14:27MotoGp: Luthi firma con la Honda Estrella Galicia

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - Thomas Luthi, pilota della Moto2, nel 2018 passerà in MotoGp. Vero e proprio veterano delle due ruote, con alle spalle 15 anni di competizioni iridate, sarà in sella alla Honda satellite del team Estrella Galicia Marc VDS. Dividerà il box con Franco Morbidelli, suo attuale rivale nel campionato mondiale, dove lo svizzero è secondo proprio dietro al pilota VR46 Academy. Luthi non è totalmente nuovo alla massima cilindrata avendo già testato la KTM RC-16 nel 2016, nel percorso di preparazione della moto austriaca per la MotoGp.

14:25Calcio: serie B, Palermo-Spezia a Nasca

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - Questi gli arbitri per le partite della prima giornata del campionato di serie B in programma sabato 26 agosto 2017 alle ore 20.30. Avellino-Brescia: Marini; Bari-Cesena (lunedi 28 ore 20:30): Sacchi; Carpi-Novara: Balice; Cittadella-Ascoli: Pezzuto; Entella-Perugia: Pillitteri; Palermo-Spezia: Nasca; Parma-Cremonese (venerdì 25 ore 20.30): Abbattista; Pescara-Foggia (domenica 27 ore 17.30): Saia; Pro Vercelli-Frosinone: Illuzzi; Ternana-Empoli: Marinelli; Venezia-Salernitana: Piccinini.

14:22Risolto ‘caso’ taniche sul treno a Bologna, era dimenticanza

(ANSA) - BOLOGNA, 24 AGO - E' stato chiarito il 'giallo' delle taniche piene di solvente, trovate su un treno regionale, che l'altra sera hanno provocato un allarme bomba alla stazione di Bologna. Le verifiche fatte dalla Polizia di Stato sui contenitori, che erano stati sequestrati, hanno permesso di scoprire che si è trattato di una banale dimenticanza. Esaminando le etichette sulle taniche, si è risaliti all'azienda produttrice del solvente per pulizia, una ditta di Lodi. I responsabili dell'azienda, sentiti dagli investigatori, hanno spiegato che un loro addetto doveva consegnarle a un loro cliente a Parma, ma giunto alla stazione della città ducale l'uomo è sceso dimenticando sul treno le taniche, che a Bologna hanno poi messo in allarme i passeggeri. Non ha trovato invece conferme, al momento, il racconto di una testimone che aveva detto di aver visto uno straniero entrare nella carrozza, lasciare i contenitori e poi allontanarsi. (ANSA).

14:19Migranti: protesta nel piacentino contro arrivo 15 minorenni

(ANSA) - PIACENZA, 24 AGO - Scritta razzista sul muro e balloni di fieno accatastati per murare gli ingressi della struttura destinata a ospitare quindici profughi minorenni. E' questa la protesta andata in scena nelle ultime ore in un Comune della provincia di Piacenza, a Breno di Borgonovo Valtidone. Vi erano attesi i giovani richiedenti asilo (provenienti da Senegal, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Bangladesh, Gambia, Guinea) ma alcuni abitanti della frazione hanno protestato, e qualcuno non ha esitato a chiudere tutti gli accessi della ex scuola - struttura rimessa a nuovo di recente proprio per accogliere i profughi - bloccando ogni ingresso con delle pesanti balle di fieno accatastate l'una sull'altra. Sul muro la scritta a sfondo razzista e contro la cooperativa Ippogrifo che ha in gestione la struttura. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Piacenza, il sindaco del paese e personale della prefettura, che si sono occupati di far liberare gli accessi e permettere l'ingresso dei quindici richiedenti asilo. (ANSA).

14:18Nuoto: Paltrinieri, bis alle Universiadi

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - Gregorio Paltrinieri re del mezzofondo alle Universiadi. Dopo l'oro nei 1500 sl l'olimpionico azzurro fa il bis conquistando la medaglia più pregiata anche negli 800 sl nella rassegna in corso a Taipei: con il tempo di 7'45"76 ha battuto ancora l'ucraino Mikailo Romanchuk, che chiude a mezzo secondo da Paltrinieri (7'46"28). Terzo l'altro ucraino Sergii Frolov in 7'51"06. Ai mondiali di Budapest Greg negli 800 vinti da Gabriele Detti aveva conquistato il bronzo. Ora riposo per due giorni poi di nuovo in gara per la 10 chilometri di fondo.

14:14Moto: piloti paralimpici al Mugello

(ANSA) - SCARPERIA (FIRENZE), 24 AGO - L'autodromo del Mugello è pronto a ospitare la 4/a edizione della 'Drem World Bridgestone Cup', la gara riservata ad atleti paralimpici che quest'anno ha raggiunto il record mondiale di iscrizioni, ben 42 i piloti (il massimo consentito dal regolamento) provenienti da 7 nazioni, Italia, Belgio, Francia, Spagna, Colombia, Austria e Repubblica Ceca. Sabato 26 alle 13,00 si svolgeranno le qualifiche. La griglia verrà calcolata in base ai coefficienti di disabilità come avviene per le paralimpiadi e il giorno successivo alle 14,40 scatterà la gara con partenza lanciata, stile 24 Ore di Le Mans, con i piloti in sella sorretti dagli uomini del proprio staff. La competizione internazionale avrà valore anche per i campionati italiano e francese.

14:11Terremoto: vescovo, Amatrice rinascerà

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - "Amatrice rinascerà" ma "è bene che conservi perfino le ferite, perché da quelle le future generazioni apprenderanno che la città, più che dalle sue mura e dalle sue vie, è fatta dall'ingegno e dalla passione di chi la edifica". Lo ha sottolineato il vescovo di Rieti, mons. Domenico Pompili nell'omelia della messa a un anno dalla prima scossa di terremoto che ha colpito l'Italia centrale. "Lasciamoci ispirare dal cielo che ci circonda - ha proseguito mons. Pompili - e invita ad allargare l'orizzonte, ad alzare lo sguardo rispetto alle nostre preoccupazioni immediate e ai nostri pregiudizi istintivi. Allora ci sorprenderemo a vivere, tra qualche anno, in un contesto che credevamo di conoscere, ma non aveva ancora svelato tutta la sua bellezza. Non basta nascere, bisogna imparare a rinascere. Questa è la fede. Ma anche la ricostruzione che verrà, se verrà".