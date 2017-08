Ultima ora

14:45Migranti sgomberati: varchi e no bottiglie per corteo Roma

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - Varchi d'accesso in piazza dell'Esquilino con controlli delle forze dell'ordine, transennamenti, divieto di portare aste, bottiglie di vetro e altri oggetti atti ad offendere. Sono alcune delle misure di sicurezza previste per il corteo dei movimenti in programma domani a Roma per protestare contro gli sgomberi. Sono attese circa 5 mila persone. Dal primo pomeriggio verranno rimossi veicoli in sosta e i cassonetti lungo tutto il percorso. - "Dalla Questura stamattina ci hanno comunicato una serie di prescrizioni per il corteo di domani. Sono stati predisposti varchi d'accesso in piazza con agenti in tenuta antisommossa. E' una provocazione". E' la replica dei rappresentanti dei movimenti di lotta per la casa durante una conferenza stampa organizzata nei pressi dello stabile di via Curtatone. "E' necessario che le istituzioni aprano un tavolo per trovare una soluzione - aggiungono - non si può affrontare un problema sociale con l'ordine pubblico".

14:41A Napoli bimbo muore dopo parto, genitori accusano medici

(ANSA) - NAPOLI, 25 AGO - Da un lato c'è la denuncia dei genitori che parlano di una gestione sbagliata del parto, dall'altro c'è la posizione dell'ospedale Villa Betania di Ponticelli, alla periferia di Napoli che parla di "operato corretto dei medici". Al centro la morte di un bimbo, tre ore dopo la sua nascita. "Hanno fatto partorire mia moglie dopo 16 ore dalla rottura dalle acque e a distanza di quasi tre ore dall'aumento della febbre fino a 40° per un'infezione del liquido amniocentico che era ormai compromesso - dice il papà del piccolo, Nicola Milano, secondo quanto riferisce il consigliere regionale, Francesco Borrelli - il bimbo non era nella posizione giusta per nascere, ma l'ostetrica continuava a insistere per il parto naturale fino a quando è arrivato un medico anziano che ha cominciato a gridare chiedendo un taglio cesareo immediato". "Non è mai stato mai effettuato il parto cesareo - precisa l'ospedale - Restiamo in fiduciosa attesa dei riscontri medico-legali convinti della correttezza del loro operato".

14:38Calcio: Juve, Allegri “dispiaciuto per stop Marchisio”

(ANSA) - TORINO, 25 AGO - "Sono dispiaciuto per lo stop di Marchisio". Questo il punto di vista di Massimiliano Allegri sullo stop di un mese per Claudio Marchisio, fermato da un problema al ginocchio operato: "Stava riprendendo ma il consulto ha rivelato che serve un altro mese di tempo - ha aggiunto Allegri -, mancano valori di forza sulla gamba e ha bisogno di tempo. Tra un mese valuteremo le sue condizioni".

14:37Calcio: Allegri, Barça? turno si decide a Atene e Lisbona

(ANSA) - TORINO, 25 AGO - "Non mi preoccupa il girone di Champions. Il sorteggio è quello, dobbiamo conquistare dei punti e passare il turno". Così Massimiliano Allegri sul sorteggio che metterà ancora una volta il Barcellona al cospetto dei bianconeri: "Sono palline, è un caso che esca sempre il Barcellona - sorride l'allenatore -, ci giocheremo il passaggio del turno nelle trasferte di Atene e Lisbona, contro squadre abituate a giocare la Champions e su campi difficili. Certo - ha aggiunto - se vinceremo a Barcellona (il 12 settembre, nella prima giornata, ndr), avremo molte possibilità di passare il turno".

14:35Calcio: Spalletti, a inizio mercato avevamo altri obiettivi

(ANSA) - MILANO, 25 AGO - "Fossimo stati più ordinati all'inizio del mercato, si poteva mirare subito al percorso che dovevamo fare. Invece, all'inizio abbiamo mirato obiettivi diversi che non si sono portati a casa. Nel calcio capita di dover modificare il percorso, io sono orgoglioso di averlo fatto con il club in base alle situazioni che ci chiamavano in causa". L'allenatore dell'Inter, Luciano Spalletti, alla vigilia della partita contro la Roma, parla del mercato dei nerazzurro. "Non sono deluso - continua - l'Inter ha già i propri campioni. Ho a disposizione le mie stelle, solo che qualcuna va un po' rispolverata".

14:33Calcio: Allegri “3 punti a Genova poi si fa sul serio”

(ANSA) - TORINO, 25 AGO - Vincere in casa del Genoa, nell'anticipo di domani, "per andare alla sosta in piena serenità, perché dopo si farà sul serio, si comincerà a giocare ogni tre giorni". E' l'imperativo del tecnico della Juventus Massimiliano Allegri: A Marassi per noi non è mai stato facile - ha aggiunto- ma l'anno scorso ... ci siamo facilitati il compito prendendo 3 gol in 27'. Il Genoa farà una partita molto aggressiva, dovremo metterci al pari dei rossoblù".

14:31Migranti sgombrati: Orfini, no gli idranti contro la povertà

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - "Quello che è accaduto a Roma in questi giorni non è normale. E non lo deve diventare. Non si può continuare a pensare che un dramma sociale possa essere ridotto a questione di ordine pubblico. Perché è proprio facendo così che si mette a rischio l'ordine pubblico. Questo non significa che vale tutto, che tutto si debba giustificare e che la legalità non vada fatta rispettare. Tutt'altro. Ma per farlo occorre serietà, buon senso, e soluzioni". A scriverlo su Facebook è Matteo Orfini, presidente del Pd.