Ultima ora

17:36Terremoto Ischia: Pinotti dona medaglia a piccolo Ciro

(ANSA) - ISCHIA (NAPOLI), 23 AGO - "È solo una medaglia ricordo che ho messo personalmente a Ciro per testimoniare che tutta l'Italia lo ha guardato". Così il ministro della Difesa, Roberta Pinotti, al termine della visita fatta all'ospedale Rizzoli di Lacco Ameno (Ischia) dove ha incontrato Ciro, uno dei tre fratellini, rimasti sotto le macerie della casa crollata per ore e ore. "Ho portato anche un orsetto a lui e al fratellino più piccolo, Mathias, e altri gadget delle forze armate", ha aggiunto sottolineato. Una visita a Casamicciola, quella del ministro, finalizzata anche a portare i ringraziamenti, a nome anche del premier Gentiloni a tutti i soccorritori. Non solo, il ministro della Difesa ha anche annunciato che il giorno 29 agosto "ci sarà il consiglio dei ministri dove porteremo la delibera per lo stato di emergenza e seguiremo, anche attraverso i sindaci, le successive necessità".

17:34Calcio: Niang ‘stressato’, rompe con Milan e aspetta Torino

(ANSA) - MILANO, 23 AGO - E' braccio di ferro fra il Milan e Mbaye Niang. L'attaccante francese, dopo aver rifiutato il trasferimento allo Spartak Mosca, ieri ha presentato un certificato medico che lo esonera dagli allenamenti per dieci giorni a causa di stress psicologico. In sostanza il giocatore sta vivendo da separato in casa al Milan e ha affidato la ricerca di una destinazione gradita al suo procuratore, Mino Raiola. Niang vorrebbe essere ceduto al Torino di Sinisa Mihajlovic, l'allenatore che meglio lo ha fatto rendere negli ultimi anni. Il Torino, però, finora ha offerto una cifra ben inferiore ai circa 20 milioni messi sul tavolo dai russi. Negli ultimi giorni di mercato si cercherà una soluzione.

17:33Terremoto: frati Assisi pregano per le vittime di un anno fa

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 23 AGO - Ad un anno dal terremoto che colpì il centro Italia i frati di Assisi ricorderanno domani, nella preghiera del mattino e durante le celebrazioni eucaristiche, le vittime e le famiglie colpite dal sisma. "È necessario superare i limiti del sistema Paese in generale e dei territori martoriati dal sisma - afferma in una nota il custode del Sacro convento, padre Mauro Gambetti - attivando un processo critico tramite la valorizzazione sinergica di esperti in sicurezza, occupazione ed economia. Proprio per questo - continua padre Gambetti - il 15 settembre ad Assisi, nell'ambito dell'evento internazionale 'Il Cortile di Francesco', si terrà una giornata dedicata alla prevenzione dove parteciperanno tra gli altri il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, e il governatore Banca d'Italia, Ignazio Visco".

17:31Calcio: Marchisio rassicura fan Juve, “nessun dubbio”

(ANSA) - TORINO, 23 AGO - "No doubt", nessun dubbio. Claudio Marchisio giura ai tifosi bianconeri, attraverso il suo profilo Instagram, di volere restare alla Juve, anche se gli spazi continuano a ridursi, e di non essere tentato di cambiare casacca. Anche oggi le voci del 'Principino' in partenza non si sono spente, così Marchisio si è deciso a fare sapere la sua verità sui social. Ha pubblicato una foto in maglia bianconera d'ordinanza mentre si porta la mano destra al cuore. "A volte le parole non servono. Sometimes, no words needed" - scrive, aggiungendo gli hastag #MC8 #FinoAllaFine #Forza Juve #No doubt #Thank you.

17:13Terremoto: stanotte veglia ad Amatrice con fiaccolata

(ANSA) - AMATRICE (RIETI), 23 AGO - L'anniversario del sisma che il 24 agosto dello scorso anno sconvolse Amatrice sarà celebrato a partire dalle ore 1:30 di questa notte. I familiari delle vittime si ritroveranno in una tenda allestita al campo sportivo dove saranno ricordati i nomi di ognuna delle 249 vittime del terremoto. Alle 2:30 circa partirà la fiaccolata. Alle 3:30 inizieranno i rintocchi della campana, uno per ogni vittima, fino alle 3:36, il momento del silenzio e del ricordo. La veglia, dopo un momento di preghiera, terminerà intorno alle 4:30. Domani, giovedì 24 agosto, giornata di lutto cittadino ad Amatrice, alle 11, sempre nella tenda allestita nel campo sportivo, ci sarà la celebrazione eucaristica officiata dal vescovo di Rieti, monsignor Domenico Pompili. Il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, ha proclamato con un'ordinanza il lutto cittadino per domani.

17:11Terremoto: prime 10 casette consegnate nel Maceratese

(ANSA) - FIASTRA (MACERATA), 23 AGO - ''Prego accomodatevi, Accendiamo la luce... ah, la luce non c'è? Apriamo le finestre''. Pino Barchetta e la moglie Tiziana Giuseppucci sono i primi assegnatari di una casetta post sisma nella provincia di Macerata, a Fiastra. Abiteranno in una delle 10 Sae consegnate oggi, alla vigilia del primo anniversario del terremoto. Una piccola cerimonia con il sindaco Claudio Castelletti, il presidente della Regione Luca Ceriscioli e quello della Provincia Antonio Pettinari. ''Abbiamo vissuto otto mesi a Perugia - racconta la signora Tiziana, impiegata dell'Università di Camerino -, da dove ho continuato a lavorare con il telelavoro. Finalmente ora abbiamo la casetta qui''. ''Non sono casette, sono case vere e proprie, vivibili - sottolinea il sindaco - e spero che tra tre o quattro anni tutti possano tornare anche nelle frazioni''.

16:52Venezuela: Ortega Diaz, ‘ho prove corruzione Maduro’

(ANSA) - BRASILIA, 23 AGO - "Ho molte prove su diversi fatti di corruzione in Venezuela, concretamente il caso Odebrecht, che compromettono diversi alti funzionari, a partire dal presidente della Repubblica" Nicolas Maduro: lo ha detto l'ex procuratrice generale di Caracas, Luisa Ortega Diaz, durante un incontro a Brasilia con colleghi di altri paesi sudamericani.