Ultima ora

18:19Usa: Trump a Senato per riforma fisco ma litiga con senatori

(ANSA) - WASHINGTON, 24 OTT - Prima colazione di lavoro oggi per Donald Trump al Senato (in agenda la riforma fiscale), mentre il presidente continua a litigare con alcuni dei senatori repubblicani. Dopo il duello con John McCain tiene banco oggi quello con Bob Corker, che lo ha invitato a non interferire nel lavoro dei parlamentari sulla riforma fiscale e lo ha criticato per la sua pericolosa retorica sulla Corea del nord, minando l'autorevolezza del segretario di Stato Rex Tillerson. Trump ha replicato su Twitter accusandolo di aver aiutato Obama nell'accordo nucleare con l'Iran e di aver deciso di non ricandidarsi dopo che gli aveva negato l'endorsement.

18:10MotoGp: Aleix Espargarò salta la Malesia

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - L'infortunio di Phillip Island costringerà Aleix Espargarò a saltare la gara in Malesia. Il pilota spagnolo dell'Aprilia (Team Gresini), caduto in Australia, ha subito la frattura del quarto metacarpo della mano sinistra e sarà operato giovedì a Barcellona. L'obiettivo è recuperare per l'ultima gara stagionale di Valencia. "L'idea dopo l'infortunio era di non sottopormi ad intervento chirurgico e cercare di correre in Malesia. Sfortunatamente - si è rammaricato Espargarò - la situazione mi obbliga a tornare a casa e operarmi, per essere completamente recuperato a Valencia. Abbiamo deciso in accordo con il Dr. Mir di effettuare l'intervento giovedì a Barcellona. E' stata una caduta sfortunata ma sono già concentrato sull'ultima gara della stagione, dove voglio dimostrare il livello raggiunto da me e dalla Aprilia RS-GP".

17:58Insulti antisemiti: Tavecchio, laziali in Sud? Figc estranea

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - "La Curva Nord squalificata per razzismo trasferita in Curva Sud? Non è di competenza federale la gestione degli stadi. La federazione prende provvedimenti di natura disciplinare, l'applicazione poi dipende dalle società e dai titolari degli stadi". Così il presidente della Figc, Carlo Tavecchio, dopo l'episodio degli adesivi antisemiti attaccati all'Olimpico dai tifosi della Lazio all'interno della curva riservata solitamente allo zoccolo duro della tifoseria della Roma. "La giustizia sportiva già da ieri si è attivata, la procedura dovrà riguardare tutte le parti interessate alla trasformazione della curva e agli atti che sono emersi - aggiunge Tavecchio a margine del Consiglio nazionale del Coni -. Tifoseria laziale recidiva? La giustizia sportiva sa già queste cose e di conseguenza deciderà".

17:54Tennis: Atp Vienna, Fabbiano subito fuori

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - Thomas Fabbiano è stato eliminato al primo turno del tabellone principale del torneo Atp di Vienna, in Austria. Il 28enne pugliese, ripescato in tabellone come lucky loser, ha ceduto per 7-6 7-5 all'austriaco Dennis Novak che già lo aveva sconfitto nel turno decisivo delle qualificazioni. Debutterà invece domani Fabio Fognini, avversario l'argentino Diego Schwartzman.

17:50Insulti antisemiti: Alfano, ‘siamo tutti Anna Frank’

(ANSA) - PALERMO, 24 OTT - "Siamo indignati per la strumentalizzazione dell'immagine di Anna Frank, icona della vittima incolpevole e icona dell'umanità impotente di fronte alla brutalità del male, Anna Frank non rappresenta un popolo o un gruppo etnico, Anna Frank siamo tutti noi al cospetto dell'inaccettabile. La sua figura non può essere usata per offendere qualcuno, è inconcepibile quello che si è verificato". Così il ministro degli Esteri, Angelino Alfano, commenta l'episodio degli insulti antisemiti, nel suo intervento alla Conferenza Mediterranea dell'Osce, a Palermo.

17:48Govern annuncia azioni legali contro Madrid

(ANSA) - BARCELLONA, 24 OTT - Il Govern catalano ha annunciato oggi azioni legali contro la decisione di Madrid di attivare l'art.155 della Costituzione contro la Catalogna. Dei ricorsi saranno presentati davanti alla Corte costituzionale e al tribunale supremo spagnolo ha indicato il portavoce Jordi Turull, anche per esaurire le vie interne prima di portare la cosa davanti alle Corti internazionali e alla Corte europea dei diritti umani.

17:45Regeni: ‘Egitto rispetta diritti umani’

(ANSA) - PARIGI, 24 OTT - L'Egitto "non accetterà nessuna forma di pratica violenta o dittatura o violazione dei diritti umani":il presidente egiziano, Abdel Fatah al-Sisi, durante la conferenza stampa congiunta a Parigi con l'omologo francese Emmanuel Macron, ha risposto cosi' a una domanda sul caso di Giulio Regeni e sul rispetto dei diritti umani in Egitto. Al Sisi ha quindi assicurato che l'Egitto "non pratica la tortura".