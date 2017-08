Ultima ora

20:17Champions: Totti, è dura sfidare la Roma

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - "Sappiamo che prima o poi, in Champions, le squadre forti bisogna incontrarle. Ma il girone è tosto anche per i nostri avversari, perché sfidare la Roma non è semplice per nessuno. Chelsea e Atletico sono top club, ma noi vogliamo giocarcela e cercare lo stesso di metterle in difficoltà". Così Francesco Totti, nella nuova veste di dirigente, dopo il sorteggio Champions. "Il mio supporto alla squadra? Io entro in punta di piedi - ha detto l'ex capitano giallorosso -, ho la fortuna di conoscere il mondo dello spogliatoio, ma sono nuovo in questa veste. Mi metterò a disposizione di tutti, dal mister al giocatore della Primavera: chiunque, se ha bisogno di consigli, può rivolgersi a me senza problemi".

20:16Champions: Marotta “Barca indebolito?Insidie in ogni girone”

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - "Ogni girone nasconde delle insidie, l'importante è arrivare alle partite nel modo giusto. In questo momento il Barcellona sembra indebolito, ma è sempre il Barca e oltretutto bisogna aspettare che finisca il mercato per capire il potenziale reale che ha". Giuseppe Marotta è prudente dopo il sorteggio dei gironi di Champions League, che vede la Juve con Barca, Olympiacos e Sporting. Il dg bianconero ai microfoni di Premium Sport parla anche del mercato: "Andre Gomes? In questo momento non è un obiettivo. Interverremo quasi sicuramente nel settore difensivo da qui alla fine del mercato. Howedes? Non nascondiamo che ci sono stati dei contatti: è un profilo interessante, ma dobbiamo ancora affrontare i discorsi sia con lui sia con lo Schalke".

20:13Champions: Gandini, per Roma compito gravoso ma c’è fiducia

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - "Girone difficile? La cosa più importante, in Champions, è esserci: abbiamo un compito gravoso, con una lunga trasferta in Azerbaigian e altre sfide con top club europei, ma vogliamo portare la Roma più lontano possibile anche in Europa". Questo il commento dell'ad della Roma, Umberto Gandini, al sorteggio di Champions League. "Ce la dovremo giocare nella maniera migliore. Per la crescita collettiva, sia come società sia come squadra, è un'occasione di crescita importante - ha aggiunto ai microfoni di Premium Sport -. Siamo fiduciosi, è nostra responsabilità prepararci al punto giusto ed essere pronti. Conte e Simeone hanno grande esperienza, come hanno grande esperienza i giocatori che allenano: noi dovremo adattarci, ma noi giochiamo per qualificarci".

20:10Champions: Allegri,girone più equilibrato di quel che sembra

(ANSA) - TORINO, 24 AGO - Massimiliano Allegri non si fida di Olympiacos e Sporting Lisbona, avversarie della Juventus nel gruppo D della Champions insieme con il Barcellona. Il tecnico bianconero lo vede come un "girone più equilibrato di quello che sembra, le trasferte saranno fondamentali!". E' il suo primo commento al sorteggio pubblicato su Twitter. Paulo Dynala ha invece definito il girone "hermoso" che si può tradurre con bello, incantevole.

20:09Calcio: Raiola difende Niang, bisogna rispettare sue scelte

(ANSA) - MILANO, 24 AGO - "Per il momento il ragazzo non vuole andare in Russia, bisogna rispettare le sue scelte come si rispettano le scelte di chi vuole rimanere. Se tutti vogliono andare via non va bene...". Mino Raiola difende così Mbaye Niang, che dopo aver rifiutato la cessione allo Spartak Mosca ha presentato al Milan un certificato che lo esonera dagli allenamenti per stress psicologico, e nelle parole del procuratore si può leggere un riferimento al tormentato rinnovo di contratto con il club rossonero di un altro suo assistito, Gianluigi Donnarumma. "Montella ha detto che Niang non si allena perché non c'è con la testa, è arrivato il certificato che non c'è con la testa, quindi ha ragione Montella - ha detto Raiola a Sky -. Noi cerchiamo una soluzione per il bene di tutti".

19:54Champions: Di Francesco, prima speri e poi…

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - "Ho vissuto il sorteggio insieme alla squadra. Speri capiti qualcosa di buono e poi vedi squadre importanti come quelle contro Chelsea e Atletico. Non bisogna prendere sotto gamba il Qarabag". Così Eusebio Di Francesco, tramite i social della Roma, commenta l'esito del sorteggio di Champions. "Il Chelsea? È rivale fortissima - aggiunge l'allenatore della Roma -. Hanno un tecnico di alto livello e in rosa giocatori importanti. Si sono rinforzati con Morata. Dobbiamo sempre rispettare tutti. L'Atletico? Se pensiamo che negli ultimi 4 anni ha fatto 2 finali... Magari non esprimono un gran calcio, ma arrivano sempre al risultato con un calcio solido. Al di là dei calciatori in rosa la loro forza è quella di lavorare da tanto con Simeone".

19:53Transessuali, Regione FVG tutela identità genere dipendenti

(ANSA) - TRIESTE, 24 AGO - La Regione Friuli Venezia Giulia garantirà sul posto di lavoro l'identità di genere dei propri dipendenti anche nel caso sia diversa da quella registrata in anagrafe, dando la possibilità di ottenere un'identità 'alias' consona al genere di elezione. "Vogliamo garantire - spiega la presidente FVG, Debora Serracchiani - il pieno diritto all'identità personale quale espressione della dignità del soggetto e diritto a essere riconosciuto nell'ambito sociale, anche sul luogo di lavoro. Colmando il vuoto di una disciplina specifica che dettagli i comportamenti da tenere da parte delle amministrazioni pubbliche abbiamo ritenuto opportuno definire un procedimento che consenta agli uffici il riconoscimento all'utilizzo della propria identità personale, seppure diversa da quella sessuale". La Giunta ha approvato direttive amministrative per "eventuali dipendenti regionali che vogliano veder riconosciuta anche sul luogo di lavoro la propria identità percepita".