09:14Contraffazione: 8 arresti per traffico calzature di pregio

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 23 AGO - Dalle prime ore del mattino I carabinieri di Ascoli Piceno e Fermo stanno conducendo un'operazione contro la contraffazione e commercializzazione di calzature di pregio falsificate. Otto gli arresti eseguiti su mandato della magistratura di Fermo.

09:11Mafia: omicidi Altamura, arrestato presunto esecutore

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - E' stato arrestato dai carabinieri all'aeroporto 'Karol Wojtyla' di Bari mentre rientrava da una vacanza a Sharm El Sheikh, il presunto esecutore del duplice omicidio avvenuto il 27 marzo 2010 ad Altamura (Bari), una vicenda legata alla conquista del potere nella zona da parte del clan Nuzzi, oggetto di una indagine in corso dal 2014. Cesare Michele Oreste, 34 anni, è ritenuto il responsabile della morte di Rocco Lagonigro e Vincenzo Ciccimarra. Il primo, legato al clan Palermiti di Bari, gestiva lo spaccio di stupefacenti nella cittadina. Con la sua cattura, salgono a 19 gli arresti per mafia tra il capoluogo e la Murgia nell'ambito dell'operazione denominata Kairos. I Carabinieri del Comando Provinciale di Bari hanno dato così esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Bari su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia. Il delitto fu particolarmente efferato: un gruppo armato a bordo di una autovettura rubata, tese loro un agguato in centro città, ferendoli entrambi mortalmente. Oreste è accusato di omicidio volontario e detenzione e porto dell'arma utilizzata per l'omicidio; è stata riconosciuta dal gip l'aggravante di mafia.(ANSA).

08:52Uova contaminate: altri due casi scoperti dai Nas

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - Due nuovi casi di uova contaminate dal fipronil, l'insetticida vietato negli allevamenti di animali per il consumo umano, sono stati scoperti dai carabinieri dei Nas, che non hanno tuttavia rivelato la localizzazione dei campioni, rinviando ad una conferenza stampa convocata per le 10.30."Le attività di controllo da parte dei Carabinieri dei NAS, attualmente in piena fase esecutiva sull'intero territorio nazionale - si afferma in una nota - hanno evidenziato due ulteriori positività di uova contaminate per presenza della sostanza insetticida denominata fipronil rispetto a quelle già comunicate dal Ministero della Salute". Dopo una prima fase di controlli sui prodotti provenienti dall'estero, si sta ora passando al setaccio l'intera filiera nazionale del comparto degli prodotti derivati.

06:57Terremoto Ischia: poco dopo le 5 lieve scossa dell’1.9

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - Una lieve scossa di terremoto, di magnitudo 1.9, è stata registrata dall' Ingv con epicentro a Lacco Ameno, sull'isola d'Ischia, colpita lunedì sera da una violenta scossa in cui sono morte due persone e 42 sono rimaste ferite. Non si ha notizia al momento di nuovi crolli o danni alle persone.

00:15Terremoto: Sarri, vittoria Napoli dedicata a gente Ischia

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - "Questa vittoria è dedicata alla popolazione di Ischia che purtroppo sta vivendo un momento molto difficile". E' il pensiero di Maurizio Sarri alla popolazione dell'isola colpita dal terremoto, dopo la qualificazione del Napoli alla fase a gironi della Champions League.

23:56Champions: Callejon, Napoli merita questo palcoscenico

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - "Tornare in Champions era quello che volevamo, il Napoli è una squadra che merita i grandi palcoscenici. Abbiamo sempre imposto il nostro calcio e penso che la qualificazione sia meritata". Josè Callejon, autore della prima rete con il Nizza, si gode così il successo sul campo dei francesi che vale la qualificazione alla fase a gironi della Champions.

23:54Champions: Favre, “Balotelli insufficiente”

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - "La prestazione di Balotelli? Preferirei non parlare di questo argomento. Quello che ha fatto stasera è totalmente insufficiente, deve fare di più di quello che ho visto stasera". Il tecnico del Nizza Lucien Favre boccia senza mezzi termini la prova di Supermario contro il Napoli. "Nel momento del sorteggio - aggiunge l'allenatore dei francesi eliminati dai partenopei -, avrei voluto qualsiasi altra squadra, anche più blasonata, ma non questo Napoli. Perché è davvero molto organizzata, gioca un grande calcio. Lo conoscevo, lo studio da tre anni: ha giocatori estremamente tecnici e anche rapidi. Potevamo fare poco".