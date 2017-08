Ultima ora

15:38Cubani rifiutati perché ‘neri’,sindaco li invita a sue spese

(ANSA) - MARGHERITA DI SAVOIA (BARLETTA ANDRIA TRANI), 22 AGO - L'invito ad una settimana di vacanza ospiti del sindaco di Margherita di Savoia e l'annuncio della verifica che i titolari della casa-vacanza rifiutata ad una coppia italo-cubana, perché di colore, abbiano rispettato le norme che regolano il settore: sono gli impegni del primo cittadino, Paolo Marrano, nei confronti di Cristobal Rojas e sua moglie Josephine. Il sindaco li ha incontrati in Municipio per porgere le scuse della comunità dopo che i due, arrivati a Margherita di Savoia dove avevano preso in fitto una casa-vacanza pagando una caparra, erano stati mandati via dal proprietario perché 'neri'. "Saranno miei ospiti - ha sottolineato Marrano - quanto accaduto è un episodio mai registrato nella storia del nostro paese che, voglio sottolinearlo con forza, non è razzista". L'assessore alle attività produttive, Michele Damato, ha annunciato che, se la coppia deciderà di citare in giudizio i titolari della casa-vacanza, il Comune si costituirà parte civile.

15:33Ischia: Merkel, sono vicina a popolazione

(ANSA) - ROMA, 22 AGO La Cancelliera tedesca Angela Merkel, che ha trascorso più volte periodi di vacanza a Ischia, ha espresso, a quanto si apprende, in un messaggio al governo italiano "la più profonda vicinanza" ai cittadini colpiti dal sisma e "ai soccorritori che stanno facendo il loro meglio per aiutare".

15:30Migranti:55 su veliero soccorsi da Gdf, arrestati 3 scafisti

(ANSA) - ROCCELLA IONICA (REGGIO CALABRIA), 22 AGO - Mezzi del Reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza di Vibo Valentia, insieme a motovedette della Guardia costiera di Roccella Ionica, hanno soccorso 55 migranti di nazionalità iraniana ed irachena a bordo di un veliero ed arrestato tre scafisti ucraini. L'intervento di due velivoli Dash-8 impegnati nella missione "Triton 2017" e di un'unità navale della Sezione operativa navale della Finanza di Roccella in coordinamento con un'unità della Guardia Costiera, ha permesso l'intercetto ed il fermo del veliero diretto. La barca, denominata "Hydra", proveniente dalla Turchia e battente bandiera americana, era difficilmente riconoscibile. I finanzieri, però, hanno notato la linea di galleggiamento bassa. Saliti a bordo hanno trovato, oltre i tre ucraini, i migranti, tra cui alcune donne e bambini, stipati sottocoperta. I migranti sono stati trasbordati sulle unità militari mentre il veliero è stato condotto in porto. I hanno pagato 5000 dollari ciascuno per il viaggio.

15:27M5s, aboliremo vitalizi in Costituzione

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - Per abolire i vitalizi "abbiamo tentato di utilizzare diversi strumenti ma solo con una norma costituzionale possiamo essere sicuri di realizzarlo". Così il deputato M5s Danilo Toninelli sul blog di Beppe Grillo dove presenta le riforme istituzionali che intende promuovere il M5s. "Allo stesso modo occorrerà intervenire su quelle prerogative parlamentari che oggi sottraggono deputati, senatori e ministri, dall'applicazione della giustizia e alle regole che valgono per tutti i cittadini" aggiunge.

15:16Eliseo,telefonata Macron-Gentiloni su migranti e Libia

(ANSA) - PARIGI, 22 AGO - Il presidente francese Emmanuel Macron ha avuto un colloquio telefonico con il premier italiano, Paolo Gentiloni. Lo rivelano fonti vicine all'Eliseo, sottolineando che durante le discussioni i due leader hanno evocato la crisi migratoria e la situazione in Libia, temi che verranno affrontati durante il summit con la Germania e la Spagna previsto per il 28 agosto. Sul tavolo anche la preparazione dell'incontro bilaterale che si terrà a Lione il 27 settembre e la lotta al terrorismo.(ANSA)

15:13Barcellona: abbraccio tra vedova Gulotta e sorella Russo

(ANSA) - VERONA, 22 AGO - Si e' concluso con un lungo abbraccio tra la sorella di Luca Russo, Chiara, e la moglie di Bruno Gulotta, Martina, il volo dell'Aeronautica militare che ha riportato a casa i corpi delle due vittime dell'attentato terroristico di Barcellona. A scendere dalla scaletta dell'aereo a Verona per primi sono stati i due figli di Bruno Gulotta, usciti miracolosamente illesi dall'attentato sulla Rambla.

15:10Incendi: 300 ettari distrutti a Peschici, denunciato 19enne

(ANSA) - PESCHICI (FOGGIA), 22 AGO - Un diciannovenne di Peschici è stato denunciato per il rogo che ha distrutto circa 300 ettari di pineta e macchia mediterranea a Peschici e Vieste il 24 e 25 luglio scorsi. Il giovane è accusato dai carabinieri Forestali di Foggia di incendio e deturpamento bellezze naturali. Il rogo fu innescato in località 'Petassa', a Peschici e, per via del forte vento e delle temperature elevate, si diffuse rapidamente. Le indagini puntano ora ad accertare eventuali responsabilità di altre persone. (ANSA).