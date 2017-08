Ultima ora

20:58Morto Aiello: oggi funerale, un centinaio persone a esequie

(ANSA) - MONTAURO (CATANZARO), 24 AGO - Si sono svolti nel pomeriggio nella chiesa di San Pantaleone a Montauro i funerali di Giovanni Aiello, l'ex poliziotto della squadra mobile di Palermo ritenuto vicino ai servizi, deceduto lunedì sulla spiaggia della località ionica. La cerimonia, cui hanno partecipato un centinaio di persone, è stato officiata dal parroco don Nicola Ierardi che nell'omelia ha sostenuto che "la verità appartiene a Dio, solo lui può penetrare nel cuore degli uomini e far luce su quel miscuglio di bene e male". Un applauso ha salutato l'uscita del feretro. Al termine della funzione, sul sagrato, il legale di Aiello, l'avvocato Eugenio Battaglia ha letto un breve saluto. "Siamo orgogliosi - ha detto - di essere stati tuoi amici, sei stato un uomo mite e un punto di riferimento". La salma è stata poi trasferita nel vicino cimitero. Per volontà dello stesso Aiello, ha detto il legale, il suo corpo verrà cremato. La cremazione però avverrà solo dopo il deposito degli esiti degli esami disposti dopo l'autopsia.

20:56Israele: ‘Raed Salah istigò a terrorismo’

(ANSAmed) - TEL AVIV, 24 AGO - Raed Salah - capo della Sezione nord del Movimento islamico in Israele, dichiarata illegale dallo Stato ebraico - è stato accusato di istigazione al terrorismo per un sermone pronunciato dopo l'attentato che lo scorso luglio sulla Spianata delle Moschee causò l'uccisione di due poliziotti israeliani. Secondo la polizia il sermone "era direttamente collegato all'uccisione dei due poliziotti e pronunciato di fronte ad una gran folla". Salah era stato rilasciato dalla prigione lo scorso gennaio dopo nove mesi di detenzione per analoghe accuse.

20:48Charleston, uomo armato prende ostaggi in un ristorante

(ANSA) - WASHINGTON, 24 AGO - Il dipendente di un ristorante L'uomo a Charleston, in Sud Carolina, ha preso in ostaggio alcune persone e avrebbe anche aperto il fuoco contro una di queste. Lo ha detto il sindaco della città, riferisce l'Associated Press. Secondo le prime indicazioni diffuse da media locali l'uomo descritto e' un afroamericano sulla cinquantina che sarebbe comparso nella sala da pranzo di un ristorante con una pistola nella mano sinistra ed esclamando: "sono il nuovo re di Charleston!'". Stando a testimonianze raccolte dal 'Post and Courier' l'uomo armato sarebbe spuntato dalla cucina indossando un grembiule, intimando poi ai circa 30 presenti di stare giù.

20:45Al Serraj parteciperà a summit leader europei a Parigi

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - Il primo ministro libico Fayez al Serraj parteciperà, a quanto apprende l'ANSA, insieme al presidente del Niger Mahamadou Issoufou e al presidente del Ciad Idriss Deby Itno, alla prima sessione del summit di Parigi, che lunedì 28 vedrà riuniti all'Eliseo il presidente francese Emmanuel Macron, il premier Paolo Gentiloni, la cancelliera Angela Merkel e il premier spagnolo Mariano Rajoy. Il vertice, anche nella cena serale a 4, avrà al centro la stabilizzazione della Libia e la crisi dei migranti.

20:28Calcio: Sassuolo conferma Berardi fino al 2022

(ANSA) - SASSUOLO (MODENA, 24 AGO - Il Sassuolo calcio toglie di fatto Domenico Berardi dal mercato. L'attaccante, infatti, ha prolungato il suo accordo con il club emiliano fino al giugno del 2022. Il suo precedente contratto sarebbe scaduto nel 2019.

20:26Russia critica Usa su Afghanistan

(ANSA) - MOSCA, 24 AGO - "La nuova strategia" sull'Afghanistan "annunciata da Washington si concentra sull'uso della forza: riteniamo che sia una strada senza prospettive". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov. Nei giorni scorsi il presidente Usa Donald Trump ha annunciato una nuova strategia sull'Afghanistan, promettendo di rafforzare la presenza americana in base alle condizioni sul campo e senza scadenze temporali, rimangiandosi le promesse elettorali di ritirarsi dalla più lunga e costosa guerra della storia americana.

20:17Champions: Totti, è dura sfidare la Roma

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - "Sappiamo che prima o poi, in Champions, le squadre forti bisogna incontrarle. Ma il girone è tosto anche per i nostri avversari, perché sfidare la Roma non è semplice per nessuno. Chelsea e Atletico sono top club, ma noi vogliamo giocarcela e cercare lo stesso di metterle in difficoltà". Così Francesco Totti, nella nuova veste di dirigente, dopo il sorteggio Champions. "Il mio supporto alla squadra? Io entro in punta di piedi - ha detto l'ex capitano giallorosso -, ho la fortuna di conoscere il mondo dello spogliatoio, ma sono nuovo in questa veste. Mi metterò a disposizione di tutti, dal mister al giocatore della Primavera: chiunque, se ha bisogno di consigli, può rivolgersi a me senza problemi".