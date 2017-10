Ultima ora

17:31Insulti antisemiti: Irriducibili, scherno non è reato

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - "Si tratta di scherno e sfottò da parte di qualche ragazzo forse, perché in questo ambito dovrebbe essere collocata questa cosa, anche in virtù del fatto che, come da sentenza di tribunale (qui la decisione dello scorso 2 febbraio 2017), non è reato apostrofare un tifoso avversario accusandolo di appartenere ad altra religione". Così in una nota il direttivo degli Irriducibili della Lazio. "Ma evidentemente nemmeno la Figc se ne ricorda se è vero che hanno aperto un'inchiesta Rimaniamo stupiti - proseguono gli Irriducibili - da questo clamore mediatico. Esistono altri 'casi' che meriterebbero le aperture dei telegiornali e ampie pagine di giornale. Non ci dissociamo da ciò che non abbiamo fatto. Ci meravigliamo che queste, che vengono considerate offese, insulti o chissà che altro, quando però arrivano nei nostri confronti non scandalizzino nessuno".

17:16Calcio: Roma, Karsdorp titolare con il Crotone

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - "Karsdorp domani giocherà titolare, Schick invece deve proseguire il suo percorso di crescita. Deve mettersi a posto, trovare una condizione fisica adeguata, poi potrà giocare in qualsiasi ruolo. Non è ancora al meglio, lo inserirò piano piano, per noi sarà un valore aggiunto". Lo ha dichiarato il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, alla vigilia della sfida dell'Olimpico col Crotone. L'allenatore giallorosso ha anche anticipato che non concederà un turno di riposo né a Kolarov né a Dzeko: "Nessun turnover per loro. In questo momento dal punto di vista fisico e mentale possono andare in campo, poi prima di Bologna valuterò. Abbiamo due partite in casa adesso, non facili, ma dobbiamo fare sei punti".

17:13Calcio: Marotta, con i giovani non si vince

(ANSA) - TORINO, 24 OTT - "Con i giovani non si vince, i risultati si ottengono attraverso una rosa competitiva con l'età media giusta". E' l'opinione del direttore generale e ad della Juventus, Giuseppe Marotta, a proposito del dossier del Cies (Osservatorio indipendente sul calcio) sulla presenza di giocatori del vivaio nell'organico delle squadre dei 5 principali campionati d'Europa. "E' anomalo avere il solo Marchisio che risponde a questi requisiti e sarebbe motivo di orgoglio avere titolari provenienti dal nostro settore giovanile. Ma l'obiettivo della società è vincere ed i giovani non portano a vincere Non abbiamo sbagliato la campagna acquisti -ha poi aggiunto: abbiamo un punto in più dell'anno scorso, è il Napoli ad aver fatto un inizio straordinario". "Abbiamo migliorato la differenza reti e abbiamo il miglior attacco, qualcosa di insolito per la Juventus. Dobbiamo migliorare la fase difensiva ma siamo in linea con la passata stagione che ci ha visto vincitori alla fine".

17:12Carceri: ergastolano in permesso premio evade da Torino

(ANSA) - TORINO, 24 OTT - Un ergastolano in regime di semilibertà non ha fatto rientro in carcere, a Torino, dopo una licenza premio. Lo comunica il sindacato autonomo di polizia penitenziaria Osapp. L'uomo è un italiano di 52 anni, Giuseppe Taormina, che sta scontando una condanna per omicidio. "Sono stupito - dichiara il suo legale, l'avvocato Vittorio Pesavento - perché è sempre stato corretto e affidabile. Tanto è vero che aveva ottime valutazioni". Taormina era stato arrestato a Cannes nel 1997. Nel 2006 l'estradizione in Italia. Lo scorso maggio ha ottenuto la semilibertà: lavorava in una associazione di volontariato. Il permesso, secondo quanto si apprende, era da passare in una onlus - ispirata a principi evangelici - che si occupa del reinserimento dei detenuti. "E' la riprova del fallimento del sistema penitenziario", commenta l'Osapp.

17:04Insulti antisemiti: assessore Bologna, domani tutti in piedi

(ANSA) - BOLOGNA, 24 OTT - "Mi piacerebbe che tutti si alzassero in piedi all'inizio della partita e facessero un applauso in segno di contrasto al razzismo e all'antisemitismo, anche con l'orgoglio di avere la curva San Luca-Arpad Weisz". E' l'auspicio dell'assessore allo Sport del Comune di Bologna Matteo Lepore in vista della partita di domani sera con la Lazio allo stadio Dall'Ara. "La Lazio - ha aggiunto - viene a giocare in una città dove il contrasto al razzismo e all'antisemitismo è molto importante". Ricordando il tecnico ebreo ungherese che allenò il Bologna negli anni '30 e che poi morì ad Auschwitz nel 1944, Lepore ha detto che domani i tifosi biancocelesti faranno lo stesso percorso che faceva Weisz per raggiungere il Dall'Ara, da casa sua in via Valeriani. "Mi fa piacere - ha aggiunto Lepore, riferendosi all'iniziativa dell'associazione 'W il calcio' - che la società civile si sia mobilitata".

17:04Autonomia: Gentiloni, vedremo a quali condizioni

(ANSA) - VENEZIA, 24 OTT - "Il Governo è aperto a un confronto di merito: alcune funzioni possono essere rese più efficienti da un maggior ruolo autonomo delle Regioni? E' possibile, anzi, è probabile, e discuterne è utile. Vedremo quali funzioni, vedremo a quali condizioni". Lo ha detto il premier, Paolo Gentiloni, parlando della maggiore autonomia delle Regioni. "Ovviamente nei limiti fissati dalle nostre leggi e dalla Costituzione - ha aggiunto - si discute di come far funzionare meglio l'Italia, non si discute l'Italia".

16:56Insulti antisemiti: foto Anna Frank distribuite al Dall’Ara

(ANSA) - BOLOGNA, 24 OTT - Foto di Anna Frank con la maglia del Bologna saranno distribuite domani ai cancelli dello stadio Dall'Ara, dove i rossoblù ospiteranno la Lazio. E' l'iniziativa dell'associazione 'W il Calcio' che ha già ricevuto diverse adesioni tra cui quella del Comune di Bologna, la comunità ebraica e l'Anpi. "Nei giorni scorsi - spiega l'associazione - un gruppo di tifosi della Lazio ha deciso di associare l'immagine di Anna Frank alla maglia della Roma. Un atto che, nelle loro intenzioni, voleva essere di disprezzo e che invece si sta trasformando in un clamoroso 'autogoal'. Spingiamo anche noi nella loro porta il pallone e mettiamo sulla maglia della nostra squadra la foto di Anna Frank". Sotto il fotomontaggio, la scritta 'Siamo tutti Anna Frank'. (ANSA).