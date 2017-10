Ultima ora

17:50Insulti antisemiti: Alfano, ‘siamo tutti Anna Frank’

(ANSA) - PALERMO, 24 OTT - "Siamo indignati per la strumentalizzazione dell'immagine di Anna Frank, icona della vittima incolpevole e icona dell'umanità impotente di fronte alla brutalità del male, Anna Frank non rappresenta un popolo o un gruppo etnico, Anna Frank siamo tutti noi al cospetto dell'inaccettabile. La sua figura non può essere usata per offendere qualcuno, è inconcepibile quello che si è verificato". Così il ministro degli Esteri, Angelino Alfano, commenta l'episodio degli insulti antisemiti, nel suo intervento alla Conferenza Mediterranea dell'Osce, a Palermo.

17:48Govern annuncia azioni legali contro Madrid

(ANSA) - BARCELLONA, 24 OTT - Il Govern catalano ha annunciato oggi azioni legali contro la decisione di Madrid di attivare l'art.155 della Costituzione contro la Catalogna. Dei ricorsi saranno presentati davanti alla Corte costituzionale e al tribunale supremo spagnolo ha indicato il portavoce Jordi Turull, anche per esaurire le vie interne prima di portare la cosa davanti alle Corti internazionali e alla Corte europea dei diritti umani.

17:45Regeni: ‘Egitto rispetta diritti umani’

(ANSA) - PARIGI, 24 OTT - L'Egitto "non accetterà nessuna forma di pratica violenta o dittatura o violazione dei diritti umani":il presidente egiziano, Abdel Fatah al-Sisi, durante la conferenza stampa congiunta a Parigi con l'omologo francese Emmanuel Macron, ha risposto cosi' a una domanda sul caso di Giulio Regeni e sul rispetto dei diritti umani in Egitto. Al Sisi ha quindi assicurato che l'Egitto "non pratica la tortura".

17:45Iraq: Tillerson, Usa per unità del Paese

(ANSA) - BAGHDAD, 24 OTT - Gli Usa "continueranno a sostenere l'unità e la sovranità dell'Iraq" e faranno "ogni sforzo per aiutare gli iracheni a risolvere le loro dispute interne", in particolare quelle tra il governo centrale e i curdi. E' questo il messaggio portato dal segretario di Stato americano Rex Tillerson durante una sosta a sorpresa ieri sera a Baghdad durante la sua missione mediorientale. Tillerson ha avuto colloqui con il primo ministro Haidar al Abadi e con il presidente Fuad Massum, di etnia curda e membro dell'Unione patriottica del Kurdistan (Upk). Secondo un resoconto del colloquio con Massum, reso noto dall'ufficio del presidente della Repubblica, Tillerson ha detto che le dispute tra il governo centrale e le autorità del Kurdistan devono essere risolte "attraverso un dialogo che garantisca i diritti e la sicurezza di tutti, in linea con la costituzione, considerando che consolidare la pace e la sicurezza in Iraq è la base necessaria per la stabilità e la prosperità nella regione".

17:42Principe Arabia Saudita, ‘promuoveremo Islam moderato’

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - "Stiamo tornando a promuovere il vero Islam, una religione moderata e pacifica. Non perderemo anni avendo a che fare con gli estremisti". Lo ha detto l'erede al trono saudita, il principe Mohammed bin Salman, in un'intervento per il lancio di un progetto di sviluppo dell'Arabia Saudita, secondo quanto riferiscono i media internazionali. "Non perderemo 30 anni delle nostre vite legandoci ad idee estremiste, le distruggeremo oggi", ha aggiunto.

17:41Onu, veto Russia su indagini attacchi chimici

(ANSA) - NEW YORK, 24 OTT - La Russia ha posto il veto alla bozza di risoluzione del Consiglio di Sicurezza Onu per il rinnovo del meccanismo investigativo congiunto di Nazioni Unite e Opac sugli attacchi con armi chimiche in Siria. Il testo, elaborato dagli Usa, e co-patrocinato anche dall'Italia, ha ottenuto 11 si, due astensioni (tra cui la Cina), due no, tra cui il veto di Mosca. Il mandato del team di esperti termina il 18 novembre e gli Stati Uniti chiedevano di rinnovarlo per un altro anno. La Russia aveva chiesto di rinviare il voto al 7 novembre.

17:37Olimpiadi: accesa fiaccola Giochi PyeongChang

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - Ufficialmente accesa a Olimpia, in Grecia, la torcia dei Giochi Olimpici invernali che si svolgeranno a Pyeongchang, in Corea Sud, dal 9 al 23 febbraio 2018. Alla cerimonia hanno partecipato il presidente greco Prokopis Pavlopoulos, quello del Cio Thomas Bach e il primo ministro sudcoreano Lee Nak-yeon. L'accensione della fiaccola segna il conto alla rovescia dell'evento. Il primo tedoforo è stato il fondista greco Apostolos Angelis, il secondo l'ex calciatore sudcoreano Park Ji-Sung. Nel suo intervento il numero uno del Cio Bach ha sottolineato che ''i giochi olimpici sono un pellegrinaggio nel passato e un atto di fede per il futuro". La fiaccola viaggerà in Grecia per una settimana e coinvolgerà 505 tedofori ed arriverà in Corea del Sud il primo novembre dove inizierà il viaggio nel Paese toccando 17 città coinvolgendo 7.500 tedofori e coprendo in tutto 2.018 chilometri.