Ultima ora

19:13Seu: bimba francese ricoverata a Bari,condizioni stazionarie

(ANSA) - BARI, 23 AGO - Sono stazionarie e al momento sotto controllo le condizioni di una bambina francese di 18 mesi ricoverata con sindrome Seu (Sindrome emolitico-uremica) all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari. La bambina era ospite per turismo con la famiglia in una masseria di Copertino (Lecce) quando ha avvertito i primi sintomi domenica mattina ed è stata inizialmente ricoverata nell'ospedale del paese. Nel pomeriggio di domenica la bimba è stata trasferita a Bari e ricoverata nell'ospedale Giovanni XXIII. Qui, sottoposta ad accertamenti, è stata confermata la patologia e sono state avviate le cure del caso con dialisi ed emotrasfusioni. Parallelamente sono state avviate dalla ASL di Lecce le indagini epidemiologiche per individuare eventuali altri casi. L'ipotesi è che la minore abbiamo contratto il batterio da formaggio fresco fatto con latte non adeguatamente pastorizzato.

19:05Daily Mail, ‘l’Isis vuole colpire le chiese in Europa’

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - "I servizi di intelligence temono che l'Isis stia pianificando di attaccare chiese in Europa e l'ultimo numero di Rumiyah - il magazine del gruppo - compare una foto della cattedrale di Dresda". Lo scrive il Daily Mail, dopo la conferma che il piano originale della cellula spagnola era quella di colpire la Sagrada Familia. La cattedrale di Colonia, afferma il Daily Mail, è stata isolata con blocchi di cemento. Il capo della polizia di Dresda conferma di aver ricevuto dagli 007 il dossier sulla minaccia Isis.

19:02Vuelta: Lutsenko vince la 5/a tappa

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - Il kazako Alexey Lutsenko (Astana) ha vinto in solitaria la quinta tappa della Vuelta, la Benicassim-Alcossebre di 175,5 chilometri, con arrivo in salita, precedendo di 42'' secondi l'eritreo Merhawi Kudus e di 56 lo spagnolo Marc Soler-Gimenez. L'inglese Chris Froome, che conserva la maglia rossa, è arrivato a oltre 4 minuti e mezzo insieme ad altri uomini di classifica come lo statunitense Van Garderen e il colombiano Chavez, guadagnando qualche secondo sugli italiani Fabio Aru e Vincenzo Nibali, che hanno perso contatto con i migliori nell'ultimo strappo. Ora il siciliano è sesto in classifica a 36 secondi dall'inglese, il sardo settimo a 49''.

19:01Malia Obama sbarca ad Harvard, e il campus impazzisce

(ANSA) - NEW YORK, 23 AGO - Malia Obama sbarca ad Harvard. La figlia dell'ex presidente americano ha traslocato nel campus della prestigiosa università del Massachusetts, dove iniziera' il primo anno di college la prossima settimana. E come la maggior parte degli altri studenti e' arrivata accompagnata dai genitori. Papa' Barack e mamma Michelle l'hanno aiutata a sistemarsi nel suo nuovo alloggio, facendo impazzire con la loro presenza l'intero Ateneo. Il Boston Globe racconta che appena arrivata (dopo un anno sabbatico) Malia ha cercato in tutti i modi di comportarsi come tutti gli altri ragazzi, anche se non si e' potuta esimere dallo stringere la mano ai giornalisti presenti. Ma ha rifiutato di rilasciare commenti. Non e' chiaro quale facolta' frequentera' la 19/enne, che in passato ha lavorato sul set della serie tv 'Girls' e come assistente alla produzione di un'altra serie, 'Extant'. Obama si era detto orgoglioso della figlia, ammettendo pero' che le sarebbe "mancata terribilmente" dopo il trasferimento all'università.

18:55Anpi, no a cantante Povia, è legato a formazione neofascista

(ANSA) - MILANO, 23 AGO - No al concerto di Povia, il cantante milanese che vinse Sanremo nel 2006, che dovrebbe tenersi a Trezzano sul Naviglio (Milano) il 23 settembre perché si tratta di un "personaggio legato alla formazione neofascista e antisemita Lealtà e Azione". La dura presa di posizione viene dal presidente provinciale milanese dell'Anpi, Roberto Cenati. "Come Associazione che si richiama ai valori della Resistenza - spiega l'Anpi - siamo molto contrariati per la presenza di questo personaggio, legato alla formazione neofascista e antisemita Lealtà e Azione, per la quale il 10 giugno scorso Povia si è esibito nel comune di Cologno Monzese". Giuseppe Povia, chiarisce Cenati, "non è ospite gradito a Trezzano sul Naviglio". L'Anpi milanese, dunque, invita "l'Amministrazione Comunale di Trezzano a dissociarsi in qualsiasi modo dall'evento".

18:54Terremoto: appello del vescovo di Norcia alle istituzioni

(ANSA) - PERUGIA, 23 AGO - "La ricorrenza del 24 agosto, un anno dopo la prima scossa sismica che portò morte e distruzione, deve essere anche l'occasione per rivolgere un appello alle nostre istituzioni: fare le cose presto e bene, nel rispetto della legge e della trasparenza, ma superando tutti i passaggi superflui della burocrazia". A dirlo, all'ANSA, è monsignor Renato Boccardo, vescovo della diocesi Spoleto-Norcia. "Quello trascorso è stato un anno imprevisto e imprevedibile, dove abbiamo conosciuto, oltre al dolore e alla disperazione, anche cosa vuol dire scontrarsi con la burocrazia, contro la quale spesso si infrangono aspettative e sogni della povera gente che in questi mesi ha perso tutto ed è per questo che è necessario fare presto, occorre dare alle persone le risposte che si attendono", aggiunge il vescovo. Tornando al 24 agosto di un anno fa monsignor Boccardo ricorda la distruzione di San Pellegrino di Norcia e "la grande dignità, forza e attaccamento alla propria terra della gente di quel posto". Nel ripercorrere i mesi segnati dal terremoto, Boccardo evidenzia due aspetti: "Da una parte - dice - abbiamo vissuto le problematiche causate dal sisma sia alle mura dei nostri paesi che alle vite di chi li abitava, dall'altra, però, abbiamo toccato con mano cosa significa veramente la parola solidarietà, che è stata immensa". Il vescovo riserva un saluto al commissario straordinario alla ricostruzione, Vasco Errani: "Ho appreso la notizia della sua rinuncia, a lui va il nostro grazie e il nostro riconoscimento per come ha interpretato e svolto il ruolo per cui era stato designato". (ANSA).

18:48Terremoto:anche ministro Minniti domani a Pescara del Tronto

(ANSA) - ANCONA, 23 AGO - Il ministro dell'Interno Marco Minniti parteciperà domani alla messa delle 17 nella nuova chiesetta di legno di Pescara del Tronto in occasione dell'anniversario della prima forte scossa di terremoto che ha colpito il centro Italia. Alla messa, celebrata dal vescovo di Ascoli mons. Giovani D'Ercole insieme ai parroco dei Comuni più colpiti dal sisma, sarà presente anche la presidente della Camera Laura Boldrini. La nuova chiesetta di legno sorge nell'area Sae di Pescara, frazione di Arquata del Tronto distrutta al terremoto. "Sembra un bombardamento" osservò la presidente Boldrini, una delle prime autorità ad accorrere sul posto.