Ultima ora

14:18Nuoto: Paltrinieri, bis alle Universiadi

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - Gregorio Paltrinieri re del mezzofondo alle Universiadi. Dopo l'oro nei 1500 sl l'olimpionico azzurro fa il bis conquistando la medaglia più pregiata anche negli 800 sl nella rassegna in corso a Taipei: con il tempo di 7'45"76 ha battuto ancora l'ucraino Mikailo Romanchuk, che chiude a mezzo secondo da Paltrinieri (7'46"28). Terzo l'altro ucraino Sergii Frolov in 7'51"06. Ai mondiali di Budapest Greg negli 800 vinti da Gabriele Detti aveva conquistato il bronzo. Ora riposo per due giorni poi di nuovo in gara per la 10 chilometri di fondo.

14:14Moto: piloti paralimpici al Mugello

(ANSA) - SCARPERIA (FIRENZE), 24 AGO - L'autodromo del Mugello è pronto a ospitare la 4/a edizione della 'Drem World Bridgestone Cup', la gara riservata ad atleti paralimpici che quest'anno ha raggiunto il record mondiale di iscrizioni, ben 42 i piloti (il massimo consentito dal regolamento) provenienti da 7 nazioni, Italia, Belgio, Francia, Spagna, Colombia, Austria e Repubblica Ceca. Sabato 26 alle 13,00 si svolgeranno le qualifiche. La griglia verrà calcolata in base ai coefficienti di disabilità come avviene per le paralimpiadi e il giorno successivo alle 14,40 scatterà la gara con partenza lanciata, stile 24 Ore di Le Mans, con i piloti in sella sorretti dagli uomini del proprio staff. La competizione internazionale avrà valore anche per i campionati italiano e francese.

14:11Terremoto: vescovo, Amatrice rinascerà

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - "Amatrice rinascerà" ma "è bene che conservi perfino le ferite, perché da quelle le future generazioni apprenderanno che la città, più che dalle sue mura e dalle sue vie, è fatta dall'ingegno e dalla passione di chi la edifica". Lo ha sottolineato il vescovo di Rieti, mons. Domenico Pompili nell'omelia della messa a un anno dalla prima scossa di terremoto che ha colpito l'Italia centrale. "Lasciamoci ispirare dal cielo che ci circonda - ha proseguito mons. Pompili - e invita ad allargare l'orizzonte, ad alzare lo sguardo rispetto alle nostre preoccupazioni immediate e ai nostri pregiudizi istintivi. Allora ci sorprenderemo a vivere, tra qualche anno, in un contesto che credevamo di conoscere, ma non aveva ancora svelato tutta la sua bellezza. Non basta nascere, bisogna imparare a rinascere. Questa è la fede. Ma anche la ricostruzione che verrà, se verrà".

14:07Vela: Lucky vince la Palermo-Montecarlo

(ANSA) - PALERMO, 24 AGO - E' stata al comando della flotta fin dal primo momento, nel Golfo di Mondello, e alla fine ha vinto la XIII Palermo-Montecarlo. Lucky, potente barca da regata dell'armatore di Chicago Bryon Ehrhat, non ha fatto sconti a nessuno e porterà nella bacheca del New York Yacht Club il Trofeo Tasca d'Almerita assegnato al vincitore della regata offshore del Mediterraneo. Orario ufficiale di arrivo alle 06.49.03, dopo 66 ore 46 minuti e 3 secondi, lontano dal record di Esimit Europa 2 (47 ore, 46 minuti e 48 secondi) del 2015. Al momento i primi inseguitori sono a 60 miglia da Montecarlo: Malizia II di Pierre Casiraghi (skipper e timoniere Boris Herrmann) guida il gruppetto di testa davanti a Tonnerre de Glen (72 miglia) di Dominique Tian e a Leaps&Bounds (77 miglia) di Jean Philippe Blanpain.

14:00Tuffi: Tocci sul podio Universiadi,bronzo trampolino 3 metri

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - L'Italia dei tuffi sul podio alle Universiadi di Taipei. Giovanni Tocci conquista il bronzo nel trampolino da tre metri, chiudendo con il record personale di 489.40, alle spalle dei russi Ilia Zakharov, campione olimpico a Londra 2012 e Evgenii Kuznetsov, suo compagno di sincro con il quale ha condiviso l'oro ai mondiali di Budapest (rispettivamente 533.00 e 500.75 punti). Gara super per il tuffatore cosentino, bronzo agli scorsi mondiali da 1 metro, che abbatte il suo record personale di 30 punti, avvicinandosi alla soglia dei 500 nella specialità olimpica.

13:54Ragazza morta vicino a Latina, era prostituta

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - Era una prostituta residente a Frosinone la ragazza morta nella notte lungo la via dei Monti Lepini, in provincia di Latina. Un primo esame esterno sul corpo della giovane ha evidenziato la presenza di diverse ecchimosi. Il sospetto è che la donna possa essere stata picchiata durante un incontro con un cliente, come lei stessa avrebbe raccontato ai parenti quando si è sentita male. La giovane, che avrebbe compiuto 24 anni a settembre, si trovava in auto con due parenti, una donna e il suo convivente di nazionalità egiziana, e stava tornando verso Frosinone quando ha avvertito un malore, probabilmente in seguito alle percosse subite, non è riuscita più a respirare ed è morta. La macchina sulla quale viaggiava si è accostata davanti a un hotel sulla strada e i familiari hanno cercato di rianimarla ma inutilmente. Intorno alla mezzanotte hanno poi avvertito i soccorsi.

13:52Milano si protegge con barriere attorno a stadio San Siro

(ANSA) - MILANO, 24 AGO - Sì alle barriere di cemento attorno allo stadio di San Siro, e no, invece, in via Montenapoleone, una delle più famose strade dello shopping di lusso al mondo. E' quanto è stato deciso dopo alcune valutazioni tecniche e dopo il 'Comitato sicurezza' che si è tenuto nei giorni scorsi a Milano a seguito dell'attentato di Barcellona e a cui hanno partecipato rappresentanti del Comune di Milano, della Prefettura, della Questura e di altre forze dell'ordine. In molte zone della città i jersey sono già stati collocati nei giorni scorsi, da piazza Duomo alla Galleria Vittorio Emanuele fino alla Darsena e ai Navigli e alla zona di corso Como. Nel pomeriggio le barriere compariranno anche alle Colonne di San Lorenzo, mentre sabato saranno posizionate attorno allo stadio. Fuori dal Meazza verranno utilizzati 13 jersey da tre metri e tre da sei metri. Per quanto riguarda via Montenapoleone, si è deciso di non usare le barriere anche perché la strada è già stretta e forse potrebbero essere individuate altre soluzioni.