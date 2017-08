Ultima ora

14:13Migranti sgomberati: Comune trova accordo accoglienza

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - L'amministrazione capitolina ha trovato una nuova soluzione per accogliere i migranti in condizioni di maggior disagio dall'immobile sgomberato in via Curtatone. Il Campidoglio, a quanto si apprende, ha firmato un accordo con la società Sea, che gestisce l'immobile di via Curtatone, per mettere a disposizione sei unità immobiliari che consentiranno di accogliere circa 40 persone con fragilità per un periodo di 6 mesi senza alcun onere finanziario per l'amministrazione.

14:13Calcio: E. League, Milan con Rijeka, Aek e Austria Vienna

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - Il Milan è stato inserito nel Gruppo D di qualificazione dell'Europa League, assieme agli austriaci dell'Austria Vienna, ai croati del Rijeka e ai greci dell'Akk di Atene. Lo ha stabilito il sorteggio che si è svolto nel Grimaldi forum, a Montecarlo.

14:12Calcio: Spalletti,se incontro Totti contento di abbracciarlo

(ANSA) - APPIANO GENTILE (COMO), 25 AGO - "Se incontro Totti sarò ben contento di abbracciarlo. Tra me e lui nessun conto in sospeso, da parte mia è così. Sarà un piacere rivederlo": lo dice il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti alla vigilia di Roma-Inter. "Penso di conoscerlo abbastanza bene. L'ho visto sorridente - continua - perfettamente nella sua persona durante il sorteggio Champions. Ho ricevuto molta qualità da Francesco, mi ha fatto vivere partite splendide, ha segnato gol da falso nueve di grande qualità. Io ormai alleno l'Inter e ho un vero nueve, Mauro Icardi, e lo alleno con grande piacere, mi riempie tutti gli spazi di pensiero".

14:09Calcio: Europa League, Atalanta con Lione ed Everton

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - Girone di ferro per l'Atalanta in Europa League: i nerazzurri hanno pescato i francesi del Lione, gli inglesi dell'Everton di Liverpool e i ciprioti dell'Apollon Limassol nel Gruppo E. Lo ha stabilito il sorteggio Uefa a Montecarlo.

14:05Spalletti, mio ritorno ok, Roma mi accolga come vuole

(ANSA) - MILANO, 25 AGO - "Il nostro campionato sarà misurato da queste partite e dobbiamo farci trovare pronti": così il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti alla vigilia della gara con la Roma all'Olimpico. "Dobbiamo fare qualcosa di più -dice- per essere al loro livello. Se non giochiamo in questi campi da squadra forte saremo travolti". Sul suo ritorno all'Olimpico dice: "Roma non mi è indifferente, ho voluto bene a quel gruppo di giocatori e un rapporto professionale di altissimo livello. Ci torno con tutto l'entusiasmo possibile. Poi possono accogliermi come vogliono".

13:58India: tv, 11 morti negli scontri dopo la condanna del guru

(ANSA) - NEW DELHI, 25 AGO - I gravi disordini sviluppatisi oggi dopo l'annuncio della condanna per violenze sessuali del guru Gurmeet Ram Rahim avrebbero causato nella città di Panchkula almeno undici morti e oltre 100 feriti. Lo riferisce la tv CnnNesw18. Secondo le emittenti indiane, le decine di migliaia di seguaci del santone, conosciuto anche come 'Rock Guru' per le sue aspirazioni musicali, si sono abbandonate ado gni genere di vandalismi, contro i giornalisti e le forze dell'ordine.

13:57Terremoto Ischia: Cc sequestrano atti in Comune Casamicciola

(ANSA) - ISCHIA (NAPOLI), 25 AGO - I carabinieri hanno sequestrato numerosi documenti presso l'ufficio tecnico del Comune di Casamicciola, dove l'evento sismico di lunedì scorso ha provocato maggiori danni con un bilancio finale di 2 morti, 39 feriti, oltre 300 sfollati, case, scuole e chiese chiuse perchè non agibili. I carabinieri, accompagnati dai vigili del fuoco (il Comune si trova all'interno della 'zona rossa' del sisma) hanno focalizzato la loro attenzione, su input dei magistrati della Procura di Napoli, diretti dall'Aggiunto Giuseppe Borrelli, su documenti relativi alla palazzina crollata e su altre abitazioni rese inagibili dopo la scossa di terremoto.