22:04Calcio: Udinese, ufficiale acquisto Stryger Larsen

(ANSA) - UDINE, 24 AGO - L'Udinese calcio ha ufficializzato oggi l'acquisto dell'esterno destro Jens Stryger Larsen dall'Austria Vienna. Il giocatore, 26 anni, danese, ha firmato oggi un contratto quadriennale che lo lega all'Udinese per le prossime quattro stagioni. Da domani sarà a disposizione di Delneri. Stryger Larsen, che sulla maglia ha scelto di avere solo il primo cognome Stryger, ha esordito nei professionisti nella stagione 2009/2010 collezionando 15 presenze nella Superligaen danese nelle fila del Broendby IF. In quattro stagioni ha raggiunto 105 presenze e sette gol. Nell'estate del 2013 si é trasferito al FC Nordsjaelland, formazione della città danese di Farum, prima di passare all'Austria Vienna con cui ha disputato quattro campionati, con venti presenze europee. Ha vestito quattro volte la maglia della Nazionale danese, realizzando anche un gol nella sfida con il Liechtenstein a maggio 2016 e lunedì risponderà subito a una nuova convocazione del tecnico Age Hareide per le sfide con Polonia e Armenia.

22:01Calcio: Sampdoria, Schick ceduto ma convocato per Firenze

(ANSA) - GENOVA, 24 AGO - Riflettori puntati sempre su Patrik Schick in casa Sampdoria e novità per il futuro prossimo del giovane attaccante ceco. La società blucerchiata oggi ha trovato l'accordo con la Roma per la cessione del giocatore, valutato 38 milioni di euro, e allo stesso tempo, anche per il suo sostituto che sarà l'attaccante del Napoli Duvan Zapata, che arriverebbe a titolo definitivo. Schick però, nonostante il pressing anche di Francesco Totti, continua a preferire l'Inter e così la società del presidente Ferrero ha deciso di convocare l'attaccante per la prossima trasferta di Firenze. L'attaccante ceco, che non era stato inserito nella lista presentata in Lega Calcio ed era rimasto fuori rosa per la prima di campionato, avrà quindi la maglia numero 14 e probabilmente anche un posto in panchina al Franchi.In attesa di ulteriori novità intanto la Sampdoria è ad un passo dal concludere l'acquisto del difensore danese Joachim Andersen, nell'ultima stagione in forza agli olandesi del Twente.

21:59Champions: Buffon, girone difficile ma noi ci siamo

(ANSA) - TORINO, 24 AGO - "Più equilibrato" che all'apparenza per Allegri, "hermoso" per Dybala, il girone di Champions della Juventus è senza mezzi termini "difficile" per Gianluigi Buffon, premiato oggi dall'Uefa come miglior portiere dell'ultima stagione europea. "Girone difficile ma in @ChampionsLeague nulla è facile - scrive sul suo profilo twitter - L'importante è esserci e noi ci siamo. Fino alla fine".

21:34Calcio: serie C, Aic revoca agitazione

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - Campionato di serie C al via regolarmente nel prossimo fine settimana. L'Associazione italiana calciatori (Aic) ha reso noto di aver deciso la revoca dello stato di agitazione proclamato in precedenza. "L'auspicio - si legge in una nota della stessa Aic - è che la ritrovata condivisione di una progettualità pluriennale sportiva ed economico-finanziaria sia un buon viatico per le future iniziative di riforma di un sistema calcio che necessiterà del contributo di tutti, Figc, Leghe e componente tecnica. Nel comunicato, l'Aic spiega di aver preso tale decisione in seguito alla "decisione della Figc di ristabilire il format a 60 squadre del campionato organizzato dalla Lega Pro per la stagione 2018/2019, attraverso la riduzione del numero di retrocessioni nella corrente stagione", "all'impegno assunto dal presidente federale a sostenere la posizione dell'Aic sui vari punti da essa sollevati" e alla parziale modifica sull'uso degli over adottata dall'odierna assemblea di LegaPro.

21:29Migranti sgomberati: Questura, indagine su frase funzionario

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - La Questura di Roma apre "una formale inchiesta dopo la visione dei filmati pubblicati su alcuni siti che riportano una frase di un operatore che invita ad usare metodi violenti in caso di lancio di sassi". Così in un comunicato in cui si precisa che "nelle successive contro manifestazioni le unità impiegate in quel contesto non sono state ulteriormente utilizzate nel servizio di ordine pubblico". Nel filmato un funzionario dice ai suoi uomini sui migranti "devono sparire, se tirano qualcosa spaccategli un braccio". La decisione della questura viene presa "nel contesto di un corretto comportamento delle forze dell'ordine - è detto nel comunicato - impegnate ad effettuare lo sgombero di palazzo Curtatone, abusivamente occupato ed oggetto di un sequestro preventivo da parte dell'autorità giudiziaria".

20:58Morto Aiello: oggi funerale, un centinaio persone a esequie

(ANSA) - MONTAURO (CATANZARO), 24 AGO - Si sono svolti nel pomeriggio nella chiesa di San Pantaleone a Montauro i funerali di Giovanni Aiello, l'ex poliziotto della squadra mobile di Palermo ritenuto vicino ai servizi, deceduto lunedì sulla spiaggia della località ionica. La cerimonia, cui hanno partecipato un centinaio di persone, è stato officiata dal parroco don Nicola Ierardi che nell'omelia ha sostenuto che "la verità appartiene a Dio, solo lui può penetrare nel cuore degli uomini e far luce su quel miscuglio di bene e male". Un applauso ha salutato l'uscita del feretro. Al termine della funzione, sul sagrato, il legale di Aiello, l'avvocato Eugenio Battaglia ha letto un breve saluto. "Siamo orgogliosi - ha detto - di essere stati tuoi amici, sei stato un uomo mite e un punto di riferimento". La salma è stata poi trasferita nel vicino cimitero. Per volontà dello stesso Aiello, ha detto il legale, il suo corpo verrà cremato. La cremazione però avverrà solo dopo il deposito degli esiti degli esami disposti dopo l'autopsia.

20:56Israele: ‘Raed Salah istigò a terrorismo’

(ANSAmed) - TEL AVIV, 24 AGO - Raed Salah - capo della Sezione nord del Movimento islamico in Israele, dichiarata illegale dallo Stato ebraico - è stato accusato di istigazione al terrorismo per un sermone pronunciato dopo l'attentato che lo scorso luglio sulla Spianata delle Moschee causò l'uccisione di due poliziotti israeliani. Secondo la polizia il sermone "era direttamente collegato all'uccisione dei due poliziotti e pronunciato di fronte ad una gran folla". Salah era stato rilasciato dalla prigione lo scorso gennaio dopo nove mesi di detenzione per analoghe accuse.