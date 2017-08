Ultima ora

10:26Francia: Macron promette una maggiore comunicazione

(ANSA) - PARIGI, 25 AGO - Il presidente Macron esce dal silenzio e promette una maggiore comunicazione nei prossimi mesi. Lo riportano i media francesi, specificando che, durante la sua visita ieri a Bucarest, il capo dell'Eliseo ha rivelato ad alcuni giornalisti l'intenzione di rivolgersi ai francesi una o due volte al mese. Da quanto si apprende, Macron dovrebbe intervenire principalmente alla radio. Un'inversione di tendenza per il capo dell'Eliseo, che dal giorno del suo insediamento ha bloccato ogni forma di comunicazione, utilizzando per lo più i social network per diffondere i suoi messaggi.

10:22Terremoto Ischia: in 1000 a veglia funebre per catechista

(ANSA) - ISCHIA (NAPOLI), 25 AGO - Oltre 1000 persone ieri sera hanno partecipato alla veglia funebre, protrattasi per tutta la notte, che si è tenuta nella chiesa di San Ciro, gremita, nel centro di Ischia Porto: è la parrocchia che frequentava Lina Balestrieri, una delle due vittime del sisma di Casamicciola, e il marito Antonio, da oltre 20 anni nella comunità neocatecumenale di San Ciro. Il popolo della chiesa di Ischia si è così stretto attorno alla salma della catechista amata da tutti che nel tardo pomeriggio è tornata da Napoli ed esposta ai piedi dell'altare. Oggi pomeriggio alle 18,00 i funerali. Il sindaco di Ischia ha proclamato il lutto cittadino; l'Ascom comunica che tutti i commercianti, in segno di lutto, spegneranno le luci delle vetrine per tutta la durata del funerale.

10:20Abusi sessuali su minori, arrestato ex insegnante

(ANSA) - SANTO STEFANO D'ASPROMONTE (REGGIO CALABRIA), 25 AGO - Avrebbe costretto due minori, con violenze e minacce e approfittando della loro condizione di inferiorità fisica e psichica, a subire abusi sessuali. Un ex insegnante di scuola media è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri di Santo Stefano d' Aspromonte in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Reggio Calabria su richiesta della Procura reggina per violenza sessuale continuata. I fatti risalgono al 2015 quando due giovani, di origine romena, entrambi quattordicenni e bisognosi di aiuto a livello scolastico, erano stati ricevuti dall'ex insegnante per alcune lezioni di doposcuola nella propria abitazione. In particolare è emerso che l'ex docente avrebbe indotto i due minori, in diverse autonome circostanze, a subire atti sessuali consistenti nel masturbarsi, nel farsi a sua volta masturbare e richiedere altre prestazioni di natura sessuale.(ANSA).

10:10Russia: bus con operai finisce in mare, almeno 12 morti

(ANSA) - MOSCA, 25 AGO - Un pullman con a bordo 35 operai è caduto in mare vicino al villaggio di Volnà, nella regione di Krasnodar, in Russia meridionale. Lo riportano le agenzie russe. Secondo la Tass, almeno 12 operai sono morti, tre risultano al momento dispersi e 20 sono stati tratti in salvo. Le fonti dell'agenzia Interfax parlano invece di 13 morti e quattro persone in gravi condizioni. Sul posto lavorano 20 sommozzatori. Gli operai erano impegnati nella costruzione di un molo.

09:42Usa: uragano Harvey si rafforza a categoria 2

(ANSA) - CORPUS CHRISTI (TEXAS), 25 AGO - Il Centro nazionale uragani ha reso noto che l'uragano Harvey si e' rafforzato ed e' adesso di categoria 2 (su 5). Gli uragani di questa categoria, con venti da circa 155 a 175 chilometri orari, possono causare danni strutturali agli edifici.

09:03Terremoto: scossa magnitudo 3.3 a Caldarola, nel maceratese

(ANSA) - CALDAROLA, 25 AGO (MACERATA) - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 e' stata avvertita stamani alle 5:44 a Caldarola, uno dei comuni maceratesi del cratere sismico. La scossa e' stata seguita da un altro terremoto di magnitudo 2.5 alle 7.22. Non si registrano nuovi danni al momento, ma, dice il sindaco Luca Giuseppetti, ''qui, a Caldarola e in provincia il terremoto continua, tutti i giorni, la scossa si è sentita eppure di noi non parla nessuno. Amatrice, Norcia... per i media noi non esistiamo''.

09:00Terremoto: procuratore Rieti, presto rinvii a giudizio

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - "Ci saranno dei rinvii a giudizio". Lapidario, il procuratore capo di Rieti Giuseppe Saieva risponde cosi' a domande di Euronews, dopo aver chiuso le indagini per il crollo della vela campanaria di una chiesa di Accumoli e quella di due palazzine di edilizia popolare di piazza Sagnotti ad Amatrice. Purtroppo, fa notare, "c'è colpa dell'uomo". Le richieste di giudizio, spiega il procuratore capo di Rieti Giuseppe Saieva "sono per sette persone per Accumoli e cinque per le palazzine". Purtroppo le responsabilità' dell'uomo sarebbero evidenti: "È emerso l'uso di materiali scadenti e tecniche costruttive inadeguate".