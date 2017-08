Ultima ora

12:55Orge in canonica: don Contin pronto a difendersi in Vaticano

(ANSA) - PADOVA, 25 AGO - Rifiuta le 'dimissioni' don Andrea Contin, il parroco padovano di San Lazzaro sospeso a divinis dal vescovo dopo essere stato indagato dalla magistratura per violenza privata e sfruttamento della prostituzione. Il sacerdote ha rifiutato l'invito della Diocesi alle dimissioni volontarie per tornare allo stato laicale. Secondo il sacerdote, le accuse nei suoi confronti non sono corrispondenti al vero. A chi gli è vicino fa sapere di voler affrontare senza paura il processo canonico. Fino ad arrivare al Supremo Tribunale della Signatura Apostolica.

12:53Botte, offese e minacce a moglie davanti al figlio,arrestato

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 25 AGO - L'ossessione che la moglie potesse avere un'altra relazione l'ha portato, negli ultimi mesi, ad attaccare la donna - operaia 33enne - con offese, minacce e violenze anche davanti al figlio piccolo. Protagonista della vicenda, un operaio 40enne, arrestato ieri dai Carabinieri di San Polo d'Enza, nel Reggiano, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. I militari sono intervenuti chiamati dalla moglie dell'uomo - che, per paura, non aveva mai raccontato delle continue minacce, offese e percosse - aggredita e sbattuta fuori di casa insieme al figlio, e trovata dagli agenti con ematomi a un braccio, poi medicati in Ospedale e giudicati guaribili in sette giorni. In casa i Carabinieri hanno trovato il marito che ha sostenuto di essere certo che la moglie lo tradisse: l'uomo ha continuato a offendere la 33enne minacciandola di morte se avesse chiamato nuovamente le forze dell'ordine. Appurato come la condotta dell'uomo andasse avanti da mesi, il 40enne è stato arrestato.(ANSA).

12:53Terrorismo: Bari, posizionate fioriere anti-tir in piazze

(ANSA) - BARI, 25 AGO - Sono state posizionate oggi le fioriere anti-tir a protezione di alcune zone pedonali del centro di Bari. La misura di sicurezza anti-terrorismo è stata decisa dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, riunitosi nei giorni scorsi in Prefettura a Bari a seguito degli ultimi attentati in Spagna. Alcune decine di fioriere, che fino ad oggi erano alle spalle del Castello Svevo, sono state disposte su tre file parallele all'ingresso di piazza del Ferrarese, all'inizio e alla fine di via Sparano e su corso Vittorio Emanuele all'altezza di strada San Benedetto fino al Palazzo dell'economia, a protezione del lungo e ampio marciapiede che la sera si riempie di turisti e giovani per la presenza di molti locali. Oltre al posizionamento delle fioriere sono stati disposti presidi fissi di agenti e sono già operative pattuglie di polizia municipale e forze dell'ordine nelle principali strade della movida barese e sulla Muraglia che circonda la città vecchia.

12:52Usa: uragano Harvey, Houston rinvia inizio anno scolastico

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - Il distretto scolastico di Houston, il più grande del Texas, ha deciso di rinviare l'inizio delle lezioni previsto per lunedì a causa dell'uragano Harvey che dovrebbe abbattersi sullo Stato nelle prossime ore e provocare pesanti piogge nei giorni a venire. Lo riferisce la stampa locale. In via precauzionale, inoltre, oggi tutti gli uffici del distretto chiuderanno alle 14 ora locale (le 21 in Italia).

12:46Concorso truccato: sale a sette numero di indagati

(ANSA) - IMPERIA, 25 AGO - Sale a sette il numero degli indagati nell'inchiesta della Guardia di Finanza sul presunto concorso truccato per entrare a Rivieracqua, il gestore unico del ciclo idrico in provincia di Imperia. Stamani, su ordine della Procura di Imperia, è scattata una perquisizione in casa dell'ingegnere Giorgio Negro, consulente nonché membro della Commissione aggiudicatrice del concorso. Nei giorni scorsi erano finiti agli arresti domiciliari il direttore di Rivieracqua, Gabriele Saldo e il presidente della stessa Commissione, Federico Fontana, che nei giorni scorsi hanno avviato le procedure di dimissioni. Nel mirino degli investigatori una possibile combine per pilotare la graduatoria del concorso. Secondo l'accusa Fontana avrebbe anticipato le domande del concorso a Saldo, il quale le avrebbe girate al vincitore della gara, Fabio Cassella, anch'egli indagato. Gli altri indagati sono: Gianluca Filippi (giunto terzo) e il papà Marco Filippi (quest'ultimo accusato di aver fatto pressioni per far passare il figlio) e Flavia Carli, sorpresa al concorso con un paio di auricolari "a timpano", che secondo l'accusa servivano per farsi suggerire dal figlio.(ANSA).

12:44Calcio: Torino, braccio di ferro con Milan per Niang

(ANSA) - TORINO, 25 AGO - Il Torino prepara l'offerta finale per Mbaye Niang, protagonista di un vero e proprio 'braccio di ferro' con il Milan. L'attaccante franco-senegalese, dato in partenza e ormai ai margini del gruppo di Montella, ha più volte espresso il suo desiderio di "scegliere dove andare a giocare". La destinazione gradita sarebbe proprio il Torino di Mihajlovic, la cui offerta, però, non accontenta la dirigenza rossonera. Niang vive ormai da separato in casa: il calciatore ha presentato anche un certificato medico che lo esonererà dal presentarsi agli allenamenti del Milan per "problemi psicologici". L'attaccante avrebbe già raggiunto un accordo di massima con i granata, destinazione gradita sia a lui che al suo procuratore Mino Raiola, rifiutando la proposta dei russi dello Spartak Mosca. Resta da convincere il Milan, che ha fissato in 18 milioni di euro il prezzo del giocatore contro i circa 12, secondo indiscrezioni, offerti dal Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto.

12:41Sinodo Valdese, benedizione liturgica a unioni civili

(ANSA) - TORINO, 25 AGO - Il Sinodo delle chiese metodiste e valdesi dice sì alle unioni civili e lo fa approvando un documento storico dal titolo "Famiglie, matrimonio, coppie, genitorialità". Viene introdotta, alla luce della nuova legge Cirinnà, la benedizione liturgica per le coppie "civilmente unite" che ne facciano richiesta. Per poterla ricevere, tuttavia, rimangono alcuni requisiti, come quello della necessità per almeno uno dei due partner di essere membro di chiesa. Parla di "momento storico" Paola Schellenbaum, membro della Commissione famiglie che ha elaborato il documento, il primo dal 1971. Con questo strumento - spiega - si ratifica formalmente una "evoluzione in materia di tutela dei diritti delle persone dello stesso sesso lungamente auspicata dalle chiese metodiste e valdesi, che già nel 2010 avevano introdotto la possibilità di benedire la relazione di coppie omosessuali".(ANSA).