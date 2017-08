Ultima ora

18:34Calcio: Totti, anche da dirigente voglio fare grande la Roma

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - "Sono qui con un'altra veste importante, calciatore e dirigente sono due lavori diversi ma voglio far crescere questa società". Così Francesco Totti, da Montecarlo dove si trova per il sorteggio delle coppe europee, sul suo nuovo ruolo dopo l'addio al calcio. "Le emozioni dell'addio difficilmente le dimenticherò. Ho abbastanza metabolizzato il percorso da calciatore, e ora mi metterò a disposizione come dirigente". Intanto riceverà il premio speciale alla carriera dal presidente dell'Uefa, Ceferin. Sui sorteggi che lo vedranno diretto protagonista afferma: "Speriamo in un girone abbordabile. Certo non vorrei incontrare il Barcellona ma se vuoi vincere le devi incontrare e battere tutte". "Roma-Inter? È una partita di cartello, vogliamo fare bella figura e portare i tre punti a casa. Con Spalletti sarà normale, come ci siamo lasciati. Schick? Lo vogliamo prendere. È un giocatore adatto alla Roma e lo vogliamo prendere".

18:33Sottrae denaro e abusa di donna disabile, arrestato

(ANSA) - BARI, 24 AGO - Avrebbe approfittato di una donna con disabilità mentale inducendola ad avere rapporti sessuali e a consegnargli denaro che poi avrebbe utilizzato per acquistare droga. E' il motivo per cui Vincenzo Mastrodomenico, di 41 anni, è stato arrestato dagli agenti della sezione di pg di Bari, su disposizione della magistratura barese. Dalle indagini di polizia, supportate da intercettazioni telefoniche e ambientali e da attività di appostamento e pedinamento, è emerso che l'uomo avrebbe "abusato dello stato di infermità psichica di una donna - si legge in una nota della Procura - affetta da una patologia che ne causava una menomazione della relativa capacità di giudizio e della sfera cognitiva e volitiva" al fine di procurarsi un profitto. L'avrebbe così indotta ripetutamente a consegnargli somme di denaro per migliaia di euro, compreso l'importo della pensione di invalidità da lei riscossa ed erogata dall'Inps e anche la carta bancomat associata al conto corrente su cui era accreditata la pensione.

18:30Terremoto Ischia:1′ di raccoglimento in gare calcio week end

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - In occasione delle partite di calcio del fine settimana su tutti i campi sarà osservato un minuto di raccoglimento per le vittime del terremoto di Ischia. Lo ha deciso il presidente della Figc, Carlo Tavecchio.

18:28Terremoto: vescovo Ascoli, ricostruire la chiesa di Arquata

(ANSA) - ARQUATA DEL TRONTO (ASCOLI PICENO) - Durante l'omelia della messa in suffragio delle vittime del sisma dell'agosto 2016, che si sta celebrando a Pescara del Tronto, mons. Giovanni D'Ercole, vescovo di Ascoli Piceno, ha chiesto che sia ricostruita la chiesa di Arquata del Tronto, attigua al centro comunitario di Borgo d'Arquata, dono della Caritas italiana. "Mi auguro che presto possa anche partire la ricostruzione della Chiesa di San Pietro e Paolo, che abbiamo chiesto di inserire nel primo stralcio della ricostruzione. Ricostruirla - ha sottolineato il vescovo - non toccherà alla Diocesi bensì al Ministero del Beni culturali: noi non ci stancheremo di pungolare giorno per giorno i responsabili". (ANSA).

18:06Terremoto: mons. D’Ercole, nulla è più come prima

(ANSA) - ARQUATA DEL TRONTO (ASCOLI PICENO) 24 AGO - "Il tempo corre veloce e ci trasporta; riprende la vita anche se nulla è più come prima". E' un passo dell'omelia di mons. Giovanni D'Ercole, durante la messa in occasione del primo anniversario del terremoto, in corso a Pescara del Tronto. Il presule ha citato passi del Vangelo - "Beati gli afflitti perché saranno consolati" - brani rivolti soprattutto "a voi, amici, che con il crollo delle case avete perso il vostri familiari e mai nessuno potrà ridarveli su questa terra. Rimane un vuoto che solo in parte possiamo colmare con il nostro affetto, ma la forza della fede mantiene ardente la tenue fiaccola della speranza". Mons. D'Ercole ha definito le vittime del terremoto (Arquata del Tronto ne ha contate 51, la stragrande maggioranza a Pescara del Tronto) "amici resi invisibili dal mistero della morte", che "ci stimolano a coraggio e solidarietà: ci invitano a volerci bene e ad andare avanti".

18:05Siria: in trappola migliaia di civili

(ANSAmed) - BEIRUT, 24 AGO - Miglaia di civili sono intrappolati a Raqqa, sotto il fuoco di tutte le parti in conflitto, e "centinaia" sono stati uccisi o feriti, anche dai bombardamenti della Coalizione internazionale a guida Usa che appoggia l'avanzata delle forze a predominanza curda per strappare all'Isis la sua 'capitale' siriana. Lo afferma Amnesty International in un rapporto pubblicato oggi, basato su testimonianze dei sopravvissuti che sono riusciti a fuggire. Secondo stime dell'Onu, sono tra i 10.000 e i 50.000 i civili ancora intrappolati in città, che dall'inizio di giugno è investita dall'offensiva delle cosiddette Forze democratiche siriane (Sdf), a maggioranza curda.

18:04Barcellona: aperta a Bassano camera ardente Luca Russo

(ANSA) - BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA), 24 AGO - E' stata aperta a Bassano del Grappa, nella chiesa di San Giovanni, la camera ardente per Luca Russo, il 25enne veneto rimasto ucciso nell'attentato di Barcellona. Accanto al feretro, coperto dal tricolore, la mamma e la sorella di Luca con altri zii e parenti, mentre subito hanno iniziato a sfilare i cittadini bassanesi e gli amici per dare l'ultimo saluto al giovane. Vicino alla bara le corone di fiori inviate dalla Presidenza della Repubblica, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal presidente della Regione Veneto e dal sindaco di Bassano, Riccardo Poletto. La camera ardente resterà aperta fino alle ore 19, poi riaprirà domani, in attesa dei funerali, che si svolgeranno nel pomeriggio, nella chiesa di San Francesco della parrocchia di santa Maria in Colle.