritta anche dall'Italia". Lo dice al Meeting di Cl il ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli.

15:39Avaria motore, volo Alitalia rientra a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 22 AGO - Emergenza nel pomeriggio all'aeroporto di Cagliari-Elmas. Il volo Alitalia Cagliari-Milano Linate, decollato dallo scalo sardo alle 13:20 ha segnalato un'avaria e il comandante ha deciso di fare rientro a Elmas. È quindi scattato il piano d'emergenza con lo schieramento dei vigili del fuoco, del personale Sogaer e del 118. Il velivolo è quindi atterrato senza problemi. L'emergenza, però, ha provocato una serie di disagi agli altri voli che stavano per atterrare a Cagliari. Il volo EasyJet proveniente da Londra è stato dirottato a Olbia; discorso analogo per il Meridiana proveniente da Torino, dirottato sempre sullo scalo gallurese. I due aerei, comunque, ripartiranno subito per lo scalo di Cagliari. I passeggeri dell'aereo Alitalia diretto a Linate saranno, invece, riposizionati su altri voli, mentre ora verranno eseguite tutte le verifiche sul velivolo. Fonti della compagnia fanno sapere che "seguendo alla lettera le procedure ed in via precauzionale, il comandante del volo AZ 1531 ha richiesto, come da manuale operativo, di attivare la procedure di emergenza per l'atterraggio. L'aereo è atterrato senza particolari problemi ed in piena sicurezza sull'aeroporto di Elmas Cagliari alle 13:58. I passeggeri sono stati avvisati a bordo e sono attualmente assistiti per raggiungere con un altro velivolo la destinazione finale di Milano". (ANSA).

15:38Cubani rifiutati perché ‘neri’,sindaco li invita a sue spese

(ANSA) - MARGHERITA DI SAVOIA (BARLETTA ANDRIA TRANI), 22 AGO - L'invito ad una settimana di vacanza ospiti del sindaco di Margherita di Savoia e l'annuncio della verifica che i titolari della casa-vacanza rifiutata ad una coppia italo-cubana, perché di colore, abbiano rispettato le norme che regolano il settore: sono gli impegni del primo cittadino, Paolo Marrano, nei confronti di Cristobal Rojas e sua moglie Josephine. Il sindaco li ha incontrati in Municipio per porgere le scuse della comunità dopo che i due, arrivati a Margherita di Savoia dove avevano preso in fitto una casa-vacanza pagando una caparra, erano stati mandati via dal proprietario perché 'neri'. "Saranno miei ospiti - ha sottolineato Marrano - quanto accaduto è un episodio mai registrato nella storia del nostro paese che, voglio sottolinearlo con forza, non è razzista". L'assessore alle attività produttive, Michele Damato, ha annunciato che, se la coppia deciderà di citare in giudizio i titolari della casa-vacanza, il Comune si costituirà parte civile.

15:33Ischia: Merkel, sono vicina a popolazione

(ANSA) - ROMA, 22 AGO La Cancelliera tedesca Angela Merkel, che ha trascorso più volte periodi di vacanza a Ischia, ha espresso, a quanto si apprende, in un messaggio al governo italiano "la più profonda vicinanza" ai cittadini colpiti dal sisma e "ai soccorritori che stanno facendo il loro meglio per aiutare".