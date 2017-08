Ultima ora

18:12Calcio: ufficiale, Cancelo è dell’Inter

(ANSA) - MILANO, 22 AGO - João Pedro Cavaco Cancelo è un nuovo giocatore dell'Inter. Lo annuncia il club nerazzurro sul proprio sito. Il portoghese arriva dal Valencia in prestito fino al 30 giugno con diritto di riscatto. Cancelo ha svolto le visite mediche e firmato ieri il contratto. Questa mattina ha sostenuto il primo allenamento agli ordini di Luciano Spalletti.

18:10Calcio: Barcellona chiede a Neymar 9 milioni

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - Inadempienze del contratto, il Barcellona chiede a Neymar più di nove milioni di euro. Non si esaurisce la coda al veleno dopo l'addio ai blaugrana del campione brasiliano: il club catalano ha infatti inviato alla federcalcio spagnola la denuncia presentata contro Neymar per violazione del contratto lo scorso 11 agosto in cui chiede 8,5 milioni di euro (somma corrisposta al primo rinnovo) con il 10% in più di mora per inadempimento contrattuale che fa salire la cifra a 9,3. Il club sottolinea in una nota che nel caso in cui il giocatore non paga, dovrà essere il Psg - la nuova squadra di Neymar - a farsi carico di versare la somma. Il Barcellona dice di aver intentato la causa di lavoro per difendere i propri interessi dopo che Neymar ha rescisso il contratto nonostante avesse firmato il rinnovo con i blaugrana.

18:07Calcio: Marotta, Spinazzola resterà all’Atalanta

(ANSA) - TORINO, 22 AGO - "Alla fine Spinazzola rimarrà all'Atalanta e toccherà a loro, a Bergamo, rigenerarlo. Il suo comportamento? Bisogna comprenderlo". Così Giuseppe Marotta, direttore generale della Juventus, sulla questione dell'esterno di proprietà della Juventus al secondo anno di prestito all'Atalanta: "Il giocatore è di nostra proprietà e noi abbiamo l'esigenza di avere un profilo come il suo all'interno del gruppo - ha spiegato Marotta -. Ma abbiamo assunto un impegno di prestito biennale con Atalanta che vogliamo rispettare".

18:01Basket: Azzurri al torneo Acropolis

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - A meno di dieci giorni dall'esordio all'EuroBasket 2017 (il 31 agosto contro Israele a Tel Aviv) la Nazionale è alla vigilia dell'ultimo torneo di preparazione. Giunti ad Atene ieri nel primo pomeriggio, gli azzurri affronteranno Serbia, Grecia e Georgia nell'ormai classico torneo dell'Acropolis. Tutte le gare si disputeranno all'OAKA, casa del Panathinaikos e uno dei palazzetti più caldi d'Europa. "Serbia e Grecia sono squadre di prima fascia mentre la Georgia sarà nostra avversaria nel girone di Tel Aviv - le parole del ct Ettore Messina - Un ulteriore test che ci servirà sia per lavorare sulle problematiche emerse nelle ultime due partite con Belgio e Francia, sia per consolidare tutto ciò che di positivo abbiamo fatto nella prima parte della preparazione a Cagliari". Il primo avversario sulla strada degli Azzurri è la Serbia (domani, 17.45) di coach Djordjevic. Giovedì 24 l'Italia sfida la Grecia alle 20.00. La chiusura del torneo avverrà nel pomeriggio del 25 agosto (17.45) contro la Georgia.

18:00Vitalizi: Toninelli, o passa legge o passa cadavere Pd

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - "In corso grandi manovre al Senato per mantenere i #vitalizi. Noi tranquilli su riva del fiume. Se non passa legge passerà il cadavere del Pd". Lo scrive il deputato M5s Danilo Toninelli su Twitter.

17:53Sicilia: alle 18.30 incontro Berlusconi Miccichè ad Arcore

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - Un incontro alle 18:30 ad Arcore tra Silvio Berlusconi e Gianfranco Miccichè per tentare di chiarire il quadro della situazione in Sicilia e provare a ricompattate il centrodestra. "La vittoria è alla nostra portata - spiega Miccichè interpellato al telefono - soprattutto va considerato che i sondaggi non tengono conto del peso delle coalizioni a differenza dunque del Movimento Cinque Stelle che ha solo una lista". Per il coordinatore siciliano a questo punto l'obiettivo è provare a tenere unito "insieme con il presidente Berlusconi" il centrodestra: "I nomi sul tavolo restano due - dice - quello di Armao e di Musumeci. Quanto alla possibilità di chiudere in extremis un'intesa con Alfano, Miccichè non sembra ottimista: "Gli abbiamo detto troppe volte no, io non me la sento più di cercarlo...".

17:53Eliseo: telefonata Macron-Gentiloni su migranti e Libia

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - Al centro del colloquio, fanno sapere fonti del governo italiano, in preparazione del summit previsto per il prossimo 28 agosto a Parigi assieme a Germania e Spagna e del bilaterale Italia-Francia del prossimo 27 settembre a Lione, i temi migratori, la crisi libica, la lotta al terrorismo e le prospettive dell'Unione Europea. In occasione della telefonata il premier ha ricevuto dal Presidente francese le condoglianze e la solidarietà per il terremoto di Ischia.