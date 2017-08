Ultima ora

14:58Barcellona: in video nuove minacce dell’Isis alla Spagna

(ANSA) - MADRID, 24 AGO - A una settimana dalla strage della Rambla, che ha rivendicato, l'Isis ha rivolto in un video - il primo in spagnolo - diffuso in rete nuove minacce alla Spagna affermando che "con il permesso di Allah, Al Andalus tornerà ad essere quello che fu, terra di califfato". Nelle immagini il gruppo terrorista minaccia i "cristiani spagnoli" e afferma che vendicherà "il sangue dei musulmani versato dall'inquisizione spagnola".

14:52Ucraina: esplosione a Kiev vicino a sede governo

(ANSA) - MOSCA, 24 AGO - Un'esplosione si è verificata a Kiev vicino al palazzo del governo. Secondo l'agenzia Unian, almeno due persone sono rimaste coinvolte: una donna sarebbe ferita gravemente, mentre un uomo sarebbe rimasto ferito alla testa. Oggi in Ucraina si celebra il Giorno dell'Indipendenza e in mattinata si è svolta una parata militare. L'esplosione è avvenuta in via Grushevsky, tra la sede del governo e lo stadio Dinamo. Sul posto sono arrivati agenti delle forze di sicurezza, artificieri e personale sanitario.

14:51Calcio: Bedin “bentornato Venezia,servono piazze importanti”

(ANSA) - VENEZIA, 24 AGO - "Diamo il bentornato in Serie B al Venezia, perché abbiamo bisogno di piazze importanti e di società con progetti importanti; questo club ha progetti e dirigenti di primissimo livello e si sta dotando di una struttura organizzativa per portare avanti questo piano". Il dg della serie B, Paolo Bedin, ha accolto così la neo promosso società lagunare, in occasione del lancio della programmazione di Sky per il campionato cadetto, a Venezia, prima tappa del road show che toccherà alcune tra le principali piazze del campionato. Bedin ha sottolineato l'importanza dell'emittente satellitare per il movimento: "Ringrazio Sky per la conferma dell'impegno nei confronti della Serie B e nel processo di valorizzazione del nostro prodotto, che necessita di essere raccontato nei modi, nelle forme e con la tecnologia che Sky può garantire. I risultati sono sotto gli occhi di tutti, perché la crescita passa attraverso immagini e qualità dei commenti che Sky può fornire".

14:37Terremoto: sindaco Norcia, ricostruzione tutti insieme

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 24 AGO - "In questo momento è molto importante non cadere nel rimpallo di responsabilità ma continuare il difficile processo della ricostruzione tutti insieme come fatto finora a tutti i livelli istituzionali": lo ha detto il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, nel suo intervento durante il consiglio comunale aperto. Nel corso del quale ha ripercorso con dati e numeri le fasi della gestione dell'emergenza da parte del Comune dalla prima scossa del 24 agosto, che a Norcia aveva già danneggiato alcune abitazioni, soprattutto nella frazione di San Pellegrino. Dal 30 ottobre, 480 persone, oggi 344, sono state ospitate in 10 container collettivi; 2.283 hanno usufruito della sistemazione alberghiera; 4.028 (1669 nuclei familiari) sono assistite dal contributo autonoma sistemazione. Il sindaco ha concluso ringraziando Fabrizio Curcio e Vasco Errani "per la vicinanza e la presenza e perché hanno costituito quel trait d'union tra Comune e Regione che hanno permesso di lavorare meglio e coesi". (ANSA).

14:36Comune pubblica per errore centinaia di multe nel padovano

(ANSA) - PADOVA, 24 AGO - "Abbiamo già provveduto a inizio agosto a togliere dal sito del Comune tutti i file che violano la legge sulla divulgazione di dati sensibili. Si è trattato di un problema dovuto alla combinazione di due fattori: da una parte un problema tecnico del software che ha fatto saltare i filtri di protezione, dall'altra una mancata vigilanza degli operatori addetti al sistema". Così il sindaco di Solesino (Padova), Roberto Beggiato, spiega quanto accaduto sul sito dell'amministrazione riguardo alla pubblicazione di 647 sanzioni per infrazione del Codice della strada, con dati dei guidatori e dei veicoli ben visibili. "Abbiamo già informato la ditta che ci fornisce il software - aggiunge il sindaco - e stiamo cercando di capire come sia potuta succedere una cosa del genere dal punto di vista tecnico. Una volta appurato questo punto, poi, valuteremo le responsabilità degli operatori".

14:33Muore in mare a Ventimiglia, era a bordo acquascooter

(ANSA) - VENTIMIGLIA (IMPERIA), 24 AGO - Un uomo è morto, stamani, davanti allo specchio acqueo di Ventimiglia, in circostanze ancora da chiarire. Stando a quanto finora ricostruito, sembra che l'uomo fosse uscito in mare col figlio: il padre a bordo di una moto d'acqua e il figlio alla guida di un motoscafo. L'uomo è finito in mare per cause ancora in via di accertamento e sarebbe stato colpito alla testa da uno dei due mezzi. I primi a recare i soccorsi, a quanto si apprende, sarebbero state due persone a bordo di una barca a vela. Successivamente, dalla spiaggia dove ha sede un'associazione sportiva di pesca, sarebbe partito un gommone. Sul caso stanno ora indagando gli uomini della Guardia Costiera. La vittima è un cinquantenne, il figlio ha circa vent'anni. I due mezzi sono stati portati a riva e messi sotto sequestro.

14:27MotoGp: Luthi firma con la Honda Estrella Galicia

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - Thomas Luthi, pilota della Moto2, nel 2018 passerà in MotoGp. Vero e proprio veterano delle due ruote, con alle spalle 15 anni di competizioni iridate, sarà in sella alla Honda satellite del team Estrella Galicia Marc VDS. Dividerà il box con Franco Morbidelli, suo attuale rivale nel campionato mondiale, dove lo svizzero è secondo proprio dietro al pilota VR46 Academy. Luthi non è totalmente nuovo alla massima cilindrata avendo già testato la KTM RC-16 nel 2016, nel percorso di preparazione della moto austriaca per la MotoGp.