Ultima ora

06:09Thailandia: mandato di arresto contro ex premier Yingluck

BANGKOK - Colpo di scena al processo contro Yingluck Shinawatra. Nel giorno della sentenza, l'ex premier thailandese non si e' presentata in aula per malattia, e in risposta un mandato di arresto e' stato emesso nei suoi confronti. Il verdetto per l'accusa di negligenza, relativo al disastroso programma di sussidi ai coltivatori di riso nei suoi anni al governo, e' stato rinviato al 27 settembre.

06:05Usa: Harvey,ospedale teme per ventilatori e sposta prematuri

CORPUS CHRISTI (USA) - L'ospedale pediatrico della citta' costiera di Corpus Christi, in Texas, sta trasportando in elicottero i malati in condizioni critiche, prevalentemente neonati prematuri, in un altro ospedale del Texas settentrionale, in previsione del prossimo arrivo dell'uragano Harvey. Un portavoce del Cook ha detto che tutti i piccoli sono attesi per le prime ore del mattino. Il responsabile dei trasferimenti del Cook Debbie Boudreaux ha spiegato che il Driscoll sta spostando i neonati nell'entroterra nel timore che le interruzioni di corrente possano mettere fuori uso i suoi ventilatori.

04:48Pena morte: prima esecuzione in Florida con nuovo farmaco

WASHINGTON - In Florida e' stato effettuata in queste ore la prima esecuzione della pena capitale in oltre 18 mesi utilizzando per l'iniezione letale un nuovo farmaco, l'anestetico etomidate in sostituzione del midazolam la cui reperibilita' e' diventata sempre piu' difficile in seguito al rifiuto della sua distribuzione da parte di diverse case farmaceutiche. Il 53enne Mark Asay e' il primo uomo bianco soggetto alla pena di morte in Florida per l'omicidio di un uomo nero, l'esecuzione e' avvenuta presso la prigione di Starke.

03:24Rotterdam: Allah-Las, speriamo concerto in nuova data

ROTTERDAM - La band Allah-Las ha annunciato che spera di poter programmare in una nuova data il suo concerto di Rotterdam, dopo che l'esibizione di mercoledi' sera e' stata cancellata a causa di una minaccia terroristica. Il gruppo di Los Angeles ha diffuso un comunicato nel quale dice che sta cercando una nuova data possibile e che gli organizzatori rimborseranno i possessori del biglietto per il concerto cancellato.

03:21Cuba: almeno 16 i diplomatici Usa vittime attacchi acustici

WASHINGTON - Sono almeno 16 i diplomatici americani legati all'ambasciata Usa all'Avana che hanno accusato sintomi degli attacchi acustici rivelati un paio di mesi fa ma che rimangono in gran parte un mistero. Lo ha affermato la portavoce del dipartimento di Stato a Washington, Heather Nauert, la prima volta che si specifica il numero delle vittime. Nauret ha inoltre precisato che gli episodi non sono piu' in corso, smentendo cosi' indiscrezioni che indicavano il contrario.

00:38Usa: Harvey diventa uragano, Trump twitta precauzioni

(ANSA) - WASHINGTON, 24 AGO - Il National Hurricane Center begli Stati Uniti ha indicato che la tempesta tropicale Harvey è diventata un uragano e prevede che la sua intensità crescerà fino a raggiungere una delle categorie massime quando domani toccherà la costa del Texas. L'allerta è tale che il presidente Usa, Donald Trump, è intervenuto via Twitter, ricordando agli americani di essere previdenti. Intanto per due contee del Texas è stata ordinata l'evacuazione obbligatoria.

00:34Isis minaccia il Papa in video, ‘arriveremo a Roma’

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - L'Isis ha pubblicato un video, girato a Marawi, nelle Filippine, nel quale minaccia papa Francesco e un jihadista dice "arriveremo a Roma". Nel filmato, pubblicato da Al-Hayat Media Center - uno dei network ufficiali dell'Isis - diversi jihadisti devastano statue di Cristo, poi strappano un poster con il volto di Bergoglio. "Ricordate questo miscredenti, saremo a Roma", dice uno dei jihadisti in inglese identificandosi come 'Abu Jindal'. Marawi è stata al centro di violenti combattimenti tra Isis e l'esercito filippino.