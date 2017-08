Ultima ora

10:41Escursionisti persi nella notte nel bosco sui monti, salvati

(ANSA) - UDINE, 25 AGO - Sono stati individuati e recuperati nella notte dai tecnici del Soccorso alpino quattro escursionisti rumeni, tre donne e un uomo, di età compresa tra i 19 e i 30 anni, che si erano persi ieri sera tardi nei boschi dopo aver smarrito il sentiero di ritorno da Casera Canin, in Val Resia (Udine) ed erano stati sorpresi dal buio. Scendendo da Casera Canin i quattro escursionisti erano finiti in una zona impervia verso Rio Ronch e avevano seguito il greto del torrente per un tratto in discesa. Si erano poi ritrovati in un tratto boscoso e molto ripido con salti di roccia dove, intorno alle 21, sorpresi dal buio, si sono bloccati e hanno lanciato l'allarme. I tecnici del Cnsas e della Guardia di Finanza li hanno localizzati intorno alle 23. Per recuperare i quattro, disorientati e una ragazza anche particolarmente spaventata, è stato necessario attrezzare delle corde fisse per circa 180 metri di dislivello per riportarli a un punto sicuro.

10:35Incendio in appartamento nel Vibonese, morto un anziano

(ANSA) - DASA' (VIBO VALENTIA), 25 AGO - Un anziano, G.S., di 73 anni, è morto in seguito alle gravi ustioni riportate nell'incendio della sua abitazione di Dasà, piccolo centro delle Preserre vibonesi. A generare il rogo nella tarda serata di ieri, secondo le prime ipotesi, potrebbe essere stata la caduta di una sigaretta accesa sulle lenzuola del letto della vittima che viveva da solo. L'uomo, impossibilitato a muoversi, non sarebbe riuscito a spegnere le fiamme e ad allontanarsi. Scattato l'allarme il settantatreenne è stato soccorso e portato nell'ospedale di Serra San Bruno dal quale poi è stato trasferito nel nosocomio di Vibo Valentia dove è deceduto nella prima mattinata di oggi per la gravità delle ustioni riportate. Ustioni presenti su tutto il suo corpo.(ANSA).

10:34Morì in stazione,ritardo soccorsi anche se c’erano ambulanze

(ANSA) - NAPOLI, 25 AGO - Si sentì male mentre aspettava un amico alla stazione ferroviaria di Napoli. Iniziò a vomitare sangue, cadde a terra. Furono chiamati i soccorsi ma dal servizio di emergenza del 118 risposero che non c'erano ambulanze disponibili. Invece una indagine interna ha dimostrato che di ambulanze immediatamente disponibili quella sera ce n'erano ben due. I soccorsi sarebbero, dunque, potuti arrivare subito, e non dopo oltre venti minuti come accadde. Mario D'Aiello, affetto da talassemia, la sera del 3 agosto morì: ora quattro infermieri ed un medico, come riportano organi di stampa, rischiano il licenziamento. Nella relazione del direttore della centrale operativa del 118, Giuseppe Galano, nell'ambito della indagine fatta scattare dalla Regione Campania, si legge che è stato "avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei 4 operatori presenti alla centrale operativa del 118 durante l'accaduto, ma di aver anche intimato al presidente della Croce Rossa di sospendere temporaneamente il medico di turno".

10:30Thailandia: governo, ex premier ‘forse fuggita all’estero’

(ANSA) - BANGKOK, 25 AGO - l'ex premier thailandese Yingluck Shinawatra non si è presentata oggi alla Corte Suprema per la conclusione del suo processo e contro di lei è stato emesso un mandato di arresto: Yingluck, accusata di negligenza in relazione a un massiccio piano di sussidi ai produttori di riso introdotto nei suoi tre anni al potere e responsabile di enormi perdite per le casse statali, potrebbe essere fuggita all'estero. Lo ha ammesso il ministro della difesa Prawit Wongsuwan, alimentando le intense voci che la danno già a Singapore, come riportato da diversi media thailandesi. "E' possibile che sia già scappata. Ha diversi modi per farlo", ha detto ai giornalisti Prawit, che è anche vicepremier. Thaksin Shinawatra, fratello maggiore di Yingluck e primo ministro dal 2001 al 2006, vive da anni in auto-esilio a Dubai per sfuggire a una condanna a due anni per corruzione.

10:26Francia: Macron promette una maggiore comunicazione

(ANSA) - PARIGI, 25 AGO - Il presidente Macron esce dal silenzio e promette una maggiore comunicazione nei prossimi mesi. Lo riportano i media francesi, specificando che, durante la sua visita ieri a Bucarest, il capo dell'Eliseo ha rivelato ad alcuni giornalisti l'intenzione di rivolgersi ai francesi una o due volte al mese. Da quanto si apprende, Macron dovrebbe intervenire principalmente alla radio. Un'inversione di tendenza per il capo dell'Eliseo, che dal giorno del suo insediamento ha bloccato ogni forma di comunicazione, utilizzando per lo più i social network per diffondere i suoi messaggi.

10:22Terremoto Ischia: in 1000 a veglia funebre per catechista

(ANSA) - ISCHIA (NAPOLI), 25 AGO - Oltre 1000 persone ieri sera hanno partecipato alla veglia funebre, protrattasi per tutta la notte, che si è tenuta nella chiesa di San Ciro, gremita, nel centro di Ischia Porto: è la parrocchia che frequentava Lina Balestrieri, una delle due vittime del sisma di Casamicciola, e il marito Antonio, da oltre 20 anni nella comunità neocatecumenale di San Ciro. Il popolo della chiesa di Ischia si è così stretto attorno alla salma della catechista amata da tutti che nel tardo pomeriggio è tornata da Napoli ed esposta ai piedi dell'altare. Oggi pomeriggio alle 18,00 i funerali. Il sindaco di Ischia ha proclamato il lutto cittadino; l'Ascom comunica che tutti i commercianti, in segno di lutto, spegneranno le luci delle vetrine per tutta la durata del funerale.

10:20Abusi sessuali su minori, arrestato ex insegnante

(ANSA) - SANTO STEFANO D'ASPROMONTE (REGGIO CALABRIA), 25 AGO - Avrebbe costretto due minori, con violenze e minacce e approfittando della loro condizione di inferiorità fisica e psichica, a subire abusi sessuali. Un ex insegnante di scuola media è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri di Santo Stefano d' Aspromonte in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Reggio Calabria su richiesta della Procura reggina per violenza sessuale continuata. I fatti risalgono al 2015 quando due giovani, di origine romena, entrambi quattordicenni e bisognosi di aiuto a livello scolastico, erano stati ricevuti dall'ex insegnante per alcune lezioni di doposcuola nella propria abitazione. In particolare è emerso che l'ex docente avrebbe indotto i due minori, in diverse autonome circostanze, a subire atti sessuali consistenti nel masturbarsi, nel farsi a sua volta masturbare e richiedere altre prestazioni di natura sessuale.(ANSA).