19:46Terrorismo: a Firenze nuove fioriere antiattentati

(ANSA) - FIRENZE, 24 AGO - Dopo le prime quattro fioriere di ieri in via Martelli, a pochi passi dal Duomo, continua a Firenze il collocamento di altri vasi e manufatti e la messa in sicurezza dei varchi considerati più pericolosi per l'incolumità pubblica nel caso di eventuale attacco terroristico. Domani saranno chiusi permanentemente mediante catene e paletti artistici (i cosiddetti chiodi fiorentini) i varchi di via Cerretani/piazza dell'Olio; via Ricasoli /Piazza San Marco; Piazza Santa Croce di fronte alla sede del Quartiere 1. Se finora catene o paletti erano rimovibili o apribili, da domani gli accessi non saranno più consentiti a nessuna categoria di veicoli, compresi quelli di soccorso o di emergenza (che saranno avvisati sui percorsi alternativi). Sempre domani cominceranno le prime installazioni di fioriere in piazza San Lorenzo. Nei prossimi giorni verranno ultimate le sistemazioni dei vasi in via Calzaiuoli. Sono in fase di progettazione altre sistemazioni.

19:42Calcio: Cristiano Ronaldo è il giocatore dell’anno

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - E' Cristiano Ronaldo il vincitore del premio Uefa di miglior giocatore della scorsa stagione calcistica, 2016-'17. Il portoghese è stato 'incoronato' oggi a Montecarlo, podo dopo aver ricevuto il premio di miglior attaccante della Champions 2016/17. Nella triade dei 'finalisti', insieme a CR7, c'erano anche Gianluigi Buffon e Lionel Messi, che al momento della premiazione hanno applaudito il rivale. "Il mio più bel gol della scorsa stagione? quello che ho segnato a questo signore", ha detto Cristiano Ronaldo prima di essere proclamato vincitore e volgendosi verso Buffon, che era seduto accanto a lui. Chiaro il riferimento alla finale di Champions a Cardiff.

19:41Migranti sgomberati: Salvini, io sto con il poliziotto

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - "Se tirano qualcosa, spaccategli un braccio". Così un poliziotto durante gli scontri con decine di immigrati, che lanciavano di tutto contro la Polizia, oggi a Roma. La Questura farà degli accertamenti. Sugli immigrati violenti? No, sull'agente. #Iostoconilpoliziotto, senza se e senza ma". Lo scrive il segretario della Lega Nord Matteo Salvini su Facebook.

19:38Champions: Buffon miglior portiere

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - Il portiere della Juventus e della nazionale italiana, Gianluigi Buffon, è stato premiato a Montecarlo come miglior portiere della Champions League 2016/17. Il riconoscimento gli è stato consegnato nell'ambito della cerimonia del sorteggio dei gironi della prossima edizione del torneo, in corso a Montecarlo. "Sono molto orgoglioso, voglio continuare ancora", ha detto il n.1 bianconero, citando Steve Jobs e il suo motto "stay hungry, stay foolish".

19:37Champions: sorteggi, girone duro per la Roma

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - Sorteggio buono per la Juventus per la Champions League 2017/18. I bianconeri, inseriti nel girone D, hanno pescato il Barcellona, ma anche Olympiacos e Sporting Lisbona. Più dura per il Napoli, che affronterà Shakthar Donetsk, Manchester City e Feyenoord. Complicato per la Roma, che dovrà confrontarsi con Chelsea, Atletico Madrid e Qarabag.

19:25Austria: Sobotka, impossibile abolire controlli migranti

(ANSA) - BOLZANO, 24 AGO - La sospensione dei controlli di frontiera all'interno dell'area Schengen è ammissibile soltanto qualora vi sia un "adeguato" controllo delle frontiere esterne dell'Europa. Lo dice il ministro degli Interni austriaco Wolfgang Sobotka dei Popolari. Finché il controllo delle frontiere esterne, non vi sarà modo di evitare "misure di carattere nazionali", ha detto Sobotka, in una dichiarazione riportata dall'Agenzia austriaca Apa. L'Agenzia mette in relazione queste parole con un affermazione di una portavoce della Commissione Ue, nella quale era stato detto che Bruxelles si attende entro il mese di novembre la sospensione, appunto, dei controlli interni.

19:22Thailandia attende sentenza ex premier

(ANSA) - BANGKOK, 24 AGO - L'ex premier thailandese Yingluck Shinawatra potrebbe essere condannata domani a dieci anni di reclusione in relazione a un fallimentare piano di sussidi ai coltivatori di riso nei suoi anni al governo. Bangkok attende la sentenza della Corte Suprema, dove arriveranno migliaia di sostenitori di Yingluck con un potenziale destabilizzante: una condanna potrebbe fare da catalizzatore per l'opposizione alla giunta militare. Yingluck, eletta trionfalmente nel 2011 e deposta dal golpe del 2014, è accusata di negligenza nell'applicazione del massiccio sussidio: una politica di acquisto del riso a prezzo maggiorato da parte dello Stato, che fece felice il bacino elettorale di Yingluck nel nord-est rurale ma provocò danni miliardari (si stimano circa 8 miliardi di dollari) alle casse statali, date le milioni di tonnellate di riso invenduto che marcirono poi nei magazzini. In caso di condanna, l'ex premier potrebbe essere esclusa per sempre dalla politica.