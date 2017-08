Ultima ora

18:42Roma, al via piano sicurezza, fioriere in via del Corso

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - Rafforzamento dell'area pedonale di via del Corso, nel tratto che va da Piazza del Popolo a Largo Goldoni, con il posizionamento di fioriere e divieto d'accesso al Colle capitolino per ncc e taxi. Queste le principali misure che compongono il piano anti-terrorismo, attuato da Roma Capitale, per garantire sicurezza nei punti strategici della Capitale ad alto flusso turistico.

18:39Nuoto: Paltrinieri sempre re 1500 sl,oro anche a Universiadi

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - Greg Paltrinieri non ha rivali. Nei 1500 stile libero l'olimpionico azzurro, fresco del titolo mondiale sulla distanza, ha concesso il bis anche alle Universiadi in corso a Taipei vincendo l'oro in 14'47"75, che è anche record della manifestazione. Paltrinieri ha chiuso davanti a Mykhailo Romanchuk (14'57"51): l'ucraino che a Budapest ha conquistato l'argento mondiale dopo aver lottato spalla a spalla con il campione azzurro, stavolta non ha potuto opporre troppa resistenza. Terzo l'ungherese Gergely Gyurta in 15'01"11. Per SuperGreg le Universiadi continuano: giovedì l'olimpionico torna in acqua per gli 800 sl e domenica si cimenterà nella 10 km in acque libere, primo grande test sulla distanza su cui vuole misurarsi ai Giochi di Tokyo 2020.

18:33Vuelta: Trentin vince allo sprint la quarta tappa

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - Secondo successo italiano alla Vuelta: Matteo Trentin ha vinto allo sprint la quarta tappa, da Escaldes-Engordany a Tarragona, Anella Mediterranea 2018 di 198,2 km. Il portacolori della Quick-Step Floors ha preceduto lo spagnolo Juanjo Lobato (Team Lotto) e il belga Tom Van Asbroek (Cannondale), sesto posto per Sacha Modolo (Uae Emirates). Invariata la classifica generale, con l'inglese Chris Froome sempre in maglia rossa. Vincenzo Nibali, vincitore ieri, è quinto a 10", Fabio Aru è settimo a 38".

18:31Terremoto:Anac,ispezioni a Norcia in 2 cantieri per”casette”

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - Militari del Nucleo speciale Anticorruzione e del Nucleo di Polizia tributaria di Perugia, su delega del Presidente dell'Anac Raffaele Cantone, hanno effettuato nella giornata di oggi una serie di verifiche in due cantieri in cui è in corso la realizzazione delle Soluzioni abitative in emergenza (Sae), le strutture destinate ai cittadini dei territori del centro Italia colpiti dal terremoto lo scorso anno. A essere interessate dalle ispezioni sono stati i siti di "Norcia 1 - area Campi" e "Norcia 1 - area Ancarano", con l'obiettivo di identificare le imprese che stanno eseguendo le opere, verificare l'effettiva tipologia dei lavori svolti e lo stato di completamento delle strutture abitative. Dai primi accertamenti non risultano essere emerse irregolarità. L'attività ispettiva si colloca nel quadro della più ampia indagine delegata dall'Anac ai finanzieri del Nucleo speciale Anticorruzione, comandati dal generale Gaetano Scazzeri, riguarda le procedure di fornitura, trasporto e montaggio delle Sae (le cosiddette "casette") ed è finalizzata ad accertare la regolarità delle procedure adottate nel rispetto del Codice degli appalti.(ANSA).

18:29Incendi: pista omofoba dietro roghi Alghero

(ANSA) - ALGHERO, 22 AGO - Ad Alghero si fa strada l'ipotesi che la serie di incendi di lievissima entità che in poche settimane ha colpito ripetutamente la pineta di Maria Pia abbia una matrice omofoba. Secondo gli investigatori, quella dell'attacco nei confronti delle numerose coppie gay che frequentano quel tratto del litorale algherese è la pista più accredita tra le tante battute sinora. I roghi sventati dagli uomini della forestale si concentrano tutti in un'area di duecento metri quadrati al massimo, all'altezza di villa Segni, alle spalle di un tratto di arenile molto frequentato dalla comunità omosessuale locale e indicato come spiaggia "gay friendly" anche sulla rete, meta per questo di molti visitatori gay della Riviera del corallo. Nei giorni scorsi erano stati gli uomini della compagnia barracellare di Alghero, ritornati in attività solo da una settimana dopo oltre un anno di stop causato da alcuni contrasti interni non ancora risolti, a denunciare il preoccupante aumento di raid piromani in un'area circoscritta dell'oasi verde, vero e proprio fiore all'occhiello ambientale e turistico. (ANSA).

18:26Terremoto Ischia: Di Maio, Fi-Pd tacciano, sono causa abusi

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - "Forza Italia e PD sono la causa di tutti gli abusi e sanatorie in Italia. Oggi dovrebbero star zitti e piangere i morti, non sciacallare". Lo scrive il vicepresidente della Camera, il pentastellato Luigi Di Maio, su twitter intervenendo sul terremoto che ha colpito Ischia.

18:26Sicilia: Toti, situazione preoccupante, c. destra reagisca

(ANSA) - RIMINI, 22 AGO - "In Sicilia la situazione è preoccupante, e spero che nei prossimi giorni il centrodestra abbia in Sicilia un sussulto di responsabilità: perché lasciare che il governo dell'Isola se lo contendano i grillini e un Pd che fino ad oggi ha appoggiato Crocetta sarebbe francamente una delusione per tutto il nostro elettorato. Sarebbe un passo indietro perché dopo le vittorie recenti del centrodestra significherebbe che una regione che lo ha sempre premiato oggi non trova nel centrodestra una classe dirigente". Lo dice Giovanni Toti di Fi, sottolineando che "tutta questa vicenda nel centrodestra non è stata gestita bene. Speriamo finisca meglio".