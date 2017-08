Ultima ora

14:07Vela: Lucky vince la Palermo-Montecarlo

(ANSA) - PALERMO, 24 AGO - E' stata al comando della flotta fin dal primo momento, nel Golfo di Mondello, e alla fine ha vinto la XIII Palermo-Montecarlo. Lucky, potente barca da regata dell'armatore di Chicago Bryon Ehrhat, non ha fatto sconti a nessuno e porterà nella bacheca del New York Yacht Club il Trofeo Tasca d'Almerita assegnato al vincitore della regata offshore del Mediterraneo. Orario ufficiale di arrivo alle 06.49.03, dopo 66 ore 46 minuti e 3 secondi, lontano dal record di Esimit Europa 2 (47 ore, 46 minuti e 48 secondi) del 2015. Al momento i primi inseguitori sono a 60 miglia da Montecarlo: Malizia II di Pierre Casiraghi (skipper e timoniere Boris Herrmann) guida il gruppetto di testa davanti a Tonnerre de Glen (72 miglia) di Dominique Tian e a Leaps&Bounds (77 miglia) di Jean Philippe Blanpain.

14:00Tuffi: Tocci sul podio Universiadi,bronzo trampolino 3 metri

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - L'Italia dei tuffi sul podio alle Universiadi di Taipei. Giovanni Tocci conquista il bronzo nel trampolino da tre metri, chiudendo con il record personale di 489.40, alle spalle dei russi Ilia Zakharov, campione olimpico a Londra 2012 e Evgenii Kuznetsov, suo compagno di sincro con il quale ha condiviso l'oro ai mondiali di Budapest (rispettivamente 533.00 e 500.75 punti). Gara super per il tuffatore cosentino, bronzo agli scorsi mondiali da 1 metro, che abbatte il suo record personale di 30 punti, avvicinandosi alla soglia dei 500 nella specialità olimpica.

13:54Ragazza morta vicino a Latina, era prostituta

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - Era una prostituta residente a Frosinone la ragazza morta nella notte lungo la via dei Monti Lepini, in provincia di Latina. Un primo esame esterno sul corpo della giovane ha evidenziato la presenza di diverse ecchimosi. Il sospetto è che la donna possa essere stata picchiata durante un incontro con un cliente, come lei stessa avrebbe raccontato ai parenti quando si è sentita male. La giovane, che avrebbe compiuto 24 anni a settembre, si trovava in auto con due parenti, una donna e il suo convivente di nazionalità egiziana, e stava tornando verso Frosinone quando ha avvertito un malore, probabilmente in seguito alle percosse subite, non è riuscita più a respirare ed è morta. La macchina sulla quale viaggiava si è accostata davanti a un hotel sulla strada e i familiari hanno cercato di rianimarla ma inutilmente. Intorno alla mezzanotte hanno poi avvertito i soccorsi.

13:52Milano si protegge con barriere attorno a stadio San Siro

(ANSA) - MILANO, 24 AGO - Sì alle barriere di cemento attorno allo stadio di San Siro, e no, invece, in via Montenapoleone, una delle più famose strade dello shopping di lusso al mondo. E' quanto è stato deciso dopo alcune valutazioni tecniche e dopo il 'Comitato sicurezza' che si è tenuto nei giorni scorsi a Milano a seguito dell'attentato di Barcellona e a cui hanno partecipato rappresentanti del Comune di Milano, della Prefettura, della Questura e di altre forze dell'ordine. In molte zone della città i jersey sono già stati collocati nei giorni scorsi, da piazza Duomo alla Galleria Vittorio Emanuele fino alla Darsena e ai Navigli e alla zona di corso Como. Nel pomeriggio le barriere compariranno anche alle Colonne di San Lorenzo, mentre sabato saranno posizionate attorno allo stadio. Fuori dal Meazza verranno utilizzati 13 jersey da tre metri e tre da sei metri. Per quanto riguarda via Montenapoleone, si è deciso di non usare le barriere anche perché la strada è già stretta e forse potrebbero essere individuate altre soluzioni.

13:50Incidenti lavoro: cade in cisterna e muore nel trevigiano

(ANSA) - TREVISO, 24 AGO - Un uomo è morto dopo essere caduto in una cisterna vuota in un'azienda vinicola di Mareno di Piave (Treviso). L'uomo, un operaio, stava facendo alcuni lavori quando, per cause al vaglio degli esperti, è caduto morendo all'istante. Il corpo è stato recuperato recuperato dai vigili del fuoco mentre i sanitari del Suem 118 non hanno potuto che constatarne il decesso. Sul posto anche il personale dello Spisal e i carabinieri.

13:47Lanciano sassi in autostrada e centrano mezzi, denunciati

(ANSA) - LA SPEZIA, 24 AGO - Quattro minorenni sono stati denunciati dalla Polstrada della Spezia alla Procura dei minori di Genova per attentato alla sicurezza dei trasporti e danneggiamento, dopo essere stati sorpresi a lanciare sassi sull'autostrada A12 nel comune di Bolano (La Spezia). Si tratta di due italiani, un rumeno e un marocchino, tutti residenti nello spezzino: tre hanno 17 anni, uno e' quindicenne. L'episodio nel pomeriggio di ieri a Ceparana. Secondo una prima ricostruzione dell'episodio, i quattro giovani, appostati al di sotto del viadotto autostradale che attraversa il fiume Magra, sarebbero stati protagonisti di una sfida pericolosa: lanciare i sassi e farli sorvolare le due carreggiate, con l'obiettivo di farli ricadere dall'altra parte del ponte. Nel tentativo hanno però centrato due mezzi pesanti e un autobus pieno di turisti, sotto lo sguardo di altri quattro coetanei, tutti 17enni, estranei però alla bravata. Immediato è scattato l'allarme, con le pattuglie della Polstrada della Spezia e di Brugnato che hanno immediatamente individuato e fermato i ragazzini, che si trovavano ancora sul posto. I giovani, dopo aver negato inizialmente la bravata, hanno confessato. Questa mattina, i minori sono stati convocati in caserma assieme ai genitori, e denunciati. Nessuno e' rimasto ferito, ma i mezzi hanno subito danneggiamenti alla carrozzeria e al parabrezza

13:43Migranti sgomberati,’sveglia con idranti’,vogliamo solo casa

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - "Siamo stati svegliati con l'acqua degli idranti. Hanno preso alcune di noi per i capelli colpendole anche con i manganelli. E' assurdo: siamo rifugiati politici, abbiamo i documenti in regola". A parare è una delle donne sgomberate stamani all'alba da piazza Indipendenza. "Ci hanno preso per i capelli - racconta un'altra - quella donna con il braccio fasciato è stata colpita con un manganello e ora sta andando in ospedale. Anche io ho i segni sul fianco. Non è giusto. Abbiamo dormito per strada per 5 notti. Vogliamo solo una casa". "Questo è uno stato accogliente? No è un paese fascista, disumano", urla una donna con la voce spezzata dal pianto. "Vogliamo solo una casa - spiegano alcune donne - per il momento le proposte le abbiamo viste solo sui giornali a noi nessuno ha detto nulla. Questo non è un paese democratico"