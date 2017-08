Ultima ora

16:40Auto:campioni Under23 Rally Italia Talent all’Alpi Orientali

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - Un altro sogno realizzato per 2 giovani ventenni campioni di categoria al Rally Italia Talent edizione 2017. Per Giacomo Malavasi di Carpi (MO), tecnico commerciale, mai corso e Elia De Guio (navigatore) di Thiene (VI) studente universitario è l'ora di tornare a correre. Questo fine settimana, come vincitori della categoria under 23 della quarta edizione del Grande Fratello dei motori, parteciperanno al 53° Rally Friuli Venezia Giulia e Alpi Orientali, organizzato dalla Scuderia Friuli 1956 A.C.U. di Giorgio Croce, 4ª gara valida per il Campionato Italiano WRC 2017. I 2 ragazzi saranno in gara, con il numero 45, con una vettura Abarth 500 R3T ufficiale Abarth. Il tutor che seguirà i ragazzi in tutte le fasi della gara sarà Renato Travaglia (9 volte Campione italiano e 2 volte Campione Europeo Rally) che il Rally Alpi Orientali lo ha vinto 3 volte. Le vetture saranno equipaggiate con pneumatici Yokohama, mentre l'equipaggio avrà abbigliamento tecnico della Freem e caschi della Stilo.

16:37Totoscommesse: Snai, per i quotisti Roma favorita sull’Inter

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - Roma avanti a 2,30, Inter staccata di poco, a 3,05, il pareggio a 3,40. E' il responso dei quotisti Snai per la partita di domani sera nell'Olimpico. Quattro Over su sei nelle ultime tre stagioni, un altro match con almeno tre reti complessive è probabile, a 1,60. Ancora più bassa, 1,45, la quota del Goal, che si è registrato 5 volte in 6 sfide. Sempre domani, a Marassi, Genoa-Juventus. Molto bassa la quota del '2', a 1,38. Il successo rossoblù vale 9,25, alto anche il pareggio a 4,50. La sfida ebbe nello scorso campionato un esito imprevisto, con il Genoa capace di esaltare i propri tifosi con tre gol. Un altro 3-1 paga 65 volte la scommessa, più probabile un 1-3 a 12. Domenica sera, il Napoli ospiterà l'Atalanta. Pronostico tutto azzurro, con l'1 a 1,40 e il '2' che s'impenna a 7,75, anche se nella passata stagione la squadra di Gasperini vinse a Bergamo e Napoli. Lanciatissimo il Milan: il successo a San Siro sul Cagliari è offerto 1,20: un pari a 6,50, la vittoria sarda vale 15 volte la scommessa.

16:31Migranti sgomberati: disponibili 6 villette vicino a Rieti

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - I circa 40 migranti sgomberati dall'immobile di via Curtatone a Roma che si trovano in condizioni di particolare disagio e fragilità potranno trovare alloggio in sei villette in una località in provincia di Rieti. E' questa, a quanto si apprende, la soluzione oggetto dell'accordo tra Campidoglio e la società Sea, che gestisce l'immobile sgomberato a Roma e occupato da 4 anni da migranti, per la maggior parte richiedenti asilo. Ora che è stata sottoscritta l'intesa si porterà a termine l'interlocuzione, già avviata in fase preliminare, con i migranti in condizioni di fragilità che potranno e vorranno accedervi.

16:19Calcio: Di Francesco, voglio più qualità

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - "Con l'Inter mi aspetto una prestazione migliore dal punto di vista tecnico rispetto a Bergamo. Voglio vedere maggior qualità". Lo ha dichiarato il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, alla vigilia della sfida con la formazione dell'ex Spalletti. "In questo momento si fanno solo paragoni tra me e lui, ma domani c'è innanzitutto Roma-Inter - ricorda -. Spalletti non lo devo presentare io, lo conosciamo tutti per qualità e esperienza. Io sono più giovane e lo ritengo un esempio. Il duello di mercato per Schick? Nella mia testa c'è solo l'Inter e i tre punti da portare a casa per lavorare bene nei prossimi 15 giorni e dare ancora più convinzione al gruppo. Florenzi? Sarà sicuramente convocato, avrei voluto farlo giocare se avessi potuto - precisa Di Francesco - ma non ha ancora la condizione ottimale per una partita di 90'. Ma a gara in corso mai dire mai, potrebbe essere una soluzione".

16:07F.1: Belgio, Hamilton domina le seconde libere

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - E' la Mercedes di Lewis Hamilton la vettura più veloce nelle seconde prove libere del Gran Premio del Belgio di F1. Sul circuito di Spa-Francorchamps, l'inglese ha fermato il tempo sull'1'44''753 precedendo la Ferrari di Kimi Raikkonen (1'45''015) e il compagno di squadra Valtteri Bottas (1'45''180). Quarto crono per la Red Bull di Max Verstappen (1'45''225) davanti alla Ferrari di Sebastian Vettel (1'45''235) ed all'altra monoposto della scuderia austriaca guidata da Daniel Ricciardo (1'46''072). A circa venti minuti dal termine delle prove è arrivata una forte pioggia sul tracciato belga immerso nella foresta delle Ardenne che ha costretto tutte le vetture a restare ai box.

16:07Afghanistan: attacco moschea sciita, 20 morti

(ANSA) - KABUL, 25 AGO - E' di almeno 20 morti e oltre 35 feriti l'ultimo bilancio dell'attacco oggi di un commando dell'Isis ad una moschea sciita di Kabul. Lo riferisce la tv Tolo citando il ministero della Sanità afghano. Secondo la polizia l'attacco è terminato e sarebbero morti anche quattro terroristi.

16:06Birmania: violenze nel Rakhine, almeno 71 i morti

(ANSA) - BANGKOK, 25 AGO - E' salito ad almeno 71 morti il bilancio delle violenze scoppiate la scorsa notte tra militanti Rohingya e forze di sicurezza birmane nello stato Rakhine, al confine con il Bangladesh. Lo ha annunciato il governo birmano.