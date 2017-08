Ultima ora

14:38Calcio: Roma, anche Nura ko e per terzino 6-8 settimane stop

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - Anche Nura alza bandiera bianca a Trigoria e Di Francesco perde quindi l'ultimo terzino destro a disposizione in rosa per la sfida di sabato contro l'Inter. Già alle prese con le assenze di Karsdorp e Bruno Peres, l'allenatore deve adesso fare i conti con l'infortunio del giovane esterno che, al termine dell'allenamento di ieri, ha accusato un risentimento muscolare al flessore destro. Gli esami strumentali condotti oggi - spiega il bollettino medico della Roma - "hanno messo in evidenza una lesione muscolo-tendinea del bicipite femorale della coscia destra. La prognosi stimabile a oggi è di 6-8 settimane". Per la sfida contro l'Inter, a questo punto, Di Francesco potrebbe essere obbligato a schierare Manolas nell'inedito ruolo di terzino destro, con Moreno inserito al centro della difesa al fianco di Juan Jesus, e Kolarov confermato sulla fascia sinistra. Difficile, invece, ipotizzare l'utilizzo dal primo minuto di Florenzi, che comunque potrebbe essere convocato per la prima volta dopo l'infortunio.

14:33Yemen: raid colpisce hotel, si temono 60 morti

(ANSA) - SANAA, 23 AGO - Un hotel di due piani è stato distrutto nel bombardamento compiuto oggi da aerei della coalizione araba a guida saudita vicino a Sanaa, capitale dello Yemen, che ha provocato decine di morti tra ribelli sciiti Houthi e civili. Lo riferisce la televisione locale Al Maseera, controllata dagli Houthi, citata dalla tv panaraba Al Jazira, dicendo che le vittime sono "più di 30". Fonti anonime citate dalla agenzia Ap parlano di un bilancio che potrebbe salire fino a 60 morti. Diverse decine di persone sono rimaste ferite nell'attacco, avvenuto nell'area di Arhab, circa 35 chilometri a nord di Sanaa. Hakim Al Masmari, un giornalista del quotidiano Yemen Post, parlando con Al Jazira da Sanaa ha detto che quello avvenuto ad Arhab nella tarda mattinata è solo uno dei 25 raid compiuti a partire dalla mezzanotte dall'aviazione della coalizione a guida saudita sulla capitale yemenita, controllata dagli Houthi, e sui dintorni.

14:32Pd: Renzi atteso a Festa Unità Genova, sei Ministri certi

(ANSA) - GENOVA, 23 AGO - Il segretario nazionale del Pd Matteo Renzi "molto probabilmente" parteciperà alla Festa de l'Unità di Genova in programma da domani al 10 settembre. Lo annuncia il presidente della commissione Congresso del Pd genovese Antonello Carè. "Siamo in attesa della sua conferma, abbiamo ricevuto un'e-mail dove si conferma la disponibilità, ma siamo in attesa della data", spiega. Certa la presenza di 7 membri del governo: i ministri dello Sport Luca Lotti, della Giustizia Andrea Orlando, ai Rapporti con il Parlamento Anna Finocchiaro, dell'Ambiente Gian Luca Galletti, alle Politiche Agricole Maurizio Martina, della Difesa Roberta Pinotti e il viceministro dell'Economia Enrico Morando. Il sindaco di Genova Marco Bucci, che ha 'strappato' la città al centrosinistra, parteciperà il 5 settembre a un dibattito sul dissesto idrogeologico e la tutela del territorio. Attesi anche il capogruppo alla Camera Ettore Rosato, i responsabili nazionali del partito alla Sicurezza Emanuele Fiano, della sanità Federico Gelli, della Cooperazione Roberto Cociancich e al Welfare Giovanni Lattanzi. "La nostra festa da sempre è un'occasione di dibattito e approfondimento politico aperta a tutti, - commenta Carè - siamo contenti della presenza confermata di numerosi rappresentanti del Governo". Dal 9 settembre inizierà la fase congressuale del Pd genovese per individuare il nuovo segretario provinciale dopo le dimissioni di Alessandro Terrile a seguito della sconfitta alle elezioni amministrative. (ANSA).

14:23Brexit: Londra, ‘saremo sotto controllo Corte Ue per anni’

(ANSA) - LONDRA, 23 AGO - Per la prima volta il governo britannico riconosce che la Gran Bretagna rischierà di rimanere sotto il controllo diretto della Corte di Giustizia Ue per diversi anni, per temi come l'immigrazione: Lo scrive il Guardian online secondo cui l'ipotesi viene ventilata nell'ultimo 'position paper' del governo di Theresa May. Replica Bruxelles: "Come riconciliare le posizioni rispettive" sul ruolo della Corte di giustizia Ue dopo la Brexit "è qualcosa che deve essere fatto dai negoziatori dai due lati", europeo e britannico, "ed è precisamente un tema per loro", dice un portavoce della Commissione Ue, ricordando che "la posizione" di Bruxelles in materia "è chiara, trasparente e immutata" e "pubblicata da tempo". Ora, ha aggiunto il portavoce, "guardiamo al prossimo round di negoziati" della settimana a venire.

13:50Calcio: Barcellona non molla, offerti 150 mln per Coutinho

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - Il Barcellona non si rassegna e torna alla carica per Philippe Coutinho, dopo avere perso le speranze di ingaggiare Seri. Secondo il Daily mail, il club catalano ha rilanciato l'offerta per la quarta volta, arrivando a 150 milioni, compresi i 40 di bonus al Liverpool. Di fronte alla sontuosa offerta dei dirigenti catalani, anche il club di Anfield road comincia a barcollare, intavolando una trattativa concreta che andrà avanti nelle prossime ore. Anche perché, Coutinho continua a non allenarsi, dicendosi dolorante alla schiena. In realtà, dietro al rifiuto di lavorare con i compagni, agli ordini dell'allenatore Juergen Klopp, potrebbe essere la voglia di cambiare aria e di trasferirsi al Camp Nou, per prendere il posto del connazionale Neymar.

13:39Calcio: l’ex laziale Ledesma firma per il Lugano

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - L'ex capitano e uomo-faro della Lazio, Cristian Ledesma, nella prossima stagione giocherà con la maglia del Lugano, in Svizzera. Il regista argentino, che dopo avere lasciato la squadra biancoceleste ha giocato nel Santos, nel Panathinaikos e nella Ternana in Serie B, ha firmato un contratto di un anno, con l'opzione per una seconda stagione. A 35 anni, Ledesma evidentemente ha ancora tanta voglia di giocare al calcio, malgrado i tanti chilometri già percorsi in carriera.

13:31Danimarca: ritrovato cadavere smembrato giornalista svedese

(ANSA) - COPENAGHEN, 23 AGO - Un torso femminile senza testa, rinvenuto in una spiaggia nei pressi di Copenaghen, appartiene alla giornalista svedese scomparsa Kim Wall, morta probabilmente a bordo di un sottomarino: lo ha reso noto la polizia danese. Wall, 30 anni, è stata vista viva per l'ultima volta il 10 agosto a bordo del sottomarino costruito dall'inventore danese Peter Madsen, che secondo la polizia avrebbe intenzionalmente affondato il giorno dopo, al largo delle coste orientali della Danimarca. Madsen, 46 anni, è stato arrestato con l'accusa di omicidio colposo, ma nega qualsiasi coinvolgimento nella scomparsa di Wall. La famiglia della donna sostiene che stava realizzando un reportage sull'inventore danese. Il torso è stato ritrovato su una spiaggia da un ciclista ieri sull'isola di Amager, a sud della capitale, e i test del Dna hanno confermato che appartiene a Wall.