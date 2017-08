Ultima ora

16:57Calcio: Spal, dalla Sampdoria arriva Bonazzoli

(ANSA) - FERRARA, 22 AGO - Nuovo innesto in attacco, dopo l'arrivo di Marco Borriello, per la Spal. Il club estense - spiega una nota - ha acquistato il 20enne Federico Bonazzoli. Il giocatore arriva dalla Sampdoria in prestito annuale con diritto di riscatto. Cresciuto nelle giovanili dell'Inter, Bonazzoli - che indosserà la maglia numero 9 - è passato ai blucerchiati nel 2015, militando poi nella Virtus Lanciano e nell'ultima stagione a Brescia, dove ha collezionato 25 presenze con 2 reti.

16:25Ragazza aggredita e ferita al viso con temperino a Trieste

(ANSA) - TRIESTE, 22 AGO - Aggredita e ferita al viso con un temperino, in maniera non grave (dieci giorni di prognosi), appena scesa da un bus nei pressi della stazione ferroviaria di Trieste. E' successo ieri sera tardi, nel capoluogo giuliano. La vittima è una ragazza di 24 anni, che oggi ha presentato denuncia in Questura. Ad aggredirla - da quanto si è riusciti a sapere - sono stati tre uomini, di nazionalità straniera, uno dei quali l'ha avvicinata per chiederle una sigaretta che lei gli ha dato. I tre sono tuttora ricercati dalla Polizia. L'episodio si è verificato alle 20.30: la ragazza era appena scesa dal bus quando è stata avvicinata da tre uomini, uno dei quali le ha chiesto una sigaretta che lei gli ha consegnato. L'hanno poi seguita e aggredita. Lei è riuscita però a liberarsi e a fuggire rivolgendosi al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara dopo qualche ora.

16:24Moto: Silverstone, Marquez “pista mi piace, voglio il podio”

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - "Abbiamo trovato una buona base per la moto e questo è molto positivo. Il mio obiettivo è stare sempre davanti, essere efficace e ottenere il massimo su tutte le piste e in tutte le condizioni. Ci proveremo anche a Silverstone, una pista che mi piace e che sapremo sarà esigente dove i nostri avversari sono molto forti". Queste le parole del leader del mondiale MotoGp, Marc Marquez, in vista della gara di domenica sul circuito britannico. "L'anno scorso abbiamo interpretato un buon gran premio e solo in gara forse ci è mancato qualche cosa. Quest'anno faremo di tutto per raggiungere il podio", ha aggiunto lo spagnolo della Honda in dichiarazioni riportate sul sito ufficiale della MotoGp.

16:24Terremoto Ischia: sindaco a Mattarella,orgoglioso Paese

(ANSA) - ISCHIA, 22 AGO - "Mi sento orgoglioso di essere italiano: l'ho detto al capo dello Stato". Il sindaco di Casamicciola Giovanbattista Castagna riferisce così del colloquio telefonico con il presidente Mattarella. Orgoglioso perchè, spiega, "c'è stata una vera gara di solidarietà con tutte le istituzioni che hanno fatto a pieno ogni sforzo per soccorrere le persone in difficoltà".

16:21Calcio: Fiorentina, presentato Gil Dias

(ANSA) - FIRENZE, 22 AGO - "E' un motivo d'orgoglio per me affrontare domani sera Cristiano Ronaldo, il migliore giocatore al mondo, e pure portoghese come me. E' un'opportunità unica, anche per la Fiorentina, per migliorare e crescere". Lo ha detto il neoacquisto viola Gil Dias, giovane esterno d'attacco prelevato dalla Fiorentina in prestito biennale dal Monaco con diritto di riscatto fissato a 20 milioni. "Per quello che ha fatto vedere al debutto domenica contro l'Inter, ha tutto per essere riscattato dalla Fiorentina", lo ha promosso Giancarlo Antognoni, presentandolo oggi allo stadio. "Sono venuto in Italia, perchè al Monaco non avevo grande spazio. Così - ha spiegato Gil Dias - appena la Fiorentina mi ha chiamato non ci ho pensato due volte. Mi ritengo molto fortunato, perché sono arrivato in un club di grande prestigio e storia. Spero di fare bene e di contribuire a regalargli molte vittorie". Il giovane esterno portoghese sarà impegnato domani insieme ai compagni nel Trofeo Bernabeu contro il Real Madrid.

16:15Formaggi da animali malati, sequestrati 1.000 capi bestiame

(ANSA) - CASTIGLION FIBOCCHI (AREZZO), 22 AGO - Mille capi di bestiame sequestrati dalla Procura di Arezzo in una operazione nella quale sono state anche trovate 200 forme di formaggio ricavate da latte di ovini e caprini malati: il laboratorio di produzione chiuso ed il legale rappresentante dell'azienda è stato denunciato. Le indagini, portate avanti dai carabinieri forestali di Arezzo in collaborazione con i Nas di Firenze, sono iniziate nel gennaio del 2017 ed hanno avuto il loro epilogo oggi a Castiglion Fibocchi (Arezzo) dove un intero allevamento di bovini e ovicaprini con annesso caseificio è stato sequestrato su disposizione del del Gip del Tribunale di Arezzo Giampiero Borraccia su richiesta del pubblico ministero Angela Masiello. Secondo l'accusa i capi erano in stato nutritivo insufficiente, alimentati con mangiatoie tali da arrecare lesioni, tenuti in ricoveri senza fondo impermeabile, in prolungato stato di abbandono e inadeguatezza igienico sanitaria, da cui sarebbe derivata una malattia che ha ucciso 92 caprini in pochi giorni. L'intervento di Forestali e Nas è stato finalizzato ad evitare la diffusione del morbo (coxiella) agli altri animali e all'uomo, nonchè alla necessità di sottoporli alla profilassi da parte della Asl. I carabinieri hanno rinvenuto oltre 200 forme di formaggio realizzate con il latte degli ovini e dei caprini malati. Per questo i locali sono stati chiusi coi i sigilli per il reato di somministrazione di alimenti alimenti contenenti sostanze pericolose per la salute umana. Le indagini proseguono per accertare ulteriori responsabilità.(ANSA).

16:08Calcio: Fiorentina, Gil Dias “che orgoglio sfidare Ronaldo”

(ANSA) - FIRENZE, 22 AGO - "E' un motivo d'orgoglio per me affrontare domani sera Cristiano Ronaldo, il migliore giocatore al mondo, e pure portoghese come me. E' un'opportunità unica, anche per la Fiorentina, per migliorare e crescere". Lo ha detto il neoacquisto viola Gil Dias, giovane esterno d'attacco prelevato dalla Fiorentina in prestito biennale dal Monaco. "Per quello che ha fatto vedere al debutto domenica contro l'Inter, questo giocatore ha tutto per essere riscattato dalla Fiorentina", lo ha promosso Giancarlo Antognoni, presentandolo oggi allo stadio. "Sono venuto in Italia, perchè al Monaco non avevo grande spazio. Così - ha spiegato Gil Dias - appena la Fiorentina mi ha chiamato non ci ho pensato due volte. Mi ritengo molto fortunato, perché sono arrivato in un club di grande prestigio e storia. Spero di fare bene e di contribuire a regalargli molte vittorie". Insieme ai compagni, il giovane esterno portoghese sarà impegnato domani nel Trofeo Bernabeu, contro il Real Madrid.