18:06Terremoto: mons. D’Ercole, nulla è più come prima

(ANSA) - ARQUATA DEL TRONTO (ASCOLI PICENO) 24 AGO - "Il tempo corre veloce e ci trasporta; riprende la vita anche se nulla è più come prima". E' un passo dell'omelia di mons. Giovanni D'Ercole, durante la messa in occasione del primo anniversario del terremoto, in corso a Pescara del Tronto. Il presule ha citato passi del Vangelo - "Beati gli afflitti perché saranno consolati" - brani rivolti soprattutto "a voi, amici, che con il crollo delle case avete perso il vostri familiari e mai nessuno potrà ridarveli su questa terra. Rimane un vuoto che solo in parte possiamo colmare con il nostro affetto, ma la forza della fede mantiene ardente la tenue fiaccola della speranza". Mons. D'Ercole ha definito le vittime del terremoto (Arquata del Tronto ne ha contate 51, la stragrande maggioranza a Pescara del Tronto) "amici resi invisibili dal mistero della morte", che "ci stimolano a coraggio e solidarietà: ci invitano a volerci bene e ad andare avanti".

18:05Siria: in trappola migliaia di civili

(ANSAmed) - BEIRUT, 24 AGO - Miglaia di civili sono intrappolati a Raqqa, sotto il fuoco di tutte le parti in conflitto, e "centinaia" sono stati uccisi o feriti, anche dai bombardamenti della Coalizione internazionale a guida Usa che appoggia l'avanzata delle forze a predominanza curda per strappare all'Isis la sua 'capitale' siriana. Lo afferma Amnesty International in un rapporto pubblicato oggi, basato su testimonianze dei sopravvissuti che sono riusciti a fuggire. Secondo stime dell'Onu, sono tra i 10.000 e i 50.000 i civili ancora intrappolati in città, che dall'inizio di giugno è investita dall'offensiva delle cosiddette Forze democratiche siriane (Sdf), a maggioranza curda.

18:04Barcellona: aperta a Bassano camera ardente Luca Russo

(ANSA) - BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA), 24 AGO - E' stata aperta a Bassano del Grappa, nella chiesa di San Giovanni, la camera ardente per Luca Russo, il 25enne veneto rimasto ucciso nell'attentato di Barcellona. Accanto al feretro, coperto dal tricolore, la mamma e la sorella di Luca con altri zii e parenti, mentre subito hanno iniziato a sfilare i cittadini bassanesi e gli amici per dare l'ultimo saluto al giovane. Vicino alla bara le corone di fiori inviate dalla Presidenza della Repubblica, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal presidente della Regione Veneto e dal sindaco di Bassano, Riccardo Poletto. La camera ardente resterà aperta fino alle ore 19, poi riaprirà domani, in attesa dei funerali, che si svolgeranno nel pomeriggio, nella chiesa di San Francesco della parrocchia di santa Maria in Colle.

18:02Vuelta: 6/a tappa, Marczynski vince in volata

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - Il polacco Tomasz Marczynski (Lotto Soudal) ha vinto la sesta tappa della Vuelta, da Vila-Real a Sagunt, di 204 chilometri, battendo in una volata a tre il connazionale Pawel Poljanski e lo spagnolo Enric Mas. Conserva la maglia rossa di leader della classifica l'inglese Chris Froome (Sky), che è arrivato al traguardo con 26 secondi di ritardo dal vincitore in un gruppetto che comprendeva anche Fabio Aru, Vincenzo Nibali e lo spagnolo Alberto Contador.

18:01Terremoto: vescovo, futuro in mani nostre, non dei politici

(ANSA) - ARQUATA DEL TRONTO (ASCOLI PICENO) - "Il futuro è nelle nostre mani, non in quelle dei politici, è nella forza di coesione, nel coraggio di superare differenze e rivalità". Lo ha detto il vescovo di Ascoli Piceno Giovanni D'Ercole nell'omelia durante la Messa in suffragio delle vittime del terremoto del 24 agosto 2016, alla presenza della presidente della Camera Laura Boldrini e del ministro dell'Interno Marco Minniti. "Dobbiamo offrire - ha aggiunto - l'immagine di un popolo che si batte per una ricostruzione rapida e sicura''.

17:59Terremoto: Boldrini e Minniti a messa a Pescara del Tronto

(ANSA) - ARQUATA DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 24 AGO - La presidente della Camera Laura Boldrini e il ministro dell'Interno Marco Minniti sono a Pescara del Tronto, per la messa in suffragio delle vittime del sisma. Boldrini ha incontrato brevemente i rappresentanti del Comitato Pescara(r)esiste, e ha abbracciato una signora che l'ha ringraziata ''per esserci sempre stata vicina''. Fra le autorità sono presenti l'ex capo della Protezione civile Fabrizio Curcio e il suo successore Angelo Borrelli, il Commissario uscente alla ricostruzione Vasco Errani. Ci sono anche il presidente della Regione Luca Ceriscioli, il sindaco di Arquata Aleandro Petrucci, e il sindaco di Amatrice Pirozzi.

17:59Croazia: incendi anti-serbi, arrestate

(ANSAmed) - ZAGABRIA, 24 AGO - Alcuni vasti incendi estivi che da quasi una settimana stanno devastando migliaia di ettari di boschi e macchia mediterranea nell'entroterra della Dalmazia, sarebbero stati appiccati da piromani, in alcuni casi sullo sfondo di odio etnico. La maggior parte dei roghi è stata causata dall'uso improprio di barbecue o sigarette, oppure da guasti al sistema di distribuzione dell'energia elettrica, ma nei scorsi giorni la polizia croata ha denunciato cinque persone per aver intenzionalmente appiccato il fuoco. Tra loro, due ragazze croate di 21 e 25 anni che hanno appiccato un incendio nei pressi di Brgud, un villaggio abitato da serbi, nella regione devastata dalla guerra negli anni Novanta, vicino alla cittadina di Benkovac. Una delle piromani avrebbe ammesso di aver appiccato il fuoco spinta dalla vendetta, perché "sente repulsione verso i serbi sin dall'epoca della guerra, quando mi fu bruciata casa e la mia famiglia perse tutto". L'incendio è stato domato dopo aver però distrutto campi e frutteti.