Ultima ora

16:19Calcio: Di Francesco, voglio più qualità

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - "Con l'Inter mi aspetto una prestazione migliore dal punto di vista tecnico rispetto a Bergamo. Voglio vedere maggior qualità". Lo ha dichiarato il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, alla vigilia della sfida con la formazione dell'ex Spalletti. "In questo momento si fanno solo paragoni tra me e lui, ma domani c'è innanzitutto Roma-Inter - ricorda -. Spalletti non lo devo presentare io, lo conosciamo tutti per qualità e esperienza. Io sono più giovane e lo ritengo un esempio. Il duello di mercato per Schick? Nella mia testa c'è solo l'Inter e i tre punti da portare a casa per lavorare bene nei prossimi 15 giorni e dare ancora più convinzione al gruppo. Florenzi? Sarà sicuramente convocato, avrei voluto farlo giocare se avessi potuto - precisa Di Francesco - ma non ha ancora la condizione ottimale per una partita di 90'. Ma a gara in corso mai dire mai, potrebbe essere una soluzione".

16:07F.1: Belgio, Hamilton domina le seconde libere

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - E' la Mercedes di Lewis Hamilton la vettura più veloce nelle seconde prove libere del Gran Premio del Belgio di F1. Sul circuito di Spa-Francorchamps, l'inglese ha fermato il tempo sull'1'44''753 precedendo la Ferrari di Kimi Raikkonen (1'45''015) e il compagno di squadra Valtteri Bottas (1'45''180). Quarto crono per la Red Bull di Max Verstappen (1'45''225) davanti alla Ferrari di Sebastian Vettel (1'45''235) ed all'altra monoposto della scuderia austriaca guidata da Daniel Ricciardo (1'46''072). A circa venti minuti dal termine delle prove è arrivata una forte pioggia sul tracciato belga immerso nella foresta delle Ardenne che ha costretto tutte le vetture a restare ai box.

16:07Afghanistan: attacco moschea sciita, 20 morti

(ANSA) - KABUL, 25 AGO - E' di almeno 20 morti e oltre 35 feriti l'ultimo bilancio dell'attacco oggi di un commando dell'Isis ad una moschea sciita di Kabul. Lo riferisce la tv Tolo citando il ministero della Sanità afghano. Secondo la polizia l'attacco è terminato e sarebbero morti anche quattro terroristi.

16:06Birmania: violenze nel Rakhine, almeno 71 i morti

(ANSA) - BANGKOK, 25 AGO - E' salito ad almeno 71 morti il bilancio delle violenze scoppiate la scorsa notte tra militanti Rohingya e forze di sicurezza birmane nello stato Rakhine, al confine con il Bangladesh. Lo ha annunciato il governo birmano.

15:35Golf: Northern Trust, F.Molinari per ora 55/o

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - Francesco Molinari, 55/o con 71 (+1) colpi, ha iniziato a metà classifica il Northern Trust di golf, ultima gara prima delle quattro dei PlayOffs che assegneranno i dieci milioni di dollari della FedEx Cup al leader di una speciale classifica a punti. Sul tracciato del Glen Oaks Club (par 70), a Old Westbury nello stato di New York, guida la graduatoria con 64 (-6) lo statunitense Russell Henley che precede di un colpo il connazionale Dustin Johnson (65, -5), numero uno mondiale. Seguono con 66 (-4) gli statunitensi Scott Brown e Chris Kirk, affiancati dal colombiano Camilo Villegas. . Pesante ritardo per lo statunitense Phil Mickelson, 80/o con 72 (+2), per il nordirlandese Rory McIlroy, numero quattro del ranking mondiale, 95/o con 73 (+3) e per il giapponese Hideki Matsuyama, 102/o con 74 (+4). Il montepremi è di 8.750.000 dollari.

15:13Calcio: ct Belgio ‘scarta’ Nainggolan, “deluso, rifletterò”

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - Tra il Belgio e Radja Nainggolan è sempre tensione: il ct della Nazionale belga, Roberto Martinez, ha diramato la lista dei convocati per il doppio impegno di qualificazione ai Mondiali 2018, contro Gibilterra e Grecia, ma nella lista non c'è il centrocampista della Roma, già in passato al centro di dispute sul ruolo e i suoi comportamenti in Nazionale. "Sono molto dispiaciuto: ho intenzione di risolvere questa questione, devo riflettere sul mio futuro", ha detto Nainggolan al portale belga Hln. Da parte sua, Martinez ha parlato di scelta esclusivamente tecnica. "Radja ha un periodo di forma non ottimale, mi spiace: ma quando succede qualcosa con lui, è sempre una notizia più grande della realtà. Semplicemente, avevo bisogno dei migliori giocatori per queste due partite". Il centrocampista belga aveva avuto un rapporto difficile anche con Wilmots, che dopo l'Europeo 2012 lo accusò di fumare. Poi con Martinez l'inizio difficile, le prime esclusioni, le polemiche, una ricucitura e la nuova convocazione.

14:57Ischia: vertice in procura Napoli, censimento dei crolli

(ANSA) - NAPOLI, 25 AGO - Verrà eseguito nei tempi più brevi possibili un censimento di tutti i crolli avvenuti in seguito alla scossa di lunedì, per indirizzare l'attività investigativa e stabilire se vi siano state responsabilità anche legate a casi di abusivismo edilizio oppure nell'esecuzione di lavori di consolidamento antisismico in strutture che poi hanno ceduto, come la scuola Manzoni di Casamicciola. E' quanto emerge dal vertice in procura tra i pm e i carabinieri del nucleo investigativo di Napoli. L'inchiesta sulle conseguenze del terremoto di Ischia è aperta, allo stato contro ignoti, per le ipotesi di omicidio plurimo colposo - in relazione alla morte delle due donne vittime del sisma - e di crollo colposo. Si intende anche accertare i motivi per i quali i danni di maggiore entità siano tutti avvenuti in un'area limitata del comune di Casamicciola: non si esclude che gli inquirenti nominino come consulente tecnico un esperto di geofisica.