05:51Usa: Trump riammette rifugiati, ma stretta su 11 paesi

(ANSA) - NEW YORK, 25 OTT - Donald Trump ha varato l'atteso decreto con cui riammette l'ingresso dei rifugiati negli Stati Uniti, ma introducendo criteri di selezione molto piu' stringenti rispetto al passato. E prevedendo in particolare controlli ancor piu' duri per i cittadini di undici Paesi le cui domande saranno valutate caso per caso. Questi paesi pero' non vengono per ora identificati dalle autorita' Usa. Il decreto pone quindi fine al bando che il presidente americano aveva varato quattro mesi fa. I nuovi controlli rafforzati per i rifugiati che fanno domanda di ingresso negli Stati Uniti comprendono la raccolta di ulteriori informazioni sulla propria vira e la propria famiglia, lo scambio di informazioni tra le varie agenzie federali, l'invio di agenti anti-frode all'estero per verifiche sul posto. In alcuni casi i controlli potrebbero durare anche anni. "La sicurezza del popolo americano e' la piu' alta priorita' del governo", ha commentato il segretario ad interim per la Sicurezza interna Elaine Duke.

00:11Calcio: Spalletti, abbiamo fatto una grandissima partita

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - "Che effetto mi fa la vetta della classifica? Quello che mi emoziona è il comportamento della squadra: non c'è classifica bella senza squadra forte. Stasera la squadra ha fatto una buona prestazione e io sono felice, soprattutto per loro''. Ai microfoni di Premium Sport, l'allenatore dell'Inter Luciano Spalletti esalta la sua squadra prima in classifica per almeno una notte dopo la vittoria con la Samp: ''Meritano questa attenzione, perché sono professionisti veri. Questa volta siamo stati sfortunati coi pali? In realtà le traiettorie di quei palloni erano destinate fuori di un paio di metri, poi una ventata li ha fatti sbattere sui pali… Abbiamo fatto una grandissima partita, ma ci sono anche gli avversari: in questo caso avversari forti, che si preparano e può capitare che attraverso la qualità che hanno ci facciano dei gol. Ma è tutto nella norma, è tutto a posto. Panchina corta? Santon sta tornando il giocatore che già conoscevamo, Dalbert ha avuto qualche difficoltà ma diventerà fortissimo''.

00:09Calcio: Giunti non è più l’allenatore del Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 24 OTT - Federico Giunti non è più l'allenatore del Perugia. L'interruzione del rapporto tra società e tecnico è stata confermata all'ANSA dal presidente Massimiliano Santopadre. La decisione è arrivata dopo la sconfitta per 0-3 in casa subita dal Perugia con il Cesena. La quinta di fila subita dai biancorossi. (ANSA).

23:58Calcio:Giampaolo, per Inter miglior 1/o tempo ultimi 5 anni

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - "L'Inter dicono abbia fatto il miglior primo tempo negli ultimi cinque anni e questo spiega molte cose''. Il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo analizza la gara persa 3-2 a San Siro contro l'Inter: ''Noi non siamo partiti male, poi abbiamo subìto gol, ci siamo disuniti e abbiamo concesso troppe ripartenze agli avversari. Nel secondo tempo, complice un calo dei nostri avversari, siamo usciti e li abbiamo anche fatti soffrire. Non so come sarebbe andata se ci fossero stati altri cinque o dieci minuti… Lo stesso Spalletti ha avuto un po' paura di non vincere. Complimenti ai nerazzurri: sono forti, giocano da squadra e stanno davvero bene fisicamente e tatticamente, ma noi nella prima frazione di gara abbiamo concesso qualcosa di troppo. Kownacki nuovo Schick? Fa gol, ma ha caratteristiche diverse".

23:46Basket:Eurolega, Real Madrid-Milano 100-90

(ANSA) - MILANO, 24 OTT - Continua a non vincere in Eurolega l'AX Milano che a Madrid incappa nella terza sconfitta su altrettante partite. La squadra di Pianigiani lotta e si danna l'anima ma, come già avvenuto con Cska e Fenerbahce, deve arrendersi ad una delle favorite al titolo (100-90). Troppo talento a disposizione del Real che ha nel 18enne Doncic una stella di prima grandezza nel firmamento europeo, con un futuro già scritto nella Nba: lo sloveno fa a fette la difesa dell'Olimpia (27 punti, 8 rimbalzi e 5 assist), gestendo con Campazzo (14 e 6 assist) il ritmo infernale della gara. Un ritmo con cui l'Olimpia non può pensare di sbancare il campo del Real, nonostante i 20 punti di Goudelock e Gudaitis. Giovedì al Forum arriva il Barcellona: per Milano l'occasione di abbandonare l'ultima posizione in classifica e cominciare un'altra Eurolega.

23:21Calcio: anticipo serie A, Inter-Sampdoria 3-2

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - L'Inter batte la Samp 3-2 nell'anticipo della 10/a giornata e si porta momentaneamente da sola in vetta alla serie A, con un punto di vantaggio sul Napoli, ospite del Genoa in una delle altre nove partite in programma domani nel turno infrasettimanale. La squadra di Spalletti chiude la sfida nel primo tempo, grazie alle reti di Skriniar al 18' e di Icardi al 32' ma il risultato poteva essere anche più rotondo per i pali colpiti da Perisic, sfortunato in una furba conclusione a beffare Puggioni lontano dai pali, e dallo stesso Icardi. Al 9' della ripresa, il bomber argentino porta a 11 i sui centri stagionali segnando la doppietta su assist di Perisic. Al 19' dormita della difesa nerazzurra e Kownacki sigla il 3-1 battendo Handanovic da posizione defilata. L'Inter arretra e la Samp insiste, trovando il 3-2 con Quagliarella al 40'. Troppo tardi per un pareggio forse eccessivo.

23:05Calcio: serie B, Empoli in testa da solo

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - L'Empoli resta solo in vetta alla serie B dopo l'11/a giornata grazie alla vittoria conquistata sul Pescara e alle contemporanea sconfitta del Venezia a Cittadella. Il Frosinone è al secondo posto grazie all'ampio successo sulla Ternana, mentre terzo da solo è il Palermo. Risultati: Brescia-Bari 2-1 (giocata ieri); Ascoli-Spezia 3-1; Avellino-Pro Vercelli 1-0; Carpi-Palermo 1-3; Cittadella-Venezia 2-1; Empoli-Pescara 3-1; Foggia-Parma 0-3; Frosinone-Ternana 4-2; Novara-Salernitana 2-3; Perugia-Cesena 0-3; Virtus Entella-Cremonese 1-1.