17:45Sudan: trovato morto ambasciatore russo

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - L'ambasciatore russo in Sudan, il 62enne Mirgayas Shirinsky, è stato trovato morto ieri nella sua abitazione di Khartoum: lo ha comunicato il ministero degli Esteri russo. Il New York Times ha ricordato che si tratta del quarto decesso prematuro di un diplomatico del Cremlino all'estero dal dicembre 2016. Il ministero degli Esteri russo non ha precisato le cause della morte di Shirinsky, ma la polizia ha spiegato che il cadavere dell'uomo è stato trovato nella piscina della sua residenza. La morte di Shirinsky giunge sei mesi dopo quella di Vitaly I. Churkin, l'ambasciatore russo all'Onu scomparso improvvisamente all'età di 64 anni. Il governo russo non ha mai reso noto le cause della sua morte, avvenuta sul luogo di lavoro. Lo scorso gennaio l'ambasciatore russo in India Alexander Kadakin è morto dopo una breve malattia all'età di 68 anni e lo scorso dicembre l'ambasciatore russo in Turchia, il 62enne Andrey G. Karlov, è stato ucciso ad Ankara.

17:14Champions: finale stagione 2018-2019 a Madrid o Baku

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - Sarà decisa dal comitato esecutivo del prossimo 21 settembre la sede della finale di Champions League della prossima stagione calcistica, 2018-'19. Lo ha fatto sapere l'Uefa, precisando che la scelta sarà ristretta a Baku, capitale dell'Azerbaigian con il suo Olympic Stadium (che ospitò i Giochi Europei del 2015), e Madrid con l'Estadio Metropolitano, avveniristica nuova 'casa' dell'Atletico Madrid. Tre sono invece le sedi in lizza per la finale dell'Europa League: ancora l'Azerbaigian con l'Olympic Stadium, la Spagna con l'Estadio Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia e la Turchia con il Beşiktaş Park di Istanbul.

17:10Golf: dal Monte Bianco parte la strada verso Ryder cup 2022

(ANSA) - COURMAYEUR (AOSTA), 24 AGO - Riparte dal Monte Bianco la Road to Rome 2022 che segna il cammino del golf italiano verso la Ryder Cup 2022: dopo la Valle dei Templi, toccherà al Tetto delle Alpi ospitare, il 4 settembre sulla Funivia Skyway, un nuovo 'tee shot' (in gergo il colpo iniziale verso la buca). "La scelta dei due punti agli estremi della penisola - si legge in una nota di Federgolf - è il messaggio che il Progetto Ryder Cup 2022 vuole mandare al Paese: Italia unita nella passione e nei valori, un colpo simbolico da sud a nord, coinvolgendo tutto il territorio nella diffusione del golf e dei suoi ideali nella marcia di avvicinamento alla Ryder Cup 2022, il terzo evento sportivo al mondo per impatto mediatico, che vedrà sfidarsi a Roma i 12 migliori giocatori europei e i 12 migliori giocatori americani". Sul Monte Bianco l'ospite 'speciale' sarà il trofeo in oro della Ryder Cup. E' prevista anche la presentazione dei prossimi appuntamenti della Road to Rome 2022 alla presenza dei rappresentanti di Ryder Cup Europe, Federazione Italiana Golf, Infront (advisor della Fig), Regione Valle d'Aosta e del Comune di Courmayeur. Seguirà la sfida 'Nearest to the Pin' sulla Terrazza di Punta Helbronner (3.466 metri di quota), un contest a cui parteciperanno cinque giovani azzurri protagonisti nel 2017 di numerosi successi internazionali: verranno effettuati dei colpi verso un green posto a circa 200 metri in linea d'aria, con un dislivello dalla terrazza di circa 100 metri. Inoltre, durante l'evento sarà allestito un 'putting green' il centro di Courmayeur dove sarà possibile provare a giocare sotto la guida di personale qualificato.(ANSA).

17:08Calcio: Roma vede agenti Schick, si cerca sorpasso su Inter

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - Dopo aver incontrato l'Inter nella serata di ieri, gli agenti di Patrick Schick (Pavska e Satin) sono stati oggi a pranzo a Montecarlo, sede del sorteggio di Champions League, con la dirigenza della Roma rappresentata dal ds Monchi e dal dg Baldissoni,per cercare di capire la fattibilità dell'operazione che porterebbe l'attaccante boemo nella Capitale. Sul piatto, per sorpassare l'offerta dell'Inter, la Roma ha messo possibilità di giocare la Champions League, oltre a un contratto di 5 anni da 2 milioni di euro più bonus. Alla Sampdoria, invece, è stato garantito un accordo sulla base di 38 milioni, pagabili in 4 anni.

17:08Tiro a volo: Double Trap, ecco gli azzurri per i Mondiali

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - Mirco Cenci, dt della squadra italiana di Double Trap, ha scelto la squadra per i Mondiali in programma a Mosca dal 30 agosto all'11 settembre. I tre Senior, Antonino Barillà, Alessandro Chianese e Daniele Di Spigno, erano stati individuati già agli Assoluti di Ponso del 6 agosto scorso, ora però sono state scelte le Ladies Claudia De Luca, Sofia Littamé e Sofia Maglio) e gli Junior Eraldo Apolloni, Jacopo Dupré De Foresta e Marco Carli. Nessun raduno, a differenza degli skettisti e dei "fossaioli" in ritiro da oggi rispettivamente a Laterina (Arezzo) e a Montecatini Terme. Partenza da Roma martedì prossimo, gara il 5 settembre. Fatta eccezione per Daniele Di Spigno, che di diritto parteciperà alle finali di Coppa del Mondo a Nuova Delhi 23-30 ottobre, per quasi tutti gli altri doublisti la rassegna moscovita sarà l'ultima tappa significativa della carriera visto che a partire da Tokyo 2020 il double trap sarà rimpiazzato dalla gara a coppie miste di Fossa Olimpica.

17:06Violenze e riti vudù per arruolare schiave sesso, arrestata

(ANSA) - BOLOGNA, 24 AGO - E' stata arrestata in Germania dalla polizia tedesca una 27enne nigeriana ricercata nell'ambito dell'indagine 'Falsa speranza' dei Carabinieri di Bologna che, a fine luglio, avevano smantellato con 11 arresti un'associazione a delinquere finalizzata al controllo del traffico dei migranti da avviare alla prostituzione, dall'Africa all'Italia, con scalo nel capoluogo emiliano. Era emerso che le ragazze venivano scelte in Nigeria con la promessa di una vita migliore, poi attirate con giuramenti e riti vudù e infine costrette a prostituirsi per saldare il debito del viaggio. La 27enne, destinataria di un mandato di arresto europeo, è stata rintracciata a Wuppertal e sarebbe stata a capo della 'cellula tedesca', composta da 5 persone cui viene contestato solo il concorso nei reati di riduzione in schiavitù, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e della prostituzione. In attesa dell'estradizione, la donna è stata rinchiusa in un carcere tedesco. L'indagine è stata coordinata dal Pm Stefano Orsi.(ANSA).

16:53Bombardieri russi sorvolano il Pacifico

(ANSA) - MOSCA, 24 AGO - Bombardieri strategici russi Tupolev-95Ms hanno sorvolato, accompagnati da caccia Sukhoi-35S e A-50, le acque internazionali dell'Oceano Pacifico, del Mar di Giappone, del Mar Giallo e del Mare cinese orientale. Giappone e Corea del Sud hanno fatto decollare per sicurezza i propri jet militari per scortare gli aerei russi. Il ministero della Difesa di Mosca fa sapere che i bombardieri sono stati riforniti di carburante in volo durante la missione. La Russia ha più volte mostrato preoccupazione per le tensioni in Corea dovute al programma missilistico di Pyongyang ed è contraria al dispiegamento dello scudo antimissile americano Thaad in Corea del Sud nonché di missili Usa in Giappone.