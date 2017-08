Ultima ora

17:13Terremoto: stanotte veglia ad Amatrice con fiaccolata

(ANSA) - AMATRICE (RIETI), 23 AGO - L'anniversario del sisma che il 24 agosto dello scorso anno sconvolse Amatrice sarà celebrato a partire dalle ore 1:30 di questa notte. I familiari delle vittime si ritroveranno in una tenda allestita al campo sportivo dove saranno ricordati i nomi di ognuna delle 249 vittime del terremoto. Alle 2:30 circa partirà la fiaccolata. Alle 3:30 inizieranno i rintocchi della campana, uno per ogni vittima, fino alle 3:36, il momento del silenzio e del ricordo. La veglia, dopo un momento di preghiera, terminerà intorno alle 4:30. Domani, giovedì 24 agosto, giornata di lutto cittadino ad Amatrice, alle 11, sempre nella tenda allestita nel campo sportivo, ci sarà la celebrazione eucaristica officiata dal vescovo di Rieti, monsignor Domenico Pompili. Il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, ha proclamato con un'ordinanza il lutto cittadino per domani.

17:11Terremoto: prime 10 casette consegnate nel Maceratese

(ANSA) - FIASTRA (MACERATA), 23 AGO - ''Prego accomodatevi, Accendiamo la luce... ah, la luce non c'è? Apriamo le finestre''. Pino Barchetta e la moglie Tiziana Giuseppucci sono i primi assegnatari di una casetta post sisma nella provincia di Macerata, a Fiastra. Abiteranno in una delle 10 Sae consegnate oggi, alla vigilia del primo anniversario del terremoto. Una piccola cerimonia con il sindaco Claudio Castelletti, il presidente della Regione Luca Ceriscioli e quello della Provincia Antonio Pettinari. ''Abbiamo vissuto otto mesi a Perugia - racconta la signora Tiziana, impiegata dell'Università di Camerino -, da dove ho continuato a lavorare con il telelavoro. Finalmente ora abbiamo la casetta qui''. ''Non sono casette, sono case vere e proprie, vivibili - sottolinea il sindaco - e spero che tra tre o quattro anni tutti possano tornare anche nelle frazioni''.

16:52Venezuela: Ortega Diaz, ‘ho prove corruzione Maduro’

(ANSA) - BRASILIA, 23 AGO - "Ho molte prove su diversi fatti di corruzione in Venezuela, concretamente il caso Odebrecht, che compromettono diversi alti funzionari, a partire dal presidente della Repubblica" Nicolas Maduro: lo ha detto l'ex procuratrice generale di Caracas, Luisa Ortega Diaz, durante un incontro a Brasilia con colleghi di altri paesi sudamericani.

16:51Autoriciclaggio, sequestro beni per 1,6mln a imprenditori

(ANSA) - FIRENZE, 23 AGO - Eseguito dalla guardia di finanza un decreto di sequestro preventivo per equivalente di beni per un valore di 1.690.000 euro disposto dal gip di Firenze Fabio Frangini nei confronti degli imprenditori Luigi D'Agostino, 50 anni, e Ilaria Niccolai, 44 anni, accusati in concorso dei reati di appropriazione indebita e di autoriciclaggio. I sigilli sono scattati per villa Banti, in viale Segni a Firenze, che nel 2016 era stata acquistata all'asta da una società di Ilaria Niccolai. Secondo quanto emerso nel corso delle indagini, coordinate dalla pm Christine Von Borries, D'Agostino e Niccolai, sua convivente, avrebbero acquistato l'immobile distraendo denaro dalla società Nikila Invest srl, di cui D'Agostino è amministratore unico e Niccolai socia al 70%.

16:42Terremoto: da Consoli a Morandi, note gratis per Amatrice

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - Sotto la direzione artistica di Luca Barbarossa, gli strumenti, le voci e la musica di Gianni Morandi, Carmen Consoli, Irene Grandi, Mannarino, Tosca e dello stesso Luca Barbarossa, con il supporto della Social Band (Stefano Cenci alle tastiere, Claudio Trippa e Mario Amici alle chitarre, Emanuele Ciampichetti al basso, Meki Marturano alla batteria): è Amatrice nel cuore, il concerto-evento gratuito che si terrà il 27 agosto dalle 15.00 vicino alla cittadina reatina (località Cardito, al km 28.500 della Strada Regionale 577 del lago di Campotosto). Il concerto vuole essere un contributo alla ricostruzione "non solo di ciò che è crollato fisicamente ma del tessuto emotivo, il più difficile da ricostruire", dice Barbarossa. Date le tante richieste di partecipazione, per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico sono stati presi alcuni provvedimenti, in considerazione della complessità della situazione viaria della zona e delle ultime norme varate dopo i fatti di Torino dello scorso giugno.Si è dovuto controllare l'accesso dei mezzi di trasporto all'area del concerto: si potrà ottenere gratis un pass auto al link http://www.ciaotickets.com/evento/amatrice-nel-cuore; nella risposta verrà inviato un file pdf con un codice a barre da esibire ai varchi d'ingresso; ogni codice può essere usato una sola volta, dopo l'utilizzo verrà annullato. Il varco all'area sarà sulla strada regionale 577 Campotosto, dal lato Amatrice. Ci saranno inoltre un ingresso per i mezzi dei diversamente abili e un'area dedicata in zona concerto. "Cercate di venire su con macchine e navette piene - dice Barbarossa - ospitate e fatevi ospitare, attrezzatevi per camminare, siamo a 1300 metri di altitudine in pieno giorno, col sole di agosto e non si potrà parcheggiare a ridosso dell'area prescelta. Zainetti, acqua, panini, scarpe comode. L'acqua verrà distribuita anche dagli organizzatori. Noi ce la stiamo mettendo tutta per garantire la sicurezza, insieme a Siae, prefettura, amministrazione comunale di Amatrice, vigili del fuoco, protezione civile, carabinieri, polizia municipale, polizia stradale, volontari".

16:32Calcio: Dalbert all’Inter, voglio emulare Roberto Carlos

(ANSA) - MILANO, 23 AGO - "Mi piace tutto dell'Inter. In Brasile ho sofferto molto, con la mia famiglia ho pianto tanto. Ma ora sono in nerazzurro, sognavo di arrivare ad alti livelli". Il terzino brasiliano Henrique Dalbert, approdato all'Inter dopo una lunga trattativa con il Nizza che lo ha ceduto per 20 milioni più bonus, si presenta rispondendo in diretta social alle domande dei tifosi. Il paragone con Roberto Carlos o Maicon è inevitabile. "E' una grande responsabilità. Roberto Carlos è un mio idolo - racconta - mi è rimasto nel cuore. Sento la pressione, tutti in Italia lo ricordano e sarebbe una grande soddisfazione poterlo emulare. Maicon? Ha scritto la storia. Spero anche io di rimanere nel cuore dei tifosi". Dalbert, che indosserà la maglia numero 29, si definisce un giocatore dalle spiccate doti offensive ma spera di "migliorare in fase difensiva". Ammette di "sentire la pressione" soprattutto dopo aver visto l'abbraccio di San Siro nella partita contro la Fiorentina: "Una spinta e un'energia che mi ha impressionato".

16:30Calcio: rush finale per stadio provvisorio a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 23 AGO - Oltre quattro ore di riunione per esaminare le carte in vista dell'apertura della Sardegna Arena. E domani potrebbe essere il giorno dei primi sopralluoghi. Si è concluso dopo le 13 il primo vertice della commissione di vigilanza per il via libera all'impianto in fase di realizzazione e quasi ultimato accanto allo stadio Sant'Elia. Il confronto, iniziato dopo le 9 negli uffici della Prefettura di Cagliari, è stato presieduto dalla viceprefetta vicaria Paola Dessi. Presenti anche i rappresentanti del Cagliari calcio. Una lunga sessione di lavoro con i componenti della commissione impegnati nella valutazione di progetti e documenti. L'esame continuerà anche domani. E la riunione potrebbe trasferirsi durante la mattinata proprio nel cantiere della Sardegna Arena con la prima visita ufficiale degli esperti. L'obiettivo del club è noto: avere lo stadio a disposizione per la partita casalinga del 10 settembre con il Crotone. Il Cagliari ha disputato la prima gara in casa in Coppa Italia contro il Palermo allo stadio Olimpico di Torino. Mentre per il campionato ha chiesto e ottenuto di poter disputare le prime due partite in trasferta. Ad aiutare la società rossoblù ci sarà anche la prima sosta di campionato, ma il 10 si ricomincia. L'investimento del club è di circa 8 milioni. I posti a sedere sono 16.233. Previsti 15 Sky box, le panchine dei giocatori saranno in tribuna. La distanza dal campo è di 7 metri. Per gli spalti sono state utilizzate le tribune del Sant'Elia più la main stand utilizzata a Quartu a Is Arenas. In questo settore troveranno spazio spogliatoi e sale mediche. Al primo piano è prevista un'area bambini e tre sale ospitalità e catering per 437 metri quadrati. Nel piano terra si sta studiando l'ipotesi di un percorso multimediale sulla storia del Cagliari. (ANSA).