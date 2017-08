Ultima ora

16:53Bombardieri russi sorvolano il Pacifico

(ANSA) - MOSCA, 24 AGO - Bombardieri strategici russi Tupolev-95Ms hanno sorvolato, accompagnati da caccia Sukhoi-35S e A-50, le acque internazionali dell'Oceano Pacifico, del Mar di Giappone, del Mar Giallo e del Mare cinese orientale. Giappone e Corea del Sud hanno fatto decollare per sicurezza i propri jet militari per scortare gli aerei russi. Il ministero della Difesa di Mosca fa sapere che i bombardieri sono stati riforniti di carburante in volo durante la missione. La Russia ha più volte mostrato preoccupazione per le tensioni in Corea dovute al programma missilistico di Pyongyang ed è contraria al dispiegamento dello scudo antimissile americano Thaad in Corea del Sud nonché di missili Usa in Giappone.

16:50Terremoto: ordinate 3.649 casette destinate a 51 Comuni

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - Proseguono i lavori per la realizzazione delle Sae (Soluzioni Abitative di Emergenza) nei territori colpiti dal terremoto: secondo i dati forniti dalle quattro Regioni colpite, sono complessivamente 3.649 le casette ordinate per i 51 comuni che ne hanno fatto richiesta. In particolare, rende noto la Protezione Civile, la Regione Abruzzo ha ordinato 225 Sae da installare tra i 13 Comuni interessati; nel Lazio sono 798 gli ordinativi per i sei Comuni più colpiti dalle scosse; la regione Marche ha ordinato 1.843 soluzioni abitative per i 29 Comuni che ne hanno segnalato l'esigenza e, infine, la Regione Umbria ha richiesto 783 casette per tre Comuni: Norcia, Preci e Cascia. Ad oggi, sono stati completati i lavori in oltre quaranta aree e sono state consegnate ai sindaci 743 casette, di cui 138 a Norcia, 373 ad Amatrice, 146 ad Accumoli, 42 ad Arquata, 22 a Pieve Torina, 11 a Montecavallo, 10 a Fiastra ed una a Torricella Sicura (TE).

16:50Sicilia: Speranza, con Alfano si seppellisce il c.sinistra

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - "Noi continuiamo a lavorare sempre e dappertutto per ricostruire il centrosinistra. E' evidente che chi invece fa di Alfano il perno di un nuovo progetto politico sta scegliendo di seppellire il centrosinistra". Così il coordinatore di Mdp Roberto Speranza, sentito dall'ANSA, replica al responsabile Enti Locali del Pd Matteo Ricci critico verso la contrarietà di Mdp ad un'intesa in Sicilia sul 'modello di Palermo'.

16:40F1: Raikkonen “con Vettel grande intesa, spero resti”

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - "Lavoriamo benissimo insieme, c'è un ottimo rapporto. Non sono io a decidere e non so cosa farà Sebastian, naturalmente spero che resti perché sarebbe perfetto". Kimi Raikkonen ha appena rinnovato il suo rapporto con la Ferrari. Nel 2018 sarà al volante della Rossa e si augura che Vettel - che ancora non ha sciolto la riserva sulle proposte di Maranello - resti suo compagno di team. Il finlandese ha espresso l'auspicio nella conferenza stampa di presentazione del Gp del Belgio di F1 che si corre domenica.

16:37Angola: presidenziali, partito al potere dichiara ‘vittoria’

(ANSA) - LUANDA, 24 AGO - L'Mpla, partito al potere in Angola, ha oggi annunciato di aver vinto le elezioni legislative e presidenziali che si sono tenute ieri. Finora sono cinque milioni, cioè poco più della metà, le schede scrutinate e la commissione elettorale non ha ancora fornito dati ufficiali. Anche per questo il più importante partito d'opposizione, l'Unita, ha fatto sapere che i dati in suo possesso sono "completamente diversi" e ha chiesto alla commissione di comunicare i risultati rapidamente. Secondo gli osservatori l'Mpla dovrebbe comunque aver vinto le legislative e ciò, visto che sono i parlamentari a eleggere il capo di stato, aprirebbe la via della successione a Jose Eduardo dos Santos (38 anni al potere) da parte del suo ministro della Difesa, il 63enne Joao Lourenco. Durante la campagna elettorale, Lourenco ha promesso lotta alla corruzione e alla povertà, oltre che stabilità. Il Paese è infatti ricchissimo di petrolio, ma la maggior parte della popolazione non ne trae alcun profitto.

16:30Qatar: riallacciati i rapporti diplomatici con l’Iran

(ANSA) - DUBAI, 24 AGO - Il Qatar ha annunciato di aver riallacciato i rapporti diplomatici con l'Iran e il ministero degli Esteri ha reso noto che l'ambasciatore dell'emirato tornerà a Teheran. Il Qatar aveva richiamato il suo ambasciatore nel gennaio del 2016 dopo gli attacchi all'ambasciata dell'Arabia Saudita a Teheran e dopo l'esecuzione da parte di Riad dell'imam sciita Nimr al Nimr. L'annuncio del ritorno dell'ambasciatore a Teheran è stato dato dal ministro degli Esteri del Qatar, Sheikh Mohammad bin Abdelrahman Al-Thani, in una telefonata con il suo omologo iraniano, Mohammad Javad Zarif. Nel corso del colloquio, i due ministri hanno concordato il rafforzamento dei legami sulle questioni regionali e internazionali in linea con quanto già avvenuto negli ultimi mesi. Dopo la rottura con il Qatar da parte dei Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo Persico, con in testa l'Arabia Saudita, le relazioni tra Teheran e Doha sono infatti notevolmente aumentate.

16:19I rabbini boicottano Trump, niente telefonata col presidente

(ANSA) - NEW YORK, 24 AGO - I rabbini si schierano contro Donald Trump e boicotteranno la tradizionale telefonata con il presidente americano, un evento che si svolge ogni anno. La decisione in segno di protesta per le posizioni espresse dal tycoon dopo i fatti di Charlottesville. Sono quattro - riporta il New York Times - le organizzazioni di rabbini che in segno di protesta non parteciperanno alla conference call con l'inquilino della Casa Bianca, una tradizione che cade prima dell'inizio delle vacanze ebraiche del mese prossimo. In una dichiarazione congiunta le quattro organizzazioni - Central Conference of American Rabbis, Rabbinical Assembly, Reconstructionist Rabbinical Association e Religious Action Center of Reform Judaism - hanno accusato Trump di aver "aiutato con le sue parole coloro che sostengono l'antisemitismo, il razzismo e la xenofobia". "I suoi commenti sono così privi di leadership morale e di empatia per le vittime dell'odio razziale e religioso che non possiamo organizzare la conference call quest'anno".