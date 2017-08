Ultima ora

12:44Calcio: Torino, braccio di ferro con Milan per Niang

(ANSA) - TORINO, 25 AGO - Il Torino prepara l'offerta finale per Mbaye Niang, protagonista di un vero e proprio 'braccio di ferro' con il Milan. L'attaccante franco-senegalese, dato in partenza e ormai ai margini del gruppo di Montella, ha più volte espresso il suo desiderio di "scegliere dove andare a giocare". La destinazione gradita sarebbe proprio il Torino di Mihajlovic, la cui offerta, però, non accontenta la dirigenza rossonera. Niang vive ormai da separato in casa: il calciatore ha presentato anche un certificato medico che lo esonererà dal presentarsi agli allenamenti del Milan per "problemi psicologici". L'attaccante avrebbe già raggiunto un accordo di massima con i granata, destinazione gradita sia a lui che al suo procuratore Mino Raiola, rifiutando la proposta dei russi dello Spartak Mosca. Resta da convincere il Milan, che ha fissato in 18 milioni di euro il prezzo del giocatore contro i circa 12, secondo indiscrezioni, offerti dal Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto.

12:41Sinodo Valdese, benedizione liturgica a unioni civili

(ANSA) - TORINO, 25 AGO - Il Sinodo delle chiese metodiste e valdesi dice sì alle unioni civili e lo fa approvando un documento storico dal titolo "Famiglie, matrimonio, coppie, genitorialità". Viene introdotta, alla luce della nuova legge Cirinnà, la benedizione liturgica per le coppie "civilmente unite" che ne facciano richiesta. Per poterla ricevere, tuttavia, rimangono alcuni requisiti, come quello della necessità per almeno uno dei due partner di essere membro di chiesa. Parla di "momento storico" Paola Schellenbaum, membro della Commissione famiglie che ha elaborato il documento, il primo dal 1971. Con questo strumento - spiega - si ratifica formalmente una "evoluzione in materia di tutela dei diritti delle persone dello stesso sesso lungamente auspicata dalle chiese metodiste e valdesi, che già nel 2010 avevano introdotto la possibilità di benedire la relazione di coppie omosessuali".(ANSA).

12:41A VI Festival Migrazioni abbraccio tra vescovo e imam

(ANSA) - ACQUAFORMOSA (COSENZA), 25 AGO - L'abbraccio tra il vescovo di Cassano allo Jonio, mons. Francesco Savino, e l'imam di Acquaformosa Ahmed Berrou. E' stato questo uno dei fuori programma inattesi della cerimonia di consegna della prima edizione del premio "Acquaformosa che accoglie" istituito nell'ambito del VI festival delle Migrazioni di Acquaformosa. Mons. Savino è tra le persone che hanno ricevuto il riconoscimento assieme allo scrittore Maurizio Alfano, al Procuratore della Repubblica di Castrovillari, Eugenio Facciolla, al sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà e al leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli. "Un vero e proprio successo - afferma l'assessore all'accoglienza Giovanni Manoccio - un qualcosa di incredibile. Avevamo avuto il sentore, tramite i numeri sui nostri canali social, di una grande attenzione, ma vedere piazza Papàs Matrangolo strapiena è stato un qualcosa di emozionante. Merito dei contenuti che abbiamo proposto e segno che davvero il Festival è qualcosa di grande".

12:40Afghanistan: attacco armato a moschea Kabul, vittime

(ANSA) - KABUL, 25 AGO - Un commando armato ha attaccato oggi una moschea a Kabul facendo esplodere un ordigno ed ingaggiando una sparatoria con le forze di sicurezza. Lo riferisce la Tv Tolo. Citando testimoni oculari l'emittente ha precisato che ad essere attaccata è stata la moschea Imam Zaman nell'area di Qala-e-Najarha della capitale afghana, in quel momento colma di fedeli.

12:38India: tribunale condanna guru accusato di stupro in Haryana

(ANSA) - NEW DELHI, 25 AGO - Gurmeet Ram Rahim, guru indiano accusato da una seguace di violenze sessuali nel 2002 è stato riconosciuto colpevole oggi a Panchkula (Stato settentrionale di Haryana) da uno speciale tribunale della polizia criminale (Cbi) e preso in consegna dall'esercito che lo porterà in prigione. Lo ha annunciato la tv 'all news' India Today. I giudici hanno indicato che renderanno nota l'entità della condanna il prossimo 28 agosto. Conosciuto come 'Rock Guru' per le sue composizioni musicali e gli atteggiamenti da rockstar, Ram Rahim presiede la potente organizzazione socio-spirituale Dera Sacha Sauda, che conta centinaia di migliaia di seguaci. Oltre alle accuse di stupro, nel corso degli anni è stato anche coinvolto nelle indagini sulla morte di un giornalista e accusato di aver incoraggiato almeno 400 seguaci ad accettare la castrazione per "poter meglio avvicinarsi a Dio".

12:38Calcio: Juventus, Marchisio out 3-4 settimane

(ANSA) - TORINO, 25 AGO - Claudio Marchisio non sarà a disposizione di Allegri "per le prossime 3-4 settimane". A comunicarlo la Juventus con una nota pubblicata sul sito internet della società: "A seguito della problematica al ginocchio sinistro, già oggetto di intervento chirurgico nel 2016 - si legge - Claudio Marchisio ieri è stato sottoposto ad accertamenti clinici e strumentali" a Barcellona. Dagli esami è emersa la "necessità che il giocatore venga sottoposto a terapie specifiche e a un lavoro di rinforzo muscolare".

12:34Moto: Gb, Vinales domina prime libere, 2/o Lorenzo,5/o Rossi

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - Il pilota spagnolo della Yamaha Maverick Vinales ha segnato il miglior tempo nella prima sessione di prove libere in vista del gran premio di Motogp di Silverstone, in Gran Bretagna, in programma domenica. Il compagno di squadra di Valentino Rossi ha fermato il cronometro in 2:02.130, staccando il connazionale Jorge Lorenzo di 519 millesimi. Quinto tempo per Rossi staccato di 865 millesimi e preceduto da Cal Crutchlow, terzo con 639 millesimi di distacco dal battistrada, e da Marc Marquez con 727. Solo decimo tempo per Andrea Dovizioso, il trionfatore del gp d'Austria, staccato di oltre 1 secondo da Vinales. (ANSA).