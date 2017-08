Ultima ora

19:25Austria: Sobotka, impossibile abolire controlli migranti

(ANSA) - BOLZANO, 24 AGO - La sospensione dei controlli di frontiera all'interno dell'area Schengen è ammissibile soltanto qualora vi sia un "adeguato" controllo delle frontiere esterne dell'Europa. Lo dice il ministro degli Interni austriaco Wolfgang Sobotka dei Popolari. Finché il controllo delle frontiere esterne, non vi sarà modo di evitare "misure di carattere nazionali", ha detto Sobotka, in una dichiarazione riportata dall'Agenzia austriaca Apa. L'Agenzia mette in relazione queste parole con un affermazione di una portavoce della Commissione Ue, nella quale era stato detto che Bruxelles si attende entro il mese di novembre la sospensione, appunto, dei controlli interni.

19:22Thailandia attende sentenza ex premier

(ANSA) - BANGKOK, 24 AGO - L'ex premier thailandese Yingluck Shinawatra potrebbe essere condannata domani a dieci anni di reclusione in relazione a un fallimentare piano di sussidi ai coltivatori di riso nei suoi anni al governo. Bangkok attende la sentenza della Corte Suprema, dove arriveranno migliaia di sostenitori di Yingluck con un potenziale destabilizzante: una condanna potrebbe fare da catalizzatore per l'opposizione alla giunta militare. Yingluck, eletta trionfalmente nel 2011 e deposta dal golpe del 2014, è accusata di negligenza nell'applicazione del massiccio sussidio: una politica di acquisto del riso a prezzo maggiorato da parte dello Stato, che fece felice il bacino elettorale di Yingluck nel nord-est rurale ma provocò danni miliardari (si stimano circa 8 miliardi di dollari) alle casse statali, date le milioni di tonnellate di riso invenduto che marcirono poi nei magazzini. In caso di condanna, l'ex premier potrebbe essere esclusa per sempre dalla politica.

19:18Sicilia:Cav,tutti nel c.destra dimostrino di tenere ad unità

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - "In Sicilia occorre che tutti dimostrino di tenere all'unità del Centro-destra. Ma soprattutto è necessario che tutti dimostrino di volere un candidato che sia in grado non solo di vincere ma di assicurare un buon governo alla Regione per i prossimi cinque anni. Questo è il senso delle elezioni regionali: non una prova generale in vista del confronto nazionale, ma una proposta seria agli elettori per il futuro della Sicilia. Questa è una responsabilità che non riguarda solo Forza Italia, che in Sicilia è di gran lunga il maggior partito del Centro-destra, e che ha fatto e sta facendo ogni sforzo per individuare una soluzione condivisa, qualificata, autorevole, inclusiva". Lo afferma Silvio Berlusconi in una nota.

19:17Champions:Roma nel girone C con Chelsea e Atletico

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - La Roma è stata inserita nel girone C della Champions League, con Chelsea e Atletico Madrid. Lo ha determinato il sorteggio in corso a Montecarlo.

19:15Champions: Napoli con Man.City e Shakthar

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - Il Napoli è stato sorteggiato con Manchester City e Shakthar Donetsk nel girone F di Champions League.

19:14Migranti: colloquio Gentiloni-Juncker, anche summit Parigi

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - Il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha avuto nel pomeriggio una conversazione telefonica con il Presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker. Al centro del colloquio, a quanto si apprende da fonti di governo, il tema migratorio e il futuro dell'Europa. Nel corso della conversazione, Gentiloni ha avuto modo di anticipare a Juncker alcuni dei punti che saranno discussi il prossimo 28 agosto in occasione del summit previsto a Parigi.

19:06Champions: la Juventus pesca il Barcellona

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - Il Barcellona è stato sorteggiato con la Juventus nel girone D della Champions League 2017/18.