14:37Terremoto: sindaco Norcia, ricostruzione tutti insieme

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 24 AGO - "In questo momento è molto importante non cadere nel rimpallo di responsabilità ma continuare il difficile processo della ricostruzione tutti insieme come fatto finora a tutti i livelli istituzionali": lo ha detto il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, nel suo intervento durante il consiglio comunale aperto. Nel corso del quale ha ripercorso con dati e numeri le fasi della gestione dell'emergenza da parte del Comune dalla prima scossa del 24 agosto, che a Norcia aveva già danneggiato alcune abitazioni, soprattutto nella frazione di San Pellegrino. Dal 30 ottobre, 480 persone, oggi 344, sono state ospitate in 10 container collettivi; 2.283 hanno usufruito della sistemazione alberghiera; 4.028 (1669 nuclei familiari) sono assistite dal contributo autonoma sistemazione. Il sindaco ha concluso ringraziando Fabrizio Curcio e Vasco Errani "per la vicinanza e la presenza e perché hanno costituito quel trait d'union tra Comune e Regione che hanno permesso di lavorare meglio e coesi". (ANSA).

14:36Comune pubblica per errore centinaia di multe nel padovano

(ANSA) - PADOVA, 24 AGO - "Abbiamo già provveduto a inizio agosto a togliere dal sito del Comune tutti i file che violano la legge sulla divulgazione di dati sensibili. Si è trattato di un problema dovuto alla combinazione di due fattori: da una parte un problema tecnico del software che ha fatto saltare i filtri di protezione, dall'altra una mancata vigilanza degli operatori addetti al sistema". Così il sindaco di Solesino (Padova), Roberto Beggiato, spiega quanto accaduto sul sito dell'amministrazione riguardo alla pubblicazione di 647 sanzioni per infrazione del Codice della strada, con dati dei guidatori e dei veicoli ben visibili. "Abbiamo già informato la ditta che ci fornisce il software - aggiunge il sindaco - e stiamo cercando di capire come sia potuta succedere una cosa del genere dal punto di vista tecnico. Una volta appurato questo punto, poi, valuteremo le responsabilità degli operatori".

14:33Muore in mare a Ventimiglia, era a bordo acquascooter

(ANSA) - VENTIMIGLIA (IMPERIA), 24 AGO - Un uomo è morto, stamani, davanti allo specchio acqueo di Ventimiglia, in circostanze ancora da chiarire. Stando a quanto finora ricostruito, sembra che l'uomo fosse uscito in mare col figlio: il padre a bordo di una moto d'acqua e il figlio alla guida di un motoscafo. L'uomo è finito in mare per cause ancora in via di accertamento e sarebbe stato colpito alla testa da uno dei due mezzi. I primi a recare i soccorsi, a quanto si apprende, sarebbero state due persone a bordo di una barca a vela. Successivamente, dalla spiaggia dove ha sede un'associazione sportiva di pesca, sarebbe partito un gommone. Sul caso stanno ora indagando gli uomini della Guardia Costiera. La vittima è un cinquantenne, il figlio ha circa vent'anni. I due mezzi sono stati portati a riva e messi sotto sequestro.

14:27MotoGp: Luthi firma con la Honda Estrella Galicia

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - Thomas Luthi, pilota della Moto2, nel 2018 passerà in MotoGp. Vero e proprio veterano delle due ruote, con alle spalle 15 anni di competizioni iridate, sarà in sella alla Honda satellite del team Estrella Galicia Marc VDS. Dividerà il box con Franco Morbidelli, suo attuale rivale nel campionato mondiale, dove lo svizzero è secondo proprio dietro al pilota VR46 Academy. Luthi non è totalmente nuovo alla massima cilindrata avendo già testato la KTM RC-16 nel 2016, nel percorso di preparazione della moto austriaca per la MotoGp.

14:25Calcio: serie B, Palermo-Spezia a Nasca

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - Questi gli arbitri per le partite della prima giornata del campionato di serie B in programma sabato 26 agosto 2017 alle ore 20.30. Avellino-Brescia: Marini; Bari-Cesena (lunedi 28 ore 20:30): Sacchi; Carpi-Novara: Balice; Cittadella-Ascoli: Pezzuto; Entella-Perugia: Pillitteri; Palermo-Spezia: Nasca; Parma-Cremonese (venerdì 25 ore 20.30): Abbattista; Pescara-Foggia (domenica 27 ore 17.30): Saia; Pro Vercelli-Frosinone: Illuzzi; Ternana-Empoli: Marinelli; Venezia-Salernitana: Piccinini.

14:22Risolto ‘caso’ taniche sul treno a Bologna, era dimenticanza

(ANSA) - BOLOGNA, 24 AGO - E' stato chiarito il 'giallo' delle taniche piene di solvente, trovate su un treno regionale, che l'altra sera hanno provocato un allarme bomba alla stazione di Bologna. Le verifiche fatte dalla Polizia di Stato sui contenitori, che erano stati sequestrati, hanno permesso di scoprire che si è trattato di una banale dimenticanza. Esaminando le etichette sulle taniche, si è risaliti all'azienda produttrice del solvente per pulizia, una ditta di Lodi. I responsabili dell'azienda, sentiti dagli investigatori, hanno spiegato che un loro addetto doveva consegnarle a un loro cliente a Parma, ma giunto alla stazione della città ducale l'uomo è sceso dimenticando sul treno le taniche, che a Bologna hanno poi messo in allarme i passeggeri. Non ha trovato invece conferme, al momento, il racconto di una testimone che aveva detto di aver visto uno straniero entrare nella carrozza, lasciare i contenitori e poi allontanarsi. (ANSA).

14:19Migranti: protesta nel piacentino contro arrivo 15 minorenni

(ANSA) - PIACENZA, 24 AGO - Scritta razzista sul muro e balloni di fieno accatastati per murare gli ingressi della struttura destinata a ospitare quindici profughi minorenni. E' questa la protesta andata in scena nelle ultime ore in un Comune della provincia di Piacenza, a Breno di Borgonovo Valtidone. Vi erano attesi i giovani richiedenti asilo (provenienti da Senegal, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Bangladesh, Gambia, Guinea) ma alcuni abitanti della frazione hanno protestato, e qualcuno non ha esitato a chiudere tutti gli accessi della ex scuola - struttura rimessa a nuovo di recente proprio per accogliere i profughi - bloccando ogni ingresso con delle pesanti balle di fieno accatastate l'una sull'altra. Sul muro la scritta a sfondo razzista e contro la cooperativa Ippogrifo che ha in gestione la struttura. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Piacenza, il sindaco del paese e personale della prefettura, che si sono occupati di far liberare gli accessi e permettere l'ingresso dei quindici richiedenti asilo. (ANSA).