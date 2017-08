Ultima ora

11:09Yemen: tv, 14 civili morti in raid coalizione saudita

(ANSAmed) - BEIRUT, 25 AGO - Almeno 14 civili, tra cui alcuni bambini, sono stati uccisi oggi in raid aerei della coalizione araba a guida saudita che hanno colpito alcune abitazioni in un sobborgo a sud della capitale yemenita Sanaa. Lo riferisce la televisione panaraba Al Jazeeera. Testimoni hanno precisato che i raid hanno colpito tre case. I soccorritori sono all'opera per recuperare eventuali feriti sotto le macerie o altre vittime. Due giorni fa un altro bombardamento aveva colpito un piccolo hotel ad Arhab, a nord di Sanaa, uccidendo almeno 41 persone.

10:59Birmania: attacchi a polizia nel Rakhine

(ANSA) - BANGKOK, 25 AGO - Trentadue persone sono morte la scorsa notte nello stato birmano di Rakhine, in seguito ad attacchi coordinati di militanti armati contro 24 postazioni di polizia e un assalto respinto a una caserma dell'esercito. Gli attacchi sono avvenuti poco dopo la mezzanotte nel distretto di Maung Taw, nell'estremo nord del Rakhine, non lontano dal confine con il Bangladesh, in una zona dove convivono buddisti e musulmani dell'etnia Rohingya, pesantemente discriminata. Secondo un comunicato delle autorità, gli assalitori erano armati di fucili automatici e lunghe armi da taglio. Il comunicato accusa ''militanti bengalesi'' degli attacchi, senza menzionare la parola 'Rohingya': una prassi delle autorità birmane per negare legittimità alla minoranza, privata della cittadinanza e di altri diritti fondamentali. Si tratta della più grave escalation di violenza dallo scorso ottobre, quando un gruppo di militanti Rohingya aveva assaltato postazioni della polizia di frontiera, causando nove morti.

10:52Frana confine Svizzera: riprese all’alba ricerche dispersi

(ANSA) - VILLA DI CHIAVENNA (SONDRIO), 25 AGO - Ancora nessuna notizia degli 8 fra alpinisti ed escursionisti svizzeri, austriaci e tedeschi dispersi in Val Bondasca dopo la gigantesca frana da 4 milioni di metri cubi caduta dal pizzo Cengalo, in Val Bregaglia, in Svizzera, al confine con l'italiana Villa di Chiavenna (Sondrio). Sono riprese stamane all'alba, con squadre da terra e gli elicotteri, dopo che per ragioni di sicurezza erano state interrotte nella notte. Si tratta di alpinisti, secondo quanto riferito dalle autorità elvetiche, nessuno italiano, che si trovavano in quota in gruppi di due persone, indipendenti l'uno dall'altro. La perlustrazione del territorio, prosegue senza soste sia per via terra che aerea, anche con elicotteri dell'Esercito rossocrociato. Sono 120 le persone al momento impegnate fra pompieri, polizia, militari, volontari della protezione civile e forze comunali della Svizzera, oltre alle unità cinofile. Nella serata di ieri, la consigliera federale Doris Leuthard ha espresso forti preoccupazioni sulla possibilità di ritrovate gli 8 ancora in vita. "Più passa il tempo - ha detto - e più le possibilità si riducono". (ANSA).

10:41Escursionisti persi nella notte nel bosco sui monti, salvati

(ANSA) - UDINE, 25 AGO - Sono stati individuati e recuperati nella notte dai tecnici del Soccorso alpino quattro escursionisti rumeni, tre donne e un uomo, di età compresa tra i 19 e i 30 anni, che si erano persi ieri sera tardi nei boschi dopo aver smarrito il sentiero di ritorno da Casera Canin, in Val Resia (Udine) ed erano stati sorpresi dal buio. Scendendo da Casera Canin i quattro escursionisti erano finiti in una zona impervia verso Rio Ronch e avevano seguito il greto del torrente per un tratto in discesa. Si erano poi ritrovati in un tratto boscoso e molto ripido con salti di roccia dove, intorno alle 21, sorpresi dal buio, si sono bloccati e hanno lanciato l'allarme. I tecnici del Cnsas e della Guardia di Finanza li hanno localizzati intorno alle 23. Per recuperare i quattro, disorientati e una ragazza anche particolarmente spaventata, è stato necessario attrezzare delle corde fisse per circa 180 metri di dislivello per riportarli a un punto sicuro.

10:35Incendio in appartamento nel Vibonese, morto un anziano

(ANSA) - DASA' (VIBO VALENTIA), 25 AGO - Un anziano, G.S., di 73 anni, è morto in seguito alle gravi ustioni riportate nell'incendio della sua abitazione di Dasà, piccolo centro delle Preserre vibonesi. A generare il rogo nella tarda serata di ieri, secondo le prime ipotesi, potrebbe essere stata la caduta di una sigaretta accesa sulle lenzuola del letto della vittima che viveva da solo. L'uomo, impossibilitato a muoversi, non sarebbe riuscito a spegnere le fiamme e ad allontanarsi. Scattato l'allarme il settantatreenne è stato soccorso e portato nell'ospedale di Serra San Bruno dal quale poi è stato trasferito nel nosocomio di Vibo Valentia dove è deceduto nella prima mattinata di oggi per la gravità delle ustioni riportate. Ustioni presenti su tutto il suo corpo.(ANSA).

10:34Morì in stazione,ritardo soccorsi anche se c’erano ambulanze

(ANSA) - NAPOLI, 25 AGO - Si sentì male mentre aspettava un amico alla stazione ferroviaria di Napoli. Iniziò a vomitare sangue, cadde a terra. Furono chiamati i soccorsi ma dal servizio di emergenza del 118 risposero che non c'erano ambulanze disponibili. Invece una indagine interna ha dimostrato che di ambulanze immediatamente disponibili quella sera ce n'erano ben due. I soccorsi sarebbero, dunque, potuti arrivare subito, e non dopo oltre venti minuti come accadde. Mario D'Aiello, affetto da talassemia, la sera del 3 agosto morì: ora quattro infermieri ed un medico, come riportano organi di stampa, rischiano il licenziamento. Nella relazione del direttore della centrale operativa del 118, Giuseppe Galano, nell'ambito della indagine fatta scattare dalla Regione Campania, si legge che è stato "avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei 4 operatori presenti alla centrale operativa del 118 durante l'accaduto, ma di aver anche intimato al presidente della Croce Rossa di sospendere temporaneamente il medico di turno".

10:30Thailandia: governo, ex premier ‘forse fuggita all’estero’

(ANSA) - BANGKOK, 25 AGO - l'ex premier thailandese Yingluck Shinawatra non si è presentata oggi alla Corte Suprema per la conclusione del suo processo e contro di lei è stato emesso un mandato di arresto: Yingluck, accusata di negligenza in relazione a un massiccio piano di sussidi ai produttori di riso introdotto nei suoi tre anni al potere e responsabile di enormi perdite per le casse statali, potrebbe essere fuggita all'estero. Lo ha ammesso il ministro della difesa Prawit Wongsuwan, alimentando le intense voci che la danno già a Singapore, come riportato da diversi media thailandesi. "E' possibile che sia già scappata. Ha diversi modi per farlo", ha detto ai giornalisti Prawit, che è anche vicepremier. Thaksin Shinawatra, fratello maggiore di Yingluck e primo ministro dal 2001 al 2006, vive da anni in auto-esilio a Dubai per sfuggire a una condanna a due anni per corruzione.