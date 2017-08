Ultima ora

15:26Sicilia: Laforgia, patto Renzi-Alfano? Mdp alla larga

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - "Credo nell'autodeterminazione dei popoli e quindi la vicenda siciliana la scioglieranno, innanzitutto, i siciliani, insieme al coordinatore nazionale di Articolo UNO. Dico la mia. Penso non solo che da un patto tra Renzi e Alfano, in quella regione, tanto più se prefigura un'alleanza alle prossime politiche, noi dovremmo starcene alla larga. Ma anche che quel patto rappresenti una delle ragioni per le quali stiamo costruendo un soggetto, di sinistra, alternativo alle destre e al PD. Se terremo la barra dritta su questo, il nostro messaggio sarà più chiaro. E noi più credibili". Così su facebook il presidente dei deputati di Articolo 1 - Mdp, Francesco Laforgia.

15:19Calcio: Milan con Shkendija senza vari big, torna Romagnoli

(ANSA) - MILANO, 23 AGO - Forte del successo dell'andata per 6-0, il Milan domani affronterà il ritorno del playoff di Europa League contro lo Shkendija senza diversi titolari, dando spazio alle seconde linee. Montella ha infatti deciso di lasciare a riposo Gianluigi Donnarumma, Conti, Calhanoglu, Montolivo, Musacchio e Rodriguez, esclusi dai convocati per la trasferta in Macedonia così come gli infortunati Biglia e Bonaventura. Per la prima volta in questa stagione è a disposizione Romagnoli, frenato negli ultimi mesi da un problema a un ginocchio. Fra i 20 convocati che nel pomeriggio partiranno per Skopje hanno trovato spazio alcuni giocatori della Primavera.

15:08Si tuffa dal gommone, 23enne gravemente ferito dalle eliche

(ANSA) - BRESCIA, 23 AGO - Un 23enne francese è rimasto gravemente ferito dopo essersi tuffato da un gommone nelle acque del Lago di Garda a Sirmione (Brescia). Il giovane ha riportato ferite alla testa dopo essere stato colpito dalle eliche ed è stato recuperato dagli amici che hanno chiamato i soccorsi. Trasportato in ospedale, le sue condizioni risultano gravi.

15:02Calcio:venerdì Open day serie B a Parma,parte torneo cadetto

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - Sarà una serata all'insegna dello sport, e dei principi con cui la Lega B vuole caratterizzare il proprio campionato, quella che tra due giorni inaugura il torneo cadetto: rispetto, lealtà, giovani, italianità, territorio. Il 'campionato degli italiani' si apre venerdì sera al Tardini con una sfida tra Parma e Cremonese, due neopromosse dal passato importante, che mette insieme complessivamente 29 campionati di A. Due club che, per passione, tradizione e pubblico, rappresentano l'identità fra squadre e territorio che la Lega promuove. Il cerimoniale sarà arricchito dall'ingresso di 22 ragazzi con le maglie dei club della Serie B 2017/18, che alzeranno e sventoleranno il telo di centrocampo con il logo del campionato. La serie B anche in questa stagione calcistica registra numeri importanti sulla presenza in campo di giovani e di atleti italiani. A qualche giorno dalla fine del mercato, infatti, solo il 22% dei tesserati è straniero mentre quasi un terzo di atleti non supera i 21 anni di età.

15:00Minacce governatore Sardegna: Pigliaru, non ci fanno paura

(ANSA) - CAGLIARI, 23 AGO - "Le minacce non ci fanno paura, non incidono sul lavoro svolto né tanto meno sull'attività politica e amministrativa portata avanti dalla Giunta e dalla Presidenza". Rompe il silenzio il governatore della Sardegna Francesco Pigliaru, dopo la lettera con cartucce indirizzata a lui e altri tre politici. "Ma vero è - spiega - che in Sardegna chi gestisce la cosa pubblica, a tutti i livelli, è fatto troppo spesso oggetto di intimidazioni, e sono i rappresentanti delle istituzioni nei territori a pagare il prezzo più alto. Per questo non dobbiamo abbassare la guardia. È una chiamata alla responsabilità: lo dobbiamo soprattutto agli amministratori locali che con sempre maggior frequenza, oltre le minacce, subiscono veri e propri attentati". L'invito di Pigliaru è "a vigilare tutti perché il confronto non diventi mai disinformazione né polemica sterile, a servizio dei fanatici, ma resti sempre sul terreno del dibattito democratico".

14:59Terremoto Ischia: architetti, manca cultura prevenzione

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - "La mancanza di serie politiche di prevenzione evidenzia, dopo grandi catastrofi, come il terremoto che ha colpito l'Italia centrale un anno fa e, purtroppo, il recentissimo sisma di Ischia, come i problemi che devono essere affrontati non siano tanto connessi alla gestione dell’emergenza, cui si deve l'impegno e la gestione del Dipartimento Protezione Civile, quanto piuttosto alla mancanza della cultura della prevenzione, ossia della conoscenza, del contrasto e della riduzione del rischio". Lo si legge in una nota del Consiglio nazionale degli architetti , in cui si sottolinea che "se è significativo - e certamente apprezzabile - il recente Sisma bonus promosso dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per gli interventi edilizi antisismici, grande però è la responsabilità della politica per la mancanza di provvedimenti che contrastino con decisione abusivismo e cattiva qualità del costruito. Fenomeno, questo, assolutamente rilevante, considerato che dal 2006 al 2015 - secondo i dati del Cresme - in media più del 16% delle nuove abitazioni costruite in Italia è abusiva, con un picco di quasi il 21% nel 2015 (circa 18.000 su 110.000)". Per i professionisti il tema della prevenzione "costituisce da sempre un impegno prioritario per poter assicurare una migliore qualità degli interventi e per svolgere più efficacemente tutti quei servizi in grado di ridurre tutti i fattori di rischio per le nostre comunità. Oltre 600 architetti italiani si sono mobilitati, nel terremoto che un anno fa ha colpito l'Italia centrale, nella fase di ricognizione dei danni diventando soggetti protagonisti degli interventi della Ricostruzione". (ANSA).

14:57Basket: mercato boom anche in Nba, Irving va a Boston

(ANSA) - CLEVELAND (USA), 23 AGO - Clamoroso scambio di mercato nella Nba, fra Cleveland Cavaliers e Boston Celtics, ovvero le due 'corazzate' della Eastern Conference. Kylie Irving, 'stella' dei Cavs che aveva chiesto di essere ceduto perché desideroso di capire il proprio valore senza avere LeBron James come compagno, è passato a Boston in cambio dell'altra point guard Isaiah Thomas, che fa il percorso inverso e va ai Cavs. In più passano nelle file di Cleveland anche Jae Crowder e Ante Zizic oltre alla scelta al primo giro dei Nets 2018, che non era protetta. "E' molto difficile, con le regole che ci sono da noi - ha commentato il presidente dei Celtics Danny Ainge - mettere le mani su un giocatore di soli 25 anni che ha già fatto ciò che è riuscito ad Irving e che ha un simile talento offensivo. Noi però pensiamo che lui debba ancora mostrare il meglio di se stesso, e quindi è normale pagare un prezzo salato per un campione di questo calibro e ancora così giovane".