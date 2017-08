Ultima ora

09:03Terremoto: scossa magnitudo 3.3 a Caldarola, nel maceratese

(ANSA) - CALDAROLA, 25 AGO (MACERATA) - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 e' stata avvertita stamani alle 5:44 a Caldarola, uno dei comuni maceratesi del cratere sismico. La scossa e' stata seguita da un altro terremoto di magnitudo 2.5 alle 7.22. Non si registrano nuovi danni al momento, ma, dice il sindaco Luca Giuseppetti, ''qui, a Caldarola e in provincia il terremoto continua, tutti i giorni, la scossa si è sentita eppure di noi non parla nessuno. Amatrice, Norcia... per i media noi non esistiamo''.

09:00Terremoto: procuratore Rieti, presto rinvii a giudizio

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - "Ci saranno dei rinvii a giudizio". Lapidario, il procuratore capo di Rieti Giuseppe Saieva risponde cosi' a domande di Euronews, dopo aver chiuso le indagini per il crollo della vela campanaria di una chiesa di Accumoli e quella di due palazzine di edilizia popolare di piazza Sagnotti ad Amatrice. Purtroppo, fa notare, "c'è colpa dell'uomo". Le richieste di giudizio, spiega il procuratore capo di Rieti Giuseppe Saieva "sono per sette persone per Accumoli e cinque per le palazzine". Purtroppo le responsabilità' dell'uomo sarebbero evidenti: "È emerso l'uso di materiali scadenti e tecniche costruttive inadeguate".

07:56India: emergenza in Haryana per sentenza contro guru

NEW DELHI - La tensione e' alle stelle a Panchkula, citta' dello Stato settentrionale indiano di Haryana, dove un tribunale criminale deve pubblicare oggi una sentenza riguardante l'accusa di violenza sessuale formulata nel 2002 da due donne. I media radio-televisivi e della stampa scritta hanno inviato giornalisti a coprire la vicenda, mentre da ieri molte decine di migliaia di sostenitori del guru sono giunti sul posto, creando allarme per possibili violenze in caso di sentenza avversa. I governi dell'Haryana e del vicino Punjab hanno adottato misure speciali per tutelare l'ordine pubblico, con il dispiegamento di almeno 15.000 paramilitari e di reparti dell'esercito.

06:09Thailandia: mandato di arresto contro ex premier Yingluck

BANGKOK - Colpo di scena al processo contro Yingluck Shinawatra. Nel giorno della sentenza, l'ex premier thailandese non si e' presentata in aula per malattia, e in risposta un mandato di arresto e' stato emesso nei suoi confronti. Il verdetto per l'accusa di negligenza, relativo al disastroso programma di sussidi ai coltivatori di riso nei suoi anni al governo, e' stato rinviato al 27 settembre.

06:05Usa: Harvey,ospedale teme per ventilatori e sposta prematuri

CORPUS CHRISTI (USA) - L'ospedale pediatrico della citta' costiera di Corpus Christi, in Texas, sta trasportando in elicottero i malati in condizioni critiche, prevalentemente neonati prematuri, in un altro ospedale del Texas settentrionale, in previsione del prossimo arrivo dell'uragano Harvey. Un portavoce del Cook ha detto che tutti i piccoli sono attesi per le prime ore del mattino. Il responsabile dei trasferimenti del Cook Debbie Boudreaux ha spiegato che il Driscoll sta spostando i neonati nell'entroterra nel timore che le interruzioni di corrente possano mettere fuori uso i suoi ventilatori.

04:48Pena morte: prima esecuzione in Florida con nuovo farmaco

WASHINGTON - In Florida e' stato effettuata in queste ore la prima esecuzione della pena capitale in oltre 18 mesi utilizzando per l'iniezione letale un nuovo farmaco, l'anestetico etomidate in sostituzione del midazolam la cui reperibilita' e' diventata sempre piu' difficile in seguito al rifiuto della sua distribuzione da parte di diverse case farmaceutiche. Il 53enne Mark Asay e' il primo uomo bianco soggetto alla pena di morte in Florida per l'omicidio di un uomo nero, l'esecuzione e' avvenuta presso la prigione di Starke.

03:24Rotterdam: Allah-Las, speriamo concerto in nuova data

ROTTERDAM - La band Allah-Las ha annunciato che spera di poter programmare in una nuova data il suo concerto di Rotterdam, dopo che l'esibizione di mercoledi' sera e' stata cancellata a causa di una minaccia terroristica. Il gruppo di Los Angeles ha diffuso un comunicato nel quale dice che sta cercando una nuova data possibile e che gli organizzatori rimborseranno i possessori del biglietto per il concerto cancellato.