16:37Angola: presidenziali, partito al potere dichiara ‘vittoria’

(ANSA) - LUANDA, 24 AGO - L'Mpla, partito al potere in Angola, ha oggi annunciato di aver vinto le elezioni legislative e presidenziali che si sono tenute ieri. Finora sono cinque milioni, cioè poco più della metà, le schede scrutinate e la commissione elettorale non ha ancora fornito dati ufficiali. Anche per questo il più importante partito d'opposizione, l'Unita, ha fatto sapere che i dati in suo possesso sono "completamente diversi" e ha chiesto alla commissione di comunicare i risultati rapidamente. Secondo gli osservatori l'Mpla dovrebbe comunque aver vinto le legislative e ciò, visto che sono i parlamentari a eleggere il capo di stato, aprirebbe la via della successione a Jose Eduardo dos Santos (38 anni al potere) da parte del suo ministro della Difesa, il 63enne Joao Lourenco. Durante la campagna elettorale, Lourenco ha promesso lotta alla corruzione e alla povertà, oltre che stabilità. Il Paese è infatti ricchissimo di petrolio, ma la maggior parte della popolazione non ne trae alcun profitto.

16:30Qatar: riallacciati i rapporti diplomatici con l’Iran

(ANSA) - DUBAI, 24 AGO - Il Qatar ha annunciato di aver riallacciato i rapporti diplomatici con l'Iran e il ministero degli Esteri ha reso noto che l'ambasciatore dell'emirato tornerà a Teheran. Il Qatar aveva richiamato il suo ambasciatore nel gennaio del 2016 dopo gli attacchi all'ambasciata dell'Arabia Saudita a Teheran e dopo l'esecuzione da parte di Riad dell'imam sciita Nimr al Nimr. L'annuncio del ritorno dell'ambasciatore a Teheran è stato dato dal ministro degli Esteri del Qatar, Sheikh Mohammad bin Abdelrahman Al-Thani, in una telefonata con il suo omologo iraniano, Mohammad Javad Zarif. Nel corso del colloquio, i due ministri hanno concordato il rafforzamento dei legami sulle questioni regionali e internazionali in linea con quanto già avvenuto negli ultimi mesi. Dopo la rottura con il Qatar da parte dei Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo Persico, con in testa l'Arabia Saudita, le relazioni tra Teheran e Doha sono infatti notevolmente aumentate.

16:19I rabbini boicottano Trump, niente telefonata col presidente

(ANSA) - NEW YORK, 24 AGO - I rabbini si schierano contro Donald Trump e boicotteranno la tradizionale telefonata con il presidente americano, un evento che si svolge ogni anno. La decisione in segno di protesta per le posizioni espresse dal tycoon dopo i fatti di Charlottesville. Sono quattro - riporta il New York Times - le organizzazioni di rabbini che in segno di protesta non parteciperanno alla conference call con l'inquilino della Casa Bianca, una tradizione che cade prima dell'inizio delle vacanze ebraiche del mese prossimo. In una dichiarazione congiunta le quattro organizzazioni - Central Conference of American Rabbis, Rabbinical Assembly, Reconstructionist Rabbinical Association e Religious Action Center of Reform Judaism - hanno accusato Trump di aver "aiutato con le sue parole coloro che sostengono l'antisemitismo, il razzismo e la xenofobia". "I suoi commenti sono così privi di leadership morale e di empatia per le vittime dell'odio razziale e religioso che non possiamo organizzare la conference call quest'anno".

16:19Calcio: Gravina, sciopero? Per noi si gioca

(ANSA) - FIRENZE, 24 AGO - "Lo sciopero è un diritto sancito non solo nell'accordo collettivo ma un diritto costituzionale, così come è un diritto da parte della nostra organizzazione sportiva decidere di giocare. Quindi noi domenica non sospendiamo assolutamente la giornata, abbiamo deciso di giocare, di applicare quelle che sono le regole del gioco, vale a dire che chi non si presenta va incontro alle sanzioni previste dalle nostre norme regolamentari, vale a dire: sconfitta per 0-3 ed un punto di penalizzazione". Lo ha detto il presidente della Lega Pro Gabriele Gravina rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano un commento in merito al rischio sciopero in vista dell'inizio del campionato di serie C.

16:17Barcellona: chiesa gremita per funerale Bruno Gulotta

ANSA) - LEGNANO (MILANO), 24 AGO - È gremita San Magno, la chiesa principale di Legnano, per il funerale di Bruno Gulotta, con molta gente rimasta anche sul piazzale. Presenti anche il ministro delle Politiche agricole Maurizio Martina, il presidente della Lombardia Roberto Maroni, la vicesindaco di Milano Anna Scavuzzo, il sindaco di Legnano Gianbattista Fratus e altri sindaci del milanese, oltre agli amici e ai colleghi di lavoro che questa mattina sul loro sito hanno fatto un appello ad essere presenti in tanti. In tanti sono voluti venire a dare l'addio al trentacinquenne ucciso nell'attentato di Barcellona per dimostrare il proprio affetto alla compagna Martina, ai piccoli Alessandro e Aria (a cui è stata risparmiata la cerimonia) e a tutti i familiari. "La prima parola è certamente di condanna, senza se e senza ma, di ogni violenza soprattutto della violenza perpetrata in nome di Dio. Non si può uccidere, tantomeno in nome di Dio", ha detto monsignor Angelo Cairati, prevosto di Legnano, durante l'omelia.

16:14Tennis: Us Open, Raonic dà forfait per problemi a polso

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - Il canadese Milos Raonic ha annunciato il proprio forfait dagli US Open per via dei persistenti problemi al polso sinistro che lo avevano costretto a rinunciare già al Masters 1000 di Cincinnati. "Sono devastato ma non ho altra scelta", ha scritto Raonic sui profili social, spiegando di essersi sottoposto a un piccolo intervento. "Mi sta dando fastidio da ormai tante settimane. Ho fatto di tutto per poter recuperare in tempo per gli US Open e giocare un torneo così speciale per me. Tuttavia il dolore è troppo grande e non posso far altro che ritirarmi dall'evento. Oggi ho rimosso parti di un'edema che mi ha recato dolore e che non mi ha permesso di giocare come normalmente faccio. Spero di poter tornare in campo nelle prossime settimane per chiudere il 2017 nel migliore dei modi e rivedervi presto, grazie a tutti". Raonic è il quarto top player a rinunciare all'ultimo Major stagionale dopo Novak Djokovic, Stan Wawrinka e Kei Nishikori, che hanno chiuso in anticipo il loro 2017 per guai fisici.

16:11Calcio: Cina conferma Lippi, ct fino a Coppa d’Asia 2019

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - Marcello Lippi rimarrà sulla panchina della Cina fino alla fase finale della Coppa d'Asia che si terrà nel 2019. Lo ha reso noto la federazione cinese sul suo sito ufficiale, "Rispettiamo rigorosamente il contratto con Lippi, che scade dopo la Coppa d'Asia 2019. Non interferiremo con la sua preparazione - si legge nella nota della Federazione - e le sue scelte di formazione. Nel frattempo sosterremo il suo gruppo come sempre. La Cina, che ha poche speranze di qualificarsi per i Mondiali che si terranno in Russia il prossimo anno, si era già assicurata il diritto di partecipare alla fase finale della Coppa d'Asia, che nel 2019 si terrà per la prima volta negli Emirati Arabi Uniti.