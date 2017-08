Ultima ora

16:02Usa: esce il jackpot in Massachusetts, vinti 760 mln dollari

(ANSA) - NEW YORK, 24 AGO - La fortuna bacia il Massachusetts per la seconda vincita piu' alta della storia del Powerball, la piu' famosa lotteria in America. Il biglietto vincitore del jackpot da quasi 760 milioni di dollari e' stato venduto a Chicopee, una cittadina a circa un'ora e mezza di distanza da Boston. Inizialmente era stato detto che il biglietto fortunato era stato venduto a Watertown, alle porte di Boston, diventata famosa nel 2013 dopo l'attentato alla maratona di Boston perche' fu il luogo dove il killer Tamerlan Tsarnaev fu ucciso e dove il fratello Dzhokhar fu catturato dopo essersi nascosto nel giardino di un residente. Secondo il sito di Powerball anche se si tratta della seconda vincita piu' alta della storia, in realta' e' il jackpot piu' alto incassato con un solo biglietto. Nel giugno del 2016 ci fu una vincita record da un miliardo e seicento milioni di dollari ma il premio fu diviso tra tre vincitori.

15:34Frana al confine Svizzera, si cercano 8 escursionisti

(ANSA) - VILLA DI CHIAVENNA (SONDRIO), 24 AGO - Non si hanno più notizie di un gruppo di 8 escursionisti dopo la frana caduta ieri dal Pizzo Cengalo (3367 metri d'altezza), in territorio svizzero al confine con la provincia di Sondrio. Il Soccorso Alpino elvetico continua nelle loro ricerche. Si tratterebbe di un gruppo di alpinisti svizzeri, tedeschi e austriaci. Le ricerche sono proseguite anche con l'aiuto di elicotteri dell'Esercito, ma dei dispersi nessuna traccia. In un vertice a Bondo (Svizzera) col sindaco Anna Giacometti di Val Bregaglia (nome del Comune che raggruppa le diverse località del versante svizzero della Val Bregaglia) si è fatto il punto anche sull'emergenza idrica e del black-out energetico, dovuti al gigantesco smottamento. E' stato calcolato che dalla montagna si sono staccati 4 milioni di metri cubi di materiale. Confermata l'ordinanza di sgombero di circa 100 residenti nel borgo a poca distanza dal confine italiano di Villa di Chiavenna (Sondrio), dove pure rimane alta l'allerta delle autorità locali.

15:19Furti e rapina in ospedale, infermiere denunciato

(ANSA) - ACQUI TERME (ALESSANDRIA), 24 AGO - Rubava ai pazienti e, in un caso, ha somministrato uno psicofarmaco per addormentare la vittima: con queste accuse un infermiere professionale 45enne, in servizio all'ospedale 'Monsignor Galliano' di Acqui Terme, è stato denunciato per tentata rapina, furti aggravati e detenzione di sostanze dopanti che sono stati trovati nella sua abitazione. Inoltre per 12 mesi è stata sospesa la sua attività in strutture pubbliche e private. Alcuni mesi fa i carabinieri erano stati avvisati dal personale della struttura di diversi furti ai danni di pazienti, spesso anziani, durante brevi ricoveri o degenze al pronto soccorso, quasi sempre di notte. Testimonianze, ricostruzioni e le immagini degli impianti di videosorveglianza, hanno portato a individuare l'autore. In un caso una pazienta è stata stordita con benzodiazepine. Da quanto s'apprende, l'uomo ha confessato la tentata rapina ai danni dell'anziana e altri 4 furti avvenuti tra il dicembre 2016 e il maggio 2017.(ANSA).

15:18Sicilia: Ricci (Pd), non si dia spazio ai populismi

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - "Il Pd é impegnato per una coalizione larga e col civismo, sul modello Palermo. Stupisce che vi sia chi non riconosce la necessità di uno sforzo comune contro i populismi e una destra a evidente guida estremista. L'esempio di Palermo é li a dimostrare che quando si mettono da parte veti e controveti, e si lavora invece per un progetto largo e condiviso, si vince. La Sicilia di tutto ha bisogno fuorché di essere consegnata ai populisti a causa di divisioni incomprensibili. Facciamo appello a tutti perché questo non accada". Lo scrive in una nota Matteo Ricci responsabile enti locali del Pd.

15:17Sicilia: Alfano, a destra più veti che voti

(ANSA) - RIMINI, 24 AGO - "Sul piano delle coalizioni, in Sicilia sembra sempre più emergere a destra una prevalenza più dei veti che dei voti di Salvini e Meloni; e questo è oggettivamente un problema per i moderati. Se anche in Sicilia che è una classica terra di moderati comandano gli estremisti, diventa tutto più complicato". Lo dice il leader di Ap Angelino Alfano al Meeting di Cl parlando delle elezioni regionali in Sicilia.

15:11Terremoto: comandante Vvf, scene Ischia mi ricordano Arquata

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 24 AGO - Ad un anno dall'emergenza causata dal terremoto del 24 agosto 2016, il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Ascoli Piceno Mauro Malizia ha ricordato l'impegno dei 500 uomini che dalle 3:36 di quel giorno ad oggi sono stati messi in campo in un lavoro immane, non ancora concluso. ''Abbiamo salvato tante persone, estraendole dalle macerie in scene che abbiamo rivissuto in questi giorni vedendo i salvataggi operati dai nostri colleghi dopo il terremoto ad Ischia. Anche ad Arquata siamo riusciti a tirare fuori dalle macerie dei bambini'' ha detto Malizia intervenendo oggi alla cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria da parte del Comune di Ascoli a Vigili del fuoco, Esercito, Carabinieri e Guardia di finanza. ''Il sistema ha risposto alla grande, ma fortunatamente quando sono arrivati i nostri colleghi della colonna mobile - ha ricordato - tutti quelli che c'erano da salvare li avevamo già tirati fuori''. (ANSA).

15:11Recuperati cadaveri Monte Bianco, identificazione complessa

(ANSA) - AOSTA, 24 AGO - Sono stati recuperati e trasferiti nella camera mortuaria del cimitero di Courmayeur i resti dei cadaveri avvistati mercoledì sul ghiacciaio del Miage, sul versante italiano del Monte Bianco. Sul posto il Soccorso alpino della guardia di finanza (Sagf) di Entreves e i vigili del fuoco di Aosta, trasportati con l'elicottero della fiamme gialle. L'ispezione del medico legale potrà chiarire esattamente a quanti corpi appartengono i resti individuati (in un primo momento si ipotizzava fossero tre). Sono stati portati a valle anche capi di abbigliamento e attrezzatura alpinistica che risale agli anni '80 e '90. Nelle prossime ore tutto il materiale sarà al vaglio del Sagf. Per il momento l'unico documento disponibile è la carta d'identità tedesca, rilasciata nel 1995, di un uomo nato nel 1972. I finanzieri sono in attesa di riscontri dal consolato della Germania. Le operazioni, durate tre ore, sono avvenute a circa 2.500 metri, in una zona pericolosa, soggetta a scariche di ghiaccio da una seraccata. (ANSA).