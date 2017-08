Ultima ora

00:38Usa: Harvey diventa uragano, Trump twitta precauzioni

(ANSA) - WASHINGTON, 24 AGO - Il National Hurricane Center begli Stati Uniti ha indicato che la tempesta tropicale Harvey è diventata un uragano e prevede che la sua intensità crescerà fino a raggiungere una delle categorie massime quando domani toccherà la costa del Texas. L'allerta è tale che il presidente Usa, Donald Trump, è intervenuto via Twitter, ricordando agli americani di essere previdenti. Intanto per due contee del Texas è stata ordinata l'evacuazione obbligatoria.

00:34Isis minaccia il Papa in video, ‘arriveremo a Roma’

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - L'Isis ha pubblicato un video, girato a Marawi, nelle Filippine, nel quale minaccia papa Francesco e un jihadista dice "arriveremo a Roma". Nel filmato, pubblicato da Al-Hayat Media Center - uno dei network ufficiali dell'Isis - diversi jihadisti devastano statue di Cristo, poi strappano un poster con il volto di Bergoglio. "Ricordate questo miscredenti, saremo a Roma", dice uno dei jihadisti in inglese identificandosi come 'Abu Jindal'. Marawi è stata al centro di violenti combattimenti tra Isis e l'esercito filippino.

00:27Basket: torneo Acropolis, Grecia-Italia 73-70

(ANSA) - ATENE, 24 AGO - Un'Italia dal cuore immenso esce sconfitta, per 73-70 dopo un supplementare, dal confronto con i padroni di casa della Grecia in una partita del torneo dell'Acropolis. Gli azzurri, privi di Belinelli lasciato a riposo assieme a Cervi, vanno sotto, rimontano, cadono e si rialzano in un match non bellissimo ma di buona intensità nel finale. Sugli scudi Daniel Hackett, autore di 19 punti. Domani l'Italia chiuderà il torneo giocando contro la Georgia, che ha battuto la Serbia per 68-66. Poi gli azzurri si ritroveranno lunedì 28 per andare a Tel Aviv, dove il 31 esordio negli Europei contro Israele. Sul match di oggi Messina ha detto che "con la Grecia a casa loro e con un arbitraggio che definirei accondiscendente, ho visto buoni spunti. Siamo riusciti, appoggiando il gioco su Melli, a trovare soluzioni dentro e fuori dall'area senza affidarci sempre al pick and roll. Bene anche la disciplina mentale. Domani dopo la riunione darò i 12 per l'Europeo e sarà con quei 12 che giocheremo qui ad Atene con la Georgia".

00:06Atletica: Farah finisce carriera in pista vincendo a Zurigo

(ANSA) - ZURIGO, 24 AGO - L'olimpionico Mo Farah è il protagonista della prima finale della Iaaf Diamond League a Zurigo. Il britannico, all'ultima gara in pista della carriera (ora si dedicherà alle maratone) dopo l'inaspettata sconfitta ai Mondiali di Londra, vince in 13:06.05 i 5000 metri chiusi con una volata entusiasmante caratterizzata da quattro atleti lanciati sul traguardo e due che sullo slancio finiscono a terra sulla pista. La spunta ancora Farah, il più titolato di tutti, in 13:06.05 e per 0.04 sullo statunitese Paul Chelimo e sul campione del mondo Muktar Edris. Quarto l'altro etiope Yomif Kejelch. Grandi risultati sui 3000 siepi della primatista del mondo Ruth Jebet (8:55.29) e di Shaunae Miller-Uibo che vince i 200 metri donne in 21.88 (vento 0.1). Si aggiudicano 50.000 dollari e Diamond Trophy della prima finale anche Caster Semenya sugli 800 in 1:55.84 e Mutaz Barshim nell'alto con 2,36. Serata non esaltante per l'iridato indoor Gianmarco Tamberi, che salta la misura d'ingresso (2,16) per poi fallire i 2,20: è 12/o.

23:23Calcio: Roma, De Rossi, sorteggio Champions duro come sempre

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - "Non siamo mai troppo felici di questi sorteggi. Da una parte c'è delusione, ma dall'altra c'è entusiasmo per ricominciare ad affrontare squadre forti a livello mondiale. Ci sono gli stimoli giusti e la nostra tifoseria vivrà serate molto belle. Noi ci dovremo preparare e abbiamo il tempo per farlo. Sarà un girone difficile ma entusiasmante e interessante". Daniele De Rossi commenta così l'esito dell'urna di Montecarlo dove la Roma è finita nel girone con i campioni d'Inghillterra del Chelsea, con l'Atletico Madrid, finalista in due delle ultime quattro edizioni,e con la squadra azera del Qarabag. "Ritroverò l'ex ct Conte e Ruediger? Lui è un allenatore fortissimo, uno dei più forti al mondo lo ha dimostrato in questi anni. Anche Ruediger è uno dei difensori più forti del mondo, ma dal mio punto di vista prevarrà l'affetto per le due persone, alle quali ho legati ricordi importanti, sopratutto come esseri umani. Sarò felici di abbracciarli, sperando di dargli, purtroppo per loro questa volta, un dispiacere".

23:10Calcio: E.League, Milan qualificato alla fase a gironi

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - Il Milan si è qualificato per la fase a gironi dell'Europa League (domani il sorteggio, i rossoneri saranno teste di serie) vincendo per 1-0 a Skopje sul campo dello Shkendija, con rete di Cutrone. La squadra di Montella aveva vinto anche all'andata a S.Siro, quando aveva travolto i rivali per 6-0.

23:04Angola: commissione elettorale, Mpla vince con 64% dei voti

(ANSA) - JOHANNESBURG, 24 ago - La commissione elettorale che ha gestito le elezioni legislative e presidenziali tenutesi ieri in Angola ha comunicato che i primi risultati parziali ufficiali indicano la vittoria del partito al potere Mpla con il 64% dei voti. La commissione elettorale ha riferito anche che finora sono state scrutinate il 65% delle schede e che il maggior partito d'opposizione, l'Unita, ha ottenuto il 24% delle preferenze. Il partito Mpla aveva già dichiarato di aver vinto alcune ore fa, aggiungendo che il ministro della Difesa, Joao Lourenço, diventerà presidente. Sostituirà così Jose Eduardo dos Santos, sempre dell'Mpla, che è rimasto al potere ininterrottamente per 38 anni.