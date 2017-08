Ultima ora

21:55Calcio: L.Percassi, grazie a Marotta su Spinazzola

(ANSA) - BERGAMO, 22 AGO - "Ringraziamo Marotta delle parole, perché nelle complesse dinamiche di mercato ha compreso e rispettato le esigenze tecniche dell'Atalanta". È la risposta dell'amministratore delegato del club bergamasco, Luca Percassi, alle dichiarazioni del direttore generale della Juventus che hanno messo la parola fine alla querelle tra le due società legata al nome di Leonardo Spinazzola. L'esterno, che dal test precampionato dell'11 agosto a Valencia fino a domenica scorsa aveva rifiutato le convocazioni allenandosi a margine del gruppo, nella seduta pomeridiana di oggi a Zingonia ha preso parte alla partitella tra quanti non hanno giocato nel primo turno di serie A contro la Roma. Il prestito dai bianconeri ai nerazzurri è quindi destinato a rispettare la scadenza naturale del giugno 2018.

21:47Calcio: Europa League, arbitro romeno per il Milan

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - Compagine arbitrale romena per Shkendija-Milan, ritorno del playoff di Europa League in programma a Skopje giovedì 24 agosto (andata 6-0 per il Milan). Direttore di gara sarà Istvan Kovacs che sarà coadiuvato da Vasile Florin Marinescu e Ovidiu Artene mentre Marius Avram sarà il quarto uomo.

21:44Calcio: Genoa, prosegue trattativa cessione club

(ANSA) - GENOVA, 22 AGO - Prosegue senza sosta la trattativa per la cessione del Genoa tra Enrico Preziosi e Sri Group di Giulio Gallazzi. Dopo una pausa a fine luglio, con annuncio di rinvio per settembre, le parti infatti sono tornate ad incontrarsi e ieri sera Preziosi, l'ad del Genoa Alessandro Zarbano e il banchiere Beniamino Anselmi, indicato da Gallazzi come futuro presidente, hanno cenato a Forte dei Marmi. "So che qualcuno ha saputo di questa cena ma io non la commento - ha detto Preziosi -. Io penso solo a finire la squadra e a cercare di allestire una formazione che possa fare bene". "Rolon arriverà sicuramente questa settimana - ha dichiarato Preziosi parlando di mercato. E' un giocatore che stiamo seguendo da qualche mese. Di certo farà parte del Genoa. "L'arrivo di Sturaro è molto difficile perché la Juventus non lo ha messo sul mercato, se dovesse accadere noi saremo privilegiati. Ansaldi è nelle nostre mire e se sarà ceduto dell'Inter sarà ceduto sicuramente al Genoa per vari motivi".

21:43Calcio: Lazio è ufficiale, Hoedt ceduto al Southampton

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - Il difensore Wesley Hoedt è un nuovo giocatore del Southampton. A darne notizia è stato lo stesso club dei Saints dopo le visite mediche svolte in giornata. Il difensore nazionale olandese ha firmato un contratto di cinque anni.

21:11Terremoto Ischia: De Luca, in crolli non c’entra abusivismo

(ANSA) - ISCHIA, 22 AGO - "In Italia siamo abituati ad avere due facce delle tragedie, quella drammatica, dei feriti, dei morti, delle attività economiche messe in crisi, e un'altra faccia che è quella dello 'sciacallismo', delle strumentalizzazioni, della confusione tra questioni che non c'entrano niente con il terremoto. È crollata un'abitazione vecchia e sono crollati dei cornicioni di un immobile costruito nel secolo scorso. Nessuna connessione tra questi fatti e l'abusivismo". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, stasera sui luoghi del terremoto. (ANSA).

20:58Sci: Italia Team, gigantisti in Argentina

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - Continua secondo programma il raduno dei gigantisti azzurri già presenti sulle nevi di Ushuaia. In Argentina sono presenti Stefano Gross, Simon Maurberger, Manfred Moelgg, Tommaso Sala e Patrick Thaler che sinora hanno potuto lavorato sette giorni con buone condizioni di pista, intervallati con un giorno di riposo previsto in anticipo. In tre giornate sono state svolte una doppia sessione al mattino e al pomeriggio, alternando tracciati e le specialità di gigante e slalom. Domenica è piovuto al mattino e le condizioni non erano buone, tuttavia il gruppo è riuscito a sciare ugualmente al pomeriggio, quando é arrivato il freddo. Il quintetto rimarrà nella Terra del Fuoco fino al 5 settembre e nelle prossime ore verrà raggiunto dalla parte restante del team composto da Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini, Roberto Nani e Riccardo Tonetti. Questi ultimi si trasferiranno poi a Valle Nevado dal 5 settembre (dove troveranno Florian Eisath), insieme ai velocisti che nel frattempo saranno arrivati in Cile.

20:57Calcio: Preziosi, Genoa con Juve cercherà di fare la gara

(ANSA) - GENOVA, 22 AGO - "Giocheremo in casa e il nostro spirito sarà quello di cercare di fare la partita e di non mollare di un centimetro. D'altra parte si vede anche dall'intensità degli allenamenti e da quanto sono duri. Sarà una partita difficilissima ma vogliamo ben figurare nonostante le forze in campo siano diverse. Di sicuro non saremo una comparsa". Parole di Enrico Preziosi, presidente del Genoa, in visita oggi al centro sportivo Signorini per seguire gli allenamenti dei suoi giocatori. Il prossimo obiettivo si chiama Juventus, che i rossoblù affronteranno sabato al Ferraris in anticipo. Preziosi ha anche analizzato il pareggio dell'esordio a Reggio Emilia contro il Sassuolo. "Avremmo meritato la vittoria ma nel calcio capita che chi gioca meglio non sempre vince", ha detto.