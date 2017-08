Ultima ora

19:54Champions: Di Francesco, prima speri e poi…

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - "Ho vissuto il sorteggio insieme alla squadra. Speri capiti qualcosa di buono e poi vedi squadre importanti come quelle contro Chelsea e Atletico. Non bisogna prendere sotto gamba il Qarabag". Così Eusebio Di Francesco, tramite i social della Roma, commenta l'esito del sorteggio di Champions. "Il Chelsea? È rivale fortissima - aggiunge l'allenatore della Roma -. Hanno un tecnico di alto livello e in rosa giocatori importanti. Si sono rinforzati con Morata. Dobbiamo sempre rispettare tutti. L'Atletico? Se pensiamo che negli ultimi 4 anni ha fatto 2 finali... Magari non esprimono un gran calcio, ma arrivano sempre al risultato con un calcio solido. Al di là dei calciatori in rosa la loro forza è quella di lavorare da tanto con Simeone".

19:53Transessuali, Regione FVG tutela identità genere dipendenti

(ANSA) - TRIESTE, 24 AGO - La Regione Friuli Venezia Giulia garantirà sul posto di lavoro l'identità di genere dei propri dipendenti anche nel caso sia diversa da quella registrata in anagrafe, dando la possibilità di ottenere un'identità 'alias' consona al genere di elezione. "Vogliamo garantire - spiega la presidente FVG, Debora Serracchiani - il pieno diritto all'identità personale quale espressione della dignità del soggetto e diritto a essere riconosciuto nell'ambito sociale, anche sul luogo di lavoro. Colmando il vuoto di una disciplina specifica che dettagli i comportamenti da tenere da parte delle amministrazioni pubbliche abbiamo ritenuto opportuno definire un procedimento che consenta agli uffici il riconoscimento all'utilizzo della propria identità personale, seppure diversa da quella sessuale". La Giunta ha approvato direttive amministrative per "eventuali dipendenti regionali che vogliano veder riconosciuta anche sul luogo di lavoro la propria identità percepita".

19:52Usa: allerta in Texas, minaccia uragano Harvey

(ANSA) - NEW YORK, 24 AGO - Texas in allerta per la minaccia della tempesta tropicale Harvey, che secondo i meteorologi potrebbe diventare uragano categoria 1 quando toccherà terra domani sera. Sarebbe il primo dal 2008 quando Ike, di categoria 4, fece 21 vittime. Intanto, in via precauzionale, il governatore dello Stato, Greg Abbott, ha dichiarato lo stato di disastro in una trentina di contee. L'indicazione e' che anche se Harvey toccherà terra domani sera, resterà una minaccia per alcuni giorni perché le tempeste potrebbero causare allagamenti lungo le coste sia del Texas sia della Louisiana. Attualmente Harvey si trova a circa 500 km al largo delle coste del Texas e si muove ad una velocità' di 16 km all'ora. Ancora secondo gli esperti meteo, la temperatura tiepida delle acque del golfo del Messico potrebbe portare ad un rapido rafforzamento della perturbazione.

19:51Champions: il quadro dei gironi

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - Questo il quadro complessivo dei gironi della Champions League 2017-'18, determinato dal sorteggio di oggi a Montecarlo. Girone A: Benfica (Por), Manchester United (Ing), Basilea (Svi), Cska Mosca (Rus). Girone B: Bayern Monaco (Ger), Paris SG (Fra), Anderlecht (Bel), Celtic Glasgow (Sco). Girone C: Chelsea (Ing), Atletico Madrid (Spa), Roma (Ita), Qarabag (Aze). Girone D: Juventus (Ita), Barcellona (Spa), Olympiacos Pireo (Gre), Sporting Lisbona (Por). Girone E: Spartak Mosca (Rus), Siviglia (Spa), Liverpool (Ing), Maribor (Slo). Girone F: Shakhtar Donetsk (Ucr), Manchester City (Ing), Napoli (Ita), Feyenoord (Ola). Girone G: Monaco (Fra), Porto (Por), Besiktas (Tur), RB Lipsia (Ger). Girone H: Real Madrid (Spa), Borussia Dortmund (Ger), Tottenham (Ing), Apoel Nicosia (Cip).

19:46Terrorismo: a Firenze nuove fioriere antiattentati

(ANSA) - FIRENZE, 24 AGO - Dopo le prime quattro fioriere di ieri in via Martelli, a pochi passi dal Duomo, continua a Firenze il collocamento di altri vasi e manufatti e la messa in sicurezza dei varchi considerati più pericolosi per l'incolumità pubblica nel caso di eventuale attacco terroristico. Domani saranno chiusi permanentemente mediante catene e paletti artistici (i cosiddetti chiodi fiorentini) i varchi di via Cerretani/piazza dell'Olio; via Ricasoli /Piazza San Marco; Piazza Santa Croce di fronte alla sede del Quartiere 1. Se finora catene o paletti erano rimovibili o apribili, da domani gli accessi non saranno più consentiti a nessuna categoria di veicoli, compresi quelli di soccorso o di emergenza (che saranno avvisati sui percorsi alternativi). Sempre domani cominceranno le prime installazioni di fioriere in piazza San Lorenzo. Nei prossimi giorni verranno ultimate le sistemazioni dei vasi in via Calzaiuoli. Sono in fase di progettazione altre sistemazioni.

19:42Calcio: Cristiano Ronaldo è il giocatore dell’anno

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - E' Cristiano Ronaldo il vincitore del premio Uefa di miglior giocatore della scorsa stagione calcistica, 2016-'17. Il portoghese è stato 'incoronato' oggi a Montecarlo, podo dopo aver ricevuto il premio di miglior attaccante della Champions 2016/17. Nella triade dei 'finalisti', insieme a CR7, c'erano anche Gianluigi Buffon e Lionel Messi, che al momento della premiazione hanno applaudito il rivale. "Il mio più bel gol della scorsa stagione? quello che ho segnato a questo signore", ha detto Cristiano Ronaldo prima di essere proclamato vincitore e volgendosi verso Buffon, che era seduto accanto a lui. Chiaro il riferimento alla finale di Champions a Cardiff.

19:41Migranti sgomberati: Salvini, io sto con il poliziotto

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - "Se tirano qualcosa, spaccategli un braccio". Così un poliziotto durante gli scontri con decine di immigrati, che lanciavano di tutto contro la Polizia, oggi a Roma. La Questura farà degli accertamenti. Sugli immigrati violenti? No, sull'agente. #Iostoconilpoliziotto, senza se e senza ma". Lo scrive il segretario della Lega Nord Matteo Salvini su Facebook.