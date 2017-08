Ultima ora

12:20Incidenti montagna: andava a funghi, medico trovato morto

(ANSA) - BOLZANO, 25 AGO - Era uscito dicendo che sarebbe andato a cercare funghi, ma non aveva fatto ritorno nel suo appartamento a San Candido. Un medico di 68 anni, Enzo Bortolozzi, di Castelfranco Veneto è stato trovato morto dopo ore di ricerche. Visto che il professionista non era tornato a casa, nella serata di ieri era stato dato l'allarme e le ricerche erano proseguite fino al tramonto, ma senza esito alcuno. Stamani gli uomini del Soccorso alpino hanno trovato la salma dell'uomo ai margini di un bosco nella zona di Sesto Pusteria. Il corpo senza vita è stato trovato poco distante un sentiero a quota 1.600 metri. I soccorritori ipotizzano che l'uomo si sia allontanato dal tracciato nella ricerca dei funghi e che sia caduto per una quindicina di metri, procurandosi così le lesioni mortali. Sulla dinamica della disgrazia indagano i Carabinieri.

12:13F1: Raikkonen domina prime libere in Belgio, poi Hamilton

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - Vola Kimi Raikkonen nelle prime prove libere in vista del gp di F1 del Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps. Il finlandese della Ferrari ha registrato il miglior tempo in 1'45:502, seguito a 53 millesimi da Lewis Hamilton su Mercedes, mentre l'altro ferrarista Sebastian Vettel è terzo con il tempo di 1'45:647. Seguono Max Verstappen sulla red Bulla in 1'46:302 e Daniel Ricciardo in 1'46:352. (ANSA).

12:11Tamponamento su A14 nell’Imolese, tre feriti e coda

(ANSA) - BOLOGNA, 25 AGO - Disagi sulla A14 nel tratto compreso tra Castel San Pietro e Imola, in direzione Bologna, a causa di un incidente che ha visto coinvolte 5 vetture che si sono tamponate. Nel sinistro avvenuto intorno alle 10 all'altezza del chilometro 46,5 - spiega una nota di autostrade per l'Italia - sono rimaste ferite 3 persone. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i soccorsi sanitari e meccanici oltre al personale della Direzione di Tronco di Bologna. L'incidente - viene spiegato - è risolto: si transita su tutte le tre corsie disponibili e si registrano 8 km di coda in diminuzione. Agli automobilisti diretti verso Bologna è consigliato di uscire a Imola o Faenza e di rientrare a Castel San Pietro dopo aver percorso la statale 9, la Via Emilia.(ANSA).

12:05Tragica battuta pesca in Gallura, apnea fatale per turista

(ANSA) - OLBIA, 25 AGO - Tragica battuta di pesca in apnea nelle acque della Gallura. Un turista toscano di 41 anni, Alberto Bachi, orinario di Fucecchio (Firenze), abituale frequentatore estivo della costa del nord est Sardegna e grande appassionato di apnea, è stato ripescato morto questa mattina nelle acque davanti a Santa Teresa di Gallura. Le sue tracce si erano perse ieri quando, a bordo della sua imbarcazione, aveva lasciato la località "Lu Pultiddolu" per effettuare una battuta di pesca sportiva nelle acque antistanti la costa ricompresa tra l'isola della Municca e Monti Rigali. Mezzi terrestri, aerei e navali sono stati sin da subito impegnati nelle ricerche dell'uomo, dopo che i familiari avevano lanciare l'allarme. Sul posto, oltre agli uomini e ai mezzi della Guardia Costiera, hanno operato anche i vigili del fuoco di Arzachena assistiti da un'esperta guida turistica della zona per le ricerche via terra. All'attività ha preso parte anche un elicottero dell'Aeronautica Militare decollato da Decimomannu con speciali telecamere di rilevamento ad infrarosso. Prima di trovare il corpo, erano già stati recuperati sia la barca che le attrezzature da pesca del sub. (ANSA).

12:00Israele: non si fermano le manifestazioni contro Netanyahu

(ANSAmed) - TEL AVIV, 25 AGO - Non si fermeranno, almeno per ora, le manifestazioni di protesta che da mesi, ogni sabato sera, si svolgono a Petah Tikva sotto la casa dell'Avvocato Generale dello Stato Avichai Mandelblit per chiedere l'incriminazione del premier Benyamin Netanyahu, indagato nei giorni scorsi con il sospetto di corruzione e di frode in due diverse indagini tuttora in corso. La Corte Suprema ha infatti accolto, ad interim, la petizione del 'Movimento per la qualità del governo in Israele' contro la recente decisione della polizia di impedire manifestazioni. L'unica limitazione imposta dalla Corte è che i manifestanti non debbano superare il numero di 500 persone. "Il diritto dei residenti alla propria quiete" non si avvicina - ha scritto la Corte - "al diritto per la libertà di espressione e di manifestare". Le manifestazioni sono in corso dal dicembre del 2016 per premere su Mandelblit al fine di indagini più serrate; ultimamente il Likud ha organizzato nello stesso luogo iniziative a sostegno di Netanyahu.

11:58Morto Aiello: materiale che lo riguarda in Antimafia

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - "Proporrò alla Commissione Antimafia di raccogliere tutto il materiale che riguarda Giovanni Aiello: la sua morte porta con sè la fine della sua processabilità sul piano penale, ma non fa venire meno la responsabilità di raccogliere, archiviare, studiare ciò che lo ha riguardato in questi anni". Lo afferma il deputato Pd Davide Mattiello, componente delle Commissioni Antimafia e Giustizia, dopo la morte dell'ex poliziotto della squadra mobile di Palermo ritenuto vicino ai servizi, deceduto lunedì sulla spiaggia di Montauro, in Calabria. "E' importante - sottolinea il deputato - che la Commissione parlamentare antimafia acquisisca tutto: gli atti di impulso della DNA, le richieste di archiviazione delle varie Procure e le relative decisioni dei Tribunali, le disposizioni dei Servizi di Informazione, fino ai referti della autopsia".

11:37Mo: Abu Mazen, accordo con Israele ‘non impossibile’

(ANSAmed) - TEL AVIV, 25 AGO - Un accordo con Israele non "è impossibile". Lo ha detto il presidente palestinese Abu Mazen al termine dell'incontro, la notte scorsa, con Jared Kushner, inviato e genero del presidente Trump, giunto nella regione con l'obiettivo di riavviare il negoziato. "Apprezziamo molto - ha aggiunto Abu Mazen, secondo l'agenzia ufficiale Wafa - gli sforzi del presidente Usa per raggiungere un accordo di pace storico. Sappiamo che questa delegazione sta lavorando per la pace e noi siamo al lavoro per acquisire ciò che il presidente Trump ha chiamato accordo di pace. Sappiamo che le cose sono difficili e complicate ma nulla è impossibile con buoni sforzi". Kushner, secondo la stessa fonte, ha riferito ad Abu Mazen che "Trump è molto ottimista sulle prospettive di pace".