Ultima ora

11:59Rotterdam: nessun legame tra autista van e terrorismo

(ANSA) - BRUXELLES, 24 AGO - Non c'è nessun legame tra l'autista del furgone spagnolo, trovato con due bombole di gas a Rotterdam, e il terrorismo. Lo riferisce la polizia. L'uomo è un installatore, che ieri sera era ubriaco alla guida del suo veicolo e per questo è stato notato nel quartiere dove doveva tenersi il concerto della band americana Allah-Las, poi annullato. L'indagine sulle bombole di gas, di cui aveva bisogno per lavoro, non ha dato risultati. Anche le perquisizioni condotte a casa dell'uomo hanno dato esito negativo su potenziali legami col terrorismo.

11:57Calcio: Times ‘offensiva City per Sanchez,pronti 60 milioni’

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - Il Manchester City non intende rinunciare a Alexis Sanchez. Secondo quanto scrive il Times, i Citizens sono pronti a offrire all'Arsenal 60 milioni di euro per il giocatore cileno. Il tecnico dei Gunners Arsene Wenger ha però detto che ci sono buone possibilità che l'attaccante rimanga all'Emirates. "Solo perchè è entrato nell'ultimo anno di contratto non vuol dire che non abbiamo la possibilità di farglielo prolungare", ha aggiunto l'allenatore francese confermando che Sanchez è stato inserito nella lista dei convocati per il match di domenica in casa del Liverpool. Sanchez ha saltato le prime due partite di campionato per un problema muscolare accusato al ritorno dalle vacanze dopo aver disputato con la sua nazionale la Confederations Cup.

11:27Terremoto: ricostruzione sia veloce ma soprattutto sicura

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 24 AGO - "La ricostruzione non deve essere solo veloce ma soprattutto di qualità e sicura": lo ha sottolineato la presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini, nel corso della cerimonia per ricordare il terremoto di un anno fa che si è svolta presso il centro funzionale della Protezione civile, a Foligno. "Il modello Umbria che si è formato nel corso degli anni e ha fatto tesoro delle esperienze passate come quelle del 1979 e del 1997 - ha aggiunto - è un modello che prima di tutto pensa alla protezione delle persone e può servire a tutto il Paese". Secondo Marini "il 24 agosto è la scossa di Amatrice e di tutta l'Italia Centrale". "Dobbiamo partire dal ricordo delle vittime e dal dolore dei loro familiari - ha proseguito - che deve essere un monito di quello che dobbiamo fare pensando alla ricostruzione e all'attività ordinaria delle amministrazioni". Riguardo alla ricostruzione Marini ha sottolineato come "in alcuni casi sarà necessario uno studio approfondito dei territori". La presidente della Regione, nell'evidenziare l'impegno del Governo, delle forze dell'ordine, della Soprintendenza ai beni culturali e altre componenti dello Stato, ha rivolto "un grazie particolare" alla Protezione civile, ai 2.500 volontari umbri che si sono alternati sull'emergenza e ai vigili del fuoco "per tutto quello che hanno fatto e stanno facendo". Sul fronte casette ancora da consegnare agli sfollati del sisma, Alfiero Moretti, responsabile della Protezione civile dell'Umbria, ha ricordato che "il programma sarà chiuso nei prossimi tre mesi". (ANSA).

10:52++ Agguato nel Foggiano, ucciso un uomo ++

(ANSA) - CERIGNOLA (FOGGIA), 24 AGO - Un uomo - del quale non è stata resa nota l'identità - è stato ucciso poco fa in un agguato compiuto per strada a Cerignola, nel Foggiano. Pare che la vittima sia stata ferita mortalmente con un colpo di pistola in pieno volto. Sul posto sono al lavoro i carabinieri. (ANSA).

10:40Calcio: L’Equipe, accordo Psg-Monaco per Mbappè

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - Kylian Mbappè è sempre più vicino al Pag. Secondo quanto riferisce il quotidiano sportivo francese L'Equipe, ripreso anche dai siti spagnoli, il club parigino e il Monaco sarebbero arrivati ad un accordo di massima per il trasferimento del diciottenne attaccante francese. Oltre ai 150 milioni che arriveranno nelle casse del Monaco, l'accordo prevede che il Psg debba cedere ai campioni di Francia un giocatore. Le opzioni vanno da Krychowiak a Di Maria, Ben Arfa, Draxler, Guedes, Pastore o Lucas Moura. Mentre il Monaco decide, fa sapere L'Equipe, il Psg è alla ricerca di formule per rispettare il Fair Play Finanziario. Il club parigino, che ha già speso 222 milioni di euro per Neymar, dovrebbe vendere almeno un altro giocatore, oltre a quello compreso nell'operazione Mbappè, per fare cassa. Tra le soluzioni possibili la cessione di Angel Di Maria al Barcellona, che vedrebbe nell'argentino un'alternativa più economica all'ingaggio di Philippe Coutinho, per il quale il Liverpool chiede 150 milioni di euro.

10:35Terremoto: mons. D’Ercole, burocrazia spietata

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 24 AGO - L'anniversario del terremoto ''vuole essere anche sforzo di speranza, puntando a una visione del futuro positiva anche se le difficoltà, gli ostacoli e gli intralci della burocrazia spietata tentano di spingere lo spirito a un realismo fatale che rasenta il fatalismo della disperazione''. Così il vescovo di Ascoli Piceno mons. Giovanni D'Ercole ad un anno esatto dal sisma che il 24 agosto 2016 sconvolse l'Italia centrale. ''Molto resta da fare - sottolinea mons. D'Ercole -, la lentezza degli interventi pubblici in molti l'hanno più volte sottolineata; la fatica che ci attende è chiara a tutti, ma il coraggio e l'impegno hanno ripreso a camminare sulle gambe della speranza''. Poi i simboli: ''i media identificano questo terremoto come 'il terremoto di Amatrice'', ma ''il luogo che più di ogni altro può mostrare l'energia divoratrice del sisma è proprio Pescara del Tronto, dove non trovi un masso, un muro, una mezza casupola in piedi, ma tutto diventato poltiglia di ridottissimi rottami''.

10:07Fisco:non dichiara ricavi per 5 anni,scoperto medico evasore

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 24 AGO - Esercitava l'attività medica da diversi anni senza dichiarare al fisco i compensi percepiti. Un professionista evasore è stato individuato dalla Guardia di finanza di Vibo Valentia che ha fatto emergere ricavi non dichiarati, nell'ultimo quinquennio, per circa 200 mila euro. I finanzieri, nel corso di una verifica fiscale svolta nell'ambito del contrasto all'evasione, hanno esaminato una copiosa documentazione extracontabile acquisita all'atto dell'avvio del controllo scoprendo la mancata o parziale istituzione, tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie. Inoltre, sulla base di riscontri effettuati nei confronti di alcuni "clienti" si è pervenuti alla puntuale qualificazione della posizione fiscale, nonché della reale capacità contributiva del professionista.(ANSA).