18:04Barcellona: aperta a Bassano camera ardente Luca Russo

(ANSA) - BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA), 24 AGO - E' stata aperta a Bassano del Grappa, nella chiesa di San Giovanni, la camera ardente per Luca Russo, il 25enne veneto rimasto ucciso nell'attentato di Barcellona. Accanto al feretro, coperto dal tricolore, la mamma e la sorella di Luca con altri zii e parenti, mentre subito hanno iniziato a sfilare i cittadini bassanesi e gli amici per dare l'ultimo saluto al giovane. Vicino alla bara le corone di fiori inviate dalla Presidenza della Repubblica, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal presidente della Regione Veneto e dal sindaco di Bassano, Riccardo Poletto. La camera ardente resterà aperta fino alle ore 19, poi riaprirà domani, in attesa dei funerali, che si svolgeranno nel pomeriggio, nella chiesa di San Francesco della parrocchia di santa Maria in Colle.

18:02Vuelta: 6/a tappa, Marczynski vince in volata

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - Il polacco Tomasz Marczynski (Lotto Soudal) ha vinto la sesta tappa della Vuelta, da Vila-Real a Sagunt, di 204 chilometri, battendo in una volata a tre il connazionale Pawel Poljanski e lo spagnolo Enric Mas. Conserva la maglia rossa di leader della classifica l'inglese Chris Froome (Sky), che è arrivato al traguardo con 26 secondi di ritardo dal vincitore in un gruppetto che comprendeva anche Fabio Aru, Vincenzo Nibali e lo spagnolo Alberto Contador.

18:01Terremoto: vescovo, futuro in mani nostre, non dei politici

(ANSA) - ARQUATA DEL TRONTO (ASCOLI PICENO) - "Il futuro è nelle nostre mani, non in quelle dei politici, è nella forza di coesione, nel coraggio di superare differenze e rivalità". Lo ha detto il vescovo di Ascoli Piceno Giovanni D'Ercole nell'omelia durante la Messa in suffragio delle vittime del terremoto del 24 agosto 2016, alla presenza della presidente della Camera Laura Boldrini e del ministro dell'Interno Marco Minniti. "Dobbiamo offrire - ha aggiunto - l'immagine di un popolo che si batte per una ricostruzione rapida e sicura''.

17:59Terremoto: Boldrini e Minniti a messa a Pescara del Tronto

(ANSA) - ARQUATA DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 24 AGO - La presidente della Camera Laura Boldrini e il ministro dell'Interno Marco Minniti sono a Pescara del Tronto, per la messa in suffragio delle vittime del sisma. Boldrini ha incontrato brevemente i rappresentanti del Comitato Pescara(r)esiste, e ha abbracciato una signora che l'ha ringraziata ''per esserci sempre stata vicina''. Fra le autorità sono presenti l'ex capo della Protezione civile Fabrizio Curcio e il suo successore Angelo Borrelli, il Commissario uscente alla ricostruzione Vasco Errani. Ci sono anche il presidente della Regione Luca Ceriscioli, il sindaco di Arquata Aleandro Petrucci, e il sindaco di Amatrice Pirozzi.

17:59Croazia: incendi anti-serbi, arrestate

(ANSAmed) - ZAGABRIA, 24 AGO - Alcuni vasti incendi estivi che da quasi una settimana stanno devastando migliaia di ettari di boschi e macchia mediterranea nell'entroterra della Dalmazia, sarebbero stati appiccati da piromani, in alcuni casi sullo sfondo di odio etnico. La maggior parte dei roghi è stata causata dall'uso improprio di barbecue o sigarette, oppure da guasti al sistema di distribuzione dell'energia elettrica, ma nei scorsi giorni la polizia croata ha denunciato cinque persone per aver intenzionalmente appiccato il fuoco. Tra loro, due ragazze croate di 21 e 25 anni che hanno appiccato un incendio nei pressi di Brgud, un villaggio abitato da serbi, nella regione devastata dalla guerra negli anni Novanta, vicino alla cittadina di Benkovac. Una delle piromani avrebbe ammesso di aver appiccato il fuoco spinta dalla vendetta, perché "sente repulsione verso i serbi sin dall'epoca della guerra, quando mi fu bruciata casa e la mia famiglia perse tutto". L'incendio è stato domato dopo aver però distrutto campi e frutteti.

17:45Sudan: trovato morto ambasciatore russo

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - L'ambasciatore russo in Sudan, il 62enne Mirgayas Shirinsky, è stato trovato morto ieri nella sua abitazione di Khartoum: lo ha comunicato il ministero degli Esteri russo. Il New York Times ha ricordato che si tratta del quarto decesso prematuro di un diplomatico del Cremlino all'estero dal dicembre 2016. Il ministero degli Esteri russo non ha precisato le cause della morte di Shirinsky, ma la polizia ha spiegato che il cadavere dell'uomo è stato trovato nella piscina della sua residenza. La morte di Shirinsky giunge sei mesi dopo quella di Vitaly I. Churkin, l'ambasciatore russo all'Onu scomparso improvvisamente all'età di 64 anni. Il governo russo non ha mai reso noto le cause della sua morte, avvenuta sul luogo di lavoro. Lo scorso gennaio l'ambasciatore russo in India Alexander Kadakin è morto dopo una breve malattia all'età di 68 anni e lo scorso dicembre l'ambasciatore russo in Turchia, il 62enne Andrey G. Karlov, è stato ucciso ad Ankara.

17:14Champions: finale stagione 2018-2019 a Madrid o Baku

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - Sarà decisa dal comitato esecutivo del prossimo 21 settembre la sede della finale di Champions League della prossima stagione calcistica, 2018-'19. Lo ha fatto sapere l'Uefa, precisando che la scelta sarà ristretta a Baku, capitale dell'Azerbaigian con il suo Olympic Stadium (che ospitò i Giochi Europei del 2015), e Madrid con l'Estadio Metropolitano, avveniristica nuova 'casa' dell'Atletico Madrid. Tre sono invece le sedi in lizza per la finale dell'Europa League: ancora l'Azerbaigian con l'Olympic Stadium, la Spagna con l'Estadio Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia e la Turchia con il Beşiktaş Park di Istanbul.