Ultima ora

14:38Calcio: Juve, Allegri “dispiaciuto per stop Marchisio”

(ANSA) - TORINO, 25 AGO - "Sono dispiaciuto per lo stop di Marchisio". Questo il punto di vista di Massimiliano Allegri sullo stop di un mese per Claudio Marchisio, fermato da un problema al ginocchio operato: "Stava riprendendo ma il consulto ha rivelato che serve un altro mese di tempo - ha aggiunto Allegri -, mancano valori di forza sulla gamba e ha bisogno di tempo. Tra un mese valuteremo le sue condizioni".

14:37Calcio: Allegri, Barça? turno si decide a Atene e Lisbona

(ANSA) - TORINO, 25 AGO - "Non mi preoccupa il girone di Champions. Il sorteggio è quello, dobbiamo conquistare dei punti e passare il turno". Così Massimiliano Allegri sul sorteggio che metterà ancora una volta il Barcellona al cospetto dei bianconeri: "Sono palline, è un caso che esca sempre il Barcellona - sorride l'allenatore -, ci giocheremo il passaggio del turno nelle trasferte di Atene e Lisbona, contro squadre abituate a giocare la Champions e su campi difficili. Certo - ha aggiunto - se vinceremo a Barcellona (il 12 settembre, nella prima giornata, ndr), avremo molte possibilità di passare il turno".

14:35Calcio: Spalletti, a inizio mercato avevamo altri obiettivi

(ANSA) - MILANO, 25 AGO - "Fossimo stati più ordinati all'inizio del mercato, si poteva mirare subito al percorso che dovevamo fare. Invece, all'inizio abbiamo mirato obiettivi diversi che non si sono portati a casa. Nel calcio capita di dover modificare il percorso, io sono orgoglioso di averlo fatto con il club in base alle situazioni che ci chiamavano in causa". L'allenatore dell'Inter, Luciano Spalletti, alla vigilia della partita contro la Roma, parla del mercato dei nerazzurro. "Non sono deluso - continua - l'Inter ha già i propri campioni. Ho a disposizione le mie stelle, solo che qualcuna va un po' rispolverata".

14:33Calcio: Allegri “3 punti a Genova poi si fa sul serio”

(ANSA) - TORINO, 25 AGO - Vincere in casa del Genoa, nell'anticipo di domani, "per andare alla sosta in piena serenità, perché dopo si farà sul serio, si comincerà a giocare ogni tre giorni". E' l'imperativo del tecnico della Juventus Massimiliano Allegri: A Marassi per noi non è mai stato facile - ha aggiunto- ma l'anno scorso ... ci siamo facilitati il compito prendendo 3 gol in 27'. Il Genoa farà una partita molto aggressiva, dovremo metterci al pari dei rossoblù".

14:31Migranti sgombrati: Orfini, no gli idranti contro la povertà

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - "Quello che è accaduto a Roma in questi giorni non è normale. E non lo deve diventare. Non si può continuare a pensare che un dramma sociale possa essere ridotto a questione di ordine pubblico. Perché è proprio facendo così che si mette a rischio l'ordine pubblico. Questo non significa che vale tutto, che tutto si debba giustificare e che la legalità non vada fatta rispettare. Tutt'altro. Ma per farlo occorre serietà, buon senso, e soluzioni". A scriverlo su Facebook è Matteo Orfini, presidente del Pd.

14:17Calcio: Europa League, Lazio con Nizza, Weregem e Vitesse

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - La Lazio è stata inserita nel Gruppo K di qualificazione dell'Europa League, assieme ai francesi del Nizza, ai belgi del Waregem e agli olandesi del Vitesse. Lo ha stabilito il sorteggio che si è svolto nel Forum Grimaldi, a Montecarlo.

14:13Migranti sgomberati: Comune trova accordo accoglienza

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - L'amministrazione capitolina ha trovato una nuova soluzione per accogliere i migranti in condizioni di maggior disagio dall'immobile sgomberato in via Curtatone. Il Campidoglio, a quanto si apprende, ha firmato un accordo con la società Sea, che gestisce l'immobile di via Curtatone, per mettere a disposizione sei unità immobiliari che consentiranno di accogliere circa 40 persone con fragilità per un periodo di 6 mesi senza alcun onere finanziario per l'amministrazione.